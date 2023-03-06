مدرّب سلة شباب نينوى لـ (الزمان): بطولة الجمهورية منحتنا فرصة لإختبار قدرات لاعبينا

الموصل- عبدالحكيم مصطفى

شارك منتخب شباب محافظة نينوى في بطولة الجمهورية لكرة السلة التي اقيمت قبل ايام في العاصمة بغداد ، بهدف التعرف على قدراته ، ومحاولة الوصول الى تسلسل يعيد جزءاً من ألق الماضي المجيد لسلة الموصل .. ولصعوبة تحقيق الهدف الثاني فان الفريق اكتفى بحضور مشرف ، بالفوز بالمركز الخامس في البطولة التي شارك فيها (17) منتخباً من (مواليد 2006-2007) منح مدرب الفريق الكابتن فرات سعدالدين خضر ، فرصة التخطيط لانجاز ماهو افضل في الاستحقاقات القادمة .

تقديم المشاركة

سألت ( الزمان ) المدرب فرات سعدالدين خضر عن تقويمه لمشاركة منتخب نينوى في بطولة الجمهورية ، وهل كانت ناجحة ؟

قال .. رغم الاعداد غير الكافي ، فقد حاولنا الذهاب بعيداً في البطولة ، لكن الخبرة ، خذلتنا ، وكذلك الفارق المهاري احياناً .. عبرنا الدور الاول باعتبارنا ثاني المجموعة الثالثة .. وتوقفت مشاركتنا عند دور ربع نهائي البطولة .

{ ماهي نتائجكم في البطولة ؟

– اوقعت القرعة منتخب نينوى مع منتخبات دهوك وميسان وذي قار في المجموعة الثالثة .. المباراة الاولى كانت امام دهوك وانتهت بفوز نينوى بنتيجة ( 51-26) نقطة ، وتعذر مشاركة احد اهم لاعبينا في الربع الأول بداعي عدم مطابقة رقم السجل المثبت في القيد الإلكتروني مع رقم الهوية لحين إرسال هوية الاحوال المدنية لوالده للتأكد ، وتمت معالجة المشكلة الادارية .

وفي المباراة الثانية التي جمعتنا مع فريق ذي قار العنيد والذي حقق المركز الثالث في البطولة ، خسرنا بفارق نصف سلة لصالح ذي قار (59-58) نقطة .

ولعبنا المباراة الثالثة امام منتخب ميسان وانتهى الربعين الاول والثاني لصالح ميسان ولكن لاعبو منتخب نينوى البارعين ، قلبوا الطاولة على الفريق المنافس وانتهت المباراة بفوزنا بفارق ثمانية نقاط (53-45) لنتأهل كثاني المجموعة الى المرحلة التالية ، وبفارق نصف سلة عن الاول ذي قار.

واجهنا اول المجموعة الاولى وهو حامل اللقب منتخب بابل.. وكانت المباراة متكافئة في الربعين الاول والثاني و لم يتجاوزالفارق الخمس نقاط لفائدة المنافس ، ولكن اصابات عدد من اللاعبين في الفريق ، منحت منتخب بابل فرصة الفوز بـ (80-58) نقطة ..وفضّلت زج اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة ، لتحقيق العدالة الفنية .

{ كيف كان مستوى استعداد منتخب نينوى للبطولة ؟

– فترة الاعداد كانت عبارة عن عشر وحدات تدريبية جميعها جرت صباحاً في قاعة المرحوم طه حمو في حي 17 تموز .. ولم يتسنى لنا خوض مباريات تجريبية قبل البطولة .

{ هل واجهتكم مشاكل ادارية في طريق المشاركة في بطـــــــولة الجمهورية ؟

– نعم ..مشاركتنا كانت مهددة بالانسحاب ، بسبب اصرار الاتحاد المركزي على ان يكون لكل لاعب صورة قيد الكتروني ، وتعذر علينا تحقيق هذا الشرط الاداري في البداية ، ولكن حرص الاتحاد الفرعي وبالأخص الدكتور خالد محمود عزيز والست انتصار عبدالله على مشاركة منتخب نينوى في البطولة ، ذلّل هذه العقبة ، بالاتصال المباشر بمدير عام الجنسية ، الذي نظم مشكورا صور القيود الالكترونية للاعبين في المدة الزمنية التي حددها الاتحاد.

منتخب البطولة

{ اللاعبون الذين مثّلوا منتخب نينوى في البطولة ؟

– احمد عماد محمد ، سعود سعد سعيد ، يوسف عمارياسين ، حسان نزار عزالدين ، محمود عبد الله محمود ، وليد خالد ، محمد اسامة محمد ، عثمان مقداد محمد ، محمد زياد شكر ، احمد ابراهيم اديب ، إسلام يعرب عصام ، حكم جاسم احمد .

{ هل انت مع استمرار بطولة الجمهورية ؟

– على نحو مؤكد ، لانها فرصة لمنتــــــــخبات المحـــــــافطات للاحتكاك ، وتطوير قدرات لاعـــــبيها .