مدريد‭ ‬تطالب‭ ‬لندن‭ ‬بتعهّد‭ ‬خطي‭ ‬وجبل‭ ‬طارق‭ ‬آخر‭ ‬عقبة‭ ‬أمام‭ ‬بريكست

تيريزا‭ ‬ماي‭: ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬العودة‭ ‬للمربع‭ ‬الأول

بروكسل‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

طالب‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬الإسباني‭ ‬للشؤون‭ ‬الأوروبية‭ ‬لويس‭ ‬ماركو‭ ‬أغيريانو‭ ‬الجمعة‭ ‬لندن‭ ‬بتعهّد‭ ‬‮«‬خطي‮»‬‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬جبل‭ ‬طارق‭ ‬قبل‭ ‬القمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬الأحد‭ ‬للمصادقة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬ينظم‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬فيما‭ ‬حذّرت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الجمعة‭ ‬مواطنيها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬ستواجه‭ ‬‮«‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الانقسام‭ ‬والشك‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يمر‭ ‬مشروع‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تبذل‭ ‬جهودا‭ ‬لاستمالة‭ ‬البريطانيين‭ ‬المشككين‭ ‬قبيل‭ ‬قمة‭ ‬يعقدها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭.‬

وخلال‭ ‬برنامج‭ ‬إذاعي‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تحسم‭ ‬ماي‭ ‬موقفها‭ ‬من‭ ‬الاستقالة‭ ‬سلبا‭ ‬أو‭ ‬إيجابا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أسقط‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬اتفاق‭ ‬الانفصال‭ ‬والخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬للعلاقة‭ ‬المستقبلية‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬والتكتل‭.‬

وقالت‭ ‬ماي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلّق‭ ‬بشخصي‭… ‬أنا‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬إبرام‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬ستقوم‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬لشرح‭ ‬الاتفاق‭ ‬‮«‬للجميع‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يمر‭ ‬الاتفاق‭ ‬نكون‭ ‬قد‭ ‬عدنا‭ ‬إلى‭ ‬المربّع‭ ‬الأول‭. ‬وسنشهد‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الانقسام‭ ‬والشك‮»‬‭.‬

وكررت‭ ‬ماي‭ ‬التي‭ ‬صوتت‭ ‬لصالح‭ ‬بقاء‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬2016‭ ‬رفضها‭ ‬الدعوات‭ ‬لإجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬يتضمن‭ ‬خيار‭ ‬بقاء‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬لكنها‭ ‬رفضت‭ ‬المفاضلة‭ ‬بين‭ ‬مشروع‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬توصّلت‭ ‬إليه‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭ ‬وبقاء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ضمن‭ ‬التكتل‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬ماي‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬بريطانيا‭ ‬قد‭ ‬تبني‭ ‬لنفسها‭ ‬‮«‬مستقبلا‭ ‬أفضل‮»‬‭ ‬خارج‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وهددت‭ ‬إسبانيا‭ ‬بعرقلة‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬ينظّم‭ ‬انفصال‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬التكتل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تعترف‭ ‬بريطانيا‭ ‬‮«‬خطيا‮»‬‭ ‬بحق‭ ‬النقض‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تحديد‭ ‬العلاقة‭ ‬المستقبلية‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والجيب‭ ‬البريطاني‭ ‬المتوسطي‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬طالبنا‭ ‬بأن‭ ‬ينشر‭ ‬البريطانيون‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬قبل‭ ‬انعقاد‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬الأحد‮»‬‭.‬

ولدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬بدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬الطارئة،‭ ‬رد‭ ‬الوزير‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬سيحسم‭ ‬قراره‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬عندما‭ ‬يصدر‭ ‬الإعلان‭ ‬البريطاني‭ ‬مكتوبا‮»‬‭.‬

وتريد‭ ‬إسبانيا‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بما‭ ‬تعتبره‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬التفاوض‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬بريطانيا‭ ‬حول‭ ‬مصير‭ ‬جبل‭ ‬طارق،‭ ‬ما‭ ‬يعطيها‭ ‬عمليا‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭.‬‭ ‬والخميس‭ ‬كرر‭ ‬سانشيز‭ ‬تهديده‭ ‬بعرقلة‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتضمن‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬منح‭ ‬مدريد‭ ‬حق‭ ‬الاعتراض‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬المقبلة‭ ‬حول‭ ‬جبل‭ ‬طارق،‭ ‬الجيب‭ ‬البريطاني‭ ‬الواقع‭ ‬جنوب‭ ‬اسبانيا‭ ‬والذي‭ ‬تطالب‭ ‬مدريد‭ ‬بالسيادة‭ ‬عليه،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭.‬

وكتب‭ ‬سانشيز‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬مواقفنا‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬متباعدة‭ ‬جدا‭. ‬حكومتي‭ ‬ستدافع‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬إسبانيا‭. ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬تغيير‭ ‬سنستخدم‭ ‬حقنا‭ ‬في‭ ‬تعطيل‭ ‬بريكست‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬لندن‭ ‬ردّت‭ ‬الجمعة‭ ‬متحدّثة‭ ‬باسم‭ ‬ماي‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نية‭ ‬لدينا‭ ‬لإعادة‭ ‬فتح‭ ‬ملف‭ ‬اتفاق‭ ‬الخروج‭ ‬لكننا‭ ‬سنبحث‭ ‬مع‭ ‬حكومتي‭ ‬جبل‭ ‬طارق‭ ‬ومدريد‭ ‬علاقتنا‭ ‬المستقبلية‮»‬‭.‬