مدق الحناء يحصد جائزة الشارقة للمسرح الخليجي

الشارقة – الزمان

توج العرض العماني (مدق الحناء) بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة الثالثة لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الذي اختتم الثلاثاء الماضي بدولة الإمارات. العرض لفرقة مسرح مزون ومن تأليف الكاتب السعودي عباس الحايك وإخراج وسينوغرافيا يوسف البلوشي.كما فاز العرض العماني بجائزة أفضل اضاءة التي ذهبت إلى عبد الله الوهيبي.

وفي باقي الجوائز فاز العرض الكويتي (الصبخة) لفرقة الخليج بجوائز أفضل إخراج ونالها عبد الله العابر، وأفضل ديكور، وأفضل ممثل دور أول التي ذهبت مناصفة إلى علي الحسيني وعبد العزيز بهبهاني، وأفضل ممثل في دور ثان التي ذهبت إلى يوسف البغلي، وأفضل ممثلة في دور ثان وحصلت عليها كفاح الرشيد.أما العرض الإماراتي (مجاريح) لفرقة مسرح الشارقة الوطني ففاز بجوائز أفضل مؤثرات صوتية وموسيقية، وأفضل تأليف، وأفضل ممثلة في دور أول وذهبت إلى بدور، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة.وقال الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات في كلمة بحفل الختام في قصر ثقافة الشارقة (نحن ندعم المسرح سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الخليجي أو المستوى العربي، ونشجع المسرحيين أن يتبنوا جيلا من الشباب والشابات حتى.يرثوا هذا المسرح لأننا كما نقول.. كلنا زائلون ويبقى المسرح ما بقيت الحياة).

وتشارك جميع دول مجلس التعاون الخليجي في المهرجان الذي تستضيفه إمارة الشارقة كل عامين.