مدرسو الكونسرفاتوار في لبنان يئنون تحت عبء الإنهيار الاقتصادي

{ بيروت, (أ ف ب) – في أحد فروع المعهد الوطني العالي للموسيقى قرب بيروت، تبدو قاعات التدريس مقفرة ويكسو الغبار مفاتيح الآلات الموسيقية المتروكة بعدما عرقلت الأزمة الاقتصادية في لبنان حتى تعليم الموسيقى.وفيما فرض تفشي وباء كوفيد-19 إقفال المدارس والمعاهد حول العالم لأشهر عدة، إلا أنّ محنة مدرّسي الموسيقى المتعاقدين مع المعهد لم تنته مع الحدّ من انتشار الجائحة، إذ فاقمتها أزمة اقتصادية تدنّت معها أجورهم وانعدمت قدرتهم على توفير أبسط احتياجاتهم وأحياناً كلفة النقل.

ويقول توفيق كرباج، الذي يدرّس في المعهد منذ آواخر ثمانينات القرن العشرين ويعطي دروساً عبر الانترنت منذ أشهر طويلة “لا يشعر المرء بالراحة عندما يبلغ 65 عاماً ولا يزال يعيش على نفقة عائلته. إنه لأمر مضحك”.ويضيف لوكالة فرانس برس “لدي دعم عائلي وما زال بإمكاني السير قدماً، لكنني لا أعتقد أن كل شخص يحظى بذلك”.بعدما كان يتقاضى أجراً يمكّنه من توفير احتياجاته وضمان مستوى معيشي لائق، وجد هذا المدرّس نفسه على وقع انهيار صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، يتقاضى أجراً يبلغ قرابة سبعين دولاراً. على الرغم من أن ما يتقاضاه لا يكفي لتسديد فاتورة المولد الكهربائي، مع انقطاع كهرباء التي توفرها مؤسسة الدولة لساعات طويلة، لكن ذلك لم يحل دون مواصلته تدريس طلابه عبر الانترنت، متحدياً خدمة الاتصالات السيئة في البلاد.ويوضح أن تعليم الموسيقى بالنسبة له ليس وظيفة لكنه “شيء تفعله لأنك تحبّه ولا يمكن العيش بدونه”، في حين قدّم عدد من زملائه استقالاتهم.

ويُعد المعهد الوطني العالي للموسيقى أو الكونسرفاتوار، وهو مؤسسة رسمية، صرحاً ثقافياً مرموقاً لتعليم الموسيقى في البلاد. ويستقطب آلاف الطلاب في 17 فرعاً موزّعة في مناطق عدّة. وفي محاولة لدعم أساتذة الموسيقى وقدرتهم على الاستمرار، بدأ مدرسون وطلاب تنظيم سلسلة أمسيات موسيقية تتيح منبراً للعازفين وتسلط الضوء على الواقع المزري. وتقول منظمة المبادرة السوبرانو غادة غانم لفرانس برس على هامش إحدى الحفلات “أنا هنا اليوم للوقوف مع زملائي غير السعداء بالطريقة التي نُعامل بها”، متحدثة عن زملاء غيّروا أماكن سكنهم أو باعوا سياراتهم ليتمكنوا من الصمود أمام الوضع المعيشي المتردي.