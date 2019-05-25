في المرمى

مدرّب وتاريخ – سامر الياس سعيد

عقد من الزمن مر على رحيله ففي مثل هذه الايام تمر الذكرى العاشرة لرحيل شيخ المدربين العراقيين عمو بابا ورغم مرور هذه الفترة الطويلة نسبيا على رحيل هذه الشخصية الا انه يكاد لا تمر اية مباراة يخوضها فريق عراقي الا ويذكر المعلق نتفا من اسهامات وبصمات هذا المدرب على واقع الكرة العراقية..

اكاد اتساءل لو مد الله بعمر هذا المدرب وشهد هذه الفترة الزمنية ففرضية لو ستسهم بما سيقدمه المدرب عمو بابا في ظل ما تشهده علوم الكرة من تحديثات ورؤى يسهم بها مدربون متباينة نظرتهم ازاء الخطط التكتيكية التي يقدمونها لفرقهم ويسهمون بشكل وبآخر بتطور فريق وترنح اخر..

مرت فترة طويلة على رحيل المدرب عمو بابا والاكثر الفترة التي مرت على اخر انجاز حققه المدرب المذكور وبقت الكرة العراقية تستذكر بكل فخر ما قدمه المدرب المذكور في مقارنة تكاد لا تكون منطقية عما قدمه اقرانه ممن تناوبوا على قيادة المنتخبات الوطنية اضافة للفرق العراقية التي تسنت لها الفرصة في ان تخوض منافسات قارية لتمثيل الكرة العراقية بغض النظر عن منافسات الدوري العراقي التي لم تعد مبارياته تجذب الجماهير لأسباب شتى من ابرزها غياب الرؤية المنطقية من جراء استمرار منافسات دون تحديد موعد لانطلاقها او نهايتها او غيرها من الامور التي تسهم بأثارة تلك المنافسات وجذب المتابعين والجمهور لمتابعتها ..

اعود لما حققه المدرب عمو بابا واشير لطريقته المميزة في قيادة المنتخبات الوطنية لابل اسهاماته في الكشف عن الامكانيات والمواهب الكروية اللافتة فيكاد لا يمر اي لقاء مع نجم كروي تمانيني دون ان يشير بشكل وباخر الى البصمة التي حققها المدرب عمو بابا وطريقته المتفردة في قيادة هذا الكم الكبير من النجوم خصوصا في فترة ازدهار الكرة العراقية والتي كانت تهزم منتخبات في طور التطور وبكم كبير من الاهداف مقارنة بحال ومال الكرة العراقية التي توارت بسبب ظروفها المحيطة وجعلها تترنح امام منتخبات لا تقارن سمعتها الكروية بما كانت عليه قبل عقد او اكثر من الاعوام ..

هل سيبقى التاريخ محتفظا للتفرد الذي حققه المدرب عمو بابا حينما استطاع ان يطرز خزانة الكرة العراقية بثلاث القاب لدورة الخليج التي استعصت على المنتخب العراقي بعد عودته اليها بعد انقطاع واسهمت الظروف اللا مستقرة في غياب مثل هذا الكاس عن الخزانة العراقية وفيما يخص لقب اسيا الذي تحقق عام 2007 وعجز عن الاتيان به المدرب عمو بابا في سنوات قيادته للكرة العراقية فالأمر مرهون بعامل الصدفة والمفاجأة التي اسهمت بعامل تحقيق تلك الكاس التي سنح للمنتخب العراقي ان يسهم بتغيير الظروف المحيطة بالواقع العراقي نتيجة ذلك الانجاز وتحقق ذلك بمدرب جاء بالمصادفة البحتة واختفى من المشهد التدريبي تماما ليخوض غمار تجارب تدريبية غير مكتملة مع عدد من الاندية دون ان يسهم بشكل وباخر في اعادة الق ذلك الانجاز الذي مازالت حلاوته تسعد العراقيين ..

لم يكن عمو بابا مدربا فحسب بل يشار اليه بكونه يمتلك حاسة كبيرة في الكشف عن المواهب الكروية واستقطابه للاهتمام بها والتدرج بها في صفوف المنتخبات العمرية لذلك حينما بلور مدرسته الكروية التي ايضا يشار اليها بكونه خرجت العديد من النجوم اللاحقين ورفدت المنتخبات الوطنية بأكثر من اسم اسهم بنتائج لافتة على صعيد المشاركات اللاحقة وبقي اسم عمو بابا يتردد كلما لمع نجم من نجوم تلك المدرسة التي اغرت كثيرين للسير على درب عمو بابا وافتتاح مدارس كروية عززت بشكل وباخر صورة الكرة العراقية التي تعتمد على اسس الموهبة بالدرجة الاساس فكانت تلك المواهب لافتة في استقطابها ليس على صعيد المنتخبات الوطنية بل جذبت بطريقة اخرى الى دعوتها للاحتراف وسلك طريق للنجومية ليس على صعيد منتخبات الوطن بل تمثيل منتخبات اخرى على غرار تجربة الاحتراف التي ولجتها قطر ونجحت مؤخرا في ان تلج العالم الاسيوي بتحقيقها للقب القارة بالاعتماد على اكثر من اسم احترافي ومن بينهم بلا شك اسم عراقي ..