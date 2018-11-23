مدريد‭ ‬تطالب‭ ‬لندن‭ ‬بتعهّد‭ ‬خطي‭ ‬وجبل‭ ‬طارق‭ ‬آخر‭ ‬عقبة‭ ‬أمام‭ ‬بريكست

تيريزا ماي: لا نريد العودة للمربع الأول
بروكسل – لندن – الزمان
طالب وزير الدولة الإسباني للشؤون الأوروبية لويس ماركو أغيريانو الجمعة لندن بتعهّد «خطي» في ملف جبل طارق قبل القمة الأوروبية المقرر عقدها الأحد للمصادقة على اتفاق ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.فيما حذّرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة مواطنيها من أن بريطانيا ستواجه «مزيدا من الانقسام والشك» في حال لم يمر مشروع اتفاق بريكست، في وقت تبذل جهودا لاستمالة البريطانيين المشككين قبيل قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الحالي.
وخلال برنامج إذاعي لشبكة «بي بي سي» لم تحسم ماي موقفها من الاستقالة سلبا أو إيجابا في حال أسقط البرلمان البريطاني اتفاق الانفصال والخطوط العريضة للعلاقة المستقبلية بين المملكة والتكتل.
وقالت ماي إن «الأمر لا يتعلّق بشخصي… أنا مصممة على ضمان إبرام هذا الاتفاق»، مضيفة أنها ستقوم بجولة في بريطانيا لشرح الاتفاق «للجميع».
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية «في حال لم يمر الاتفاق نكون قد عدنا إلى المربّع الأول. وسنشهد مزيدا من الانقسام والشك».
وكررت ماي التي صوتت لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 رفضها الدعوات لإجراء استفتاء ثان يتضمن خيار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لكنها رفضت المفاضلة بين مشروع الاتفاق الذي توصّلت إليه مع بروكسل وبقاء المملكة المتحدة ضمن التكتل.
إلا أن ماي قالت إن بريطانيا قد تبني لنفسها «مستقبلا أفضل» خارج الاتحاد الأوروبي.
وهددت إسبانيا بعرقلة المصادقة على الاتفاق الذي ينظّم انفصال المملكة المتحدة عن التكتل في حال لم تعترف بريطانيا «خطيا» بحق النقض الإسباني في قضية تحديد العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والجيب البريطاني المتوسطي.
وقال الوزير الإسباني «لقد طالبنا بأن ينشر البريطانيون هذا النص قبل انعقاد المجلس الأوروبي الأحد».
ولدى سؤاله عن مشاركة رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز الأحد في القمة الطارئة، رد الوزير الإسباني «سيحسم قراره (…) عندما يصدر الإعلان البريطاني مكتوبا».
وتريد إسبانيا الاحتفاظ بما تعتبره حقها في التفاوض الثنائي مع بريطانيا حول مصير جبل طارق، ما يعطيها عمليا حق النقض في هذه القضية. والخميس كرر سانشيز تهديده بعرقلة الاتفاق حول بريكست إذا لم يتضمن بشكل واضح منح مدريد حق الاعتراض في المفاوضات المقبلة حول جبل طارق، الجيب البريطاني الواقع جنوب اسبانيا والذي تطالب مدريد بالسيادة عليه، وذلك في أعقاب محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وكتب سانشيز على تويتر «مواقفنا ما زالت متباعدة جدا. حكومتي ستدافع عن مصالح إسبانيا. وإذا لم يحصل تغيير سنستخدم حقنا في تعطيل بريكست».
ومن لندن ردّت الجمعة متحدّثة باسم ماي بالقول «لا نية لدينا لإعادة فتح ملف اتفاق الخروج لكننا سنبحث مع حكومتي جبل طارق ومدريد علاقتنا المستقبلية».