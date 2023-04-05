مدرسة عمو بابا الكروية بإنتظار ملعبها وإعتراض يعطّل صقل المواهب

بغداد- الزمان

اعلنت مدرسة عمو بابا الكروية عن عودة ملعبها في مجمع ملعب الشعب، بعد حصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على تخصيص ملعب المركز التخصصي مع مركز الموهبة التابعة لوزارة الشباب والرياضة . وقال مدير مدرسة عمو بابا قحطان جليل في تصريح صحفي إنه بعد مفاتحة اللجنة الأولمبية العراقية لوزير الشباب والرياضة احمد المبرقع ومطالبته اما بإعادة ملعبنا السابق أو تخصيص ملعب بديل مناسب يليق باسم أكبر وأهم مدرسة في العراق.واضاف ان الوزارة وافقت اخيراً على تخصيص ملعب مركز الموهبة مناصفة مع مركزها التخصصي وحسب برنامج خاص .

وبين أن إجراءات الاستلام والتسليم بين مدرستنا ومركز الموهبة معطلة لحد الآن، مشيرا إلى المركز لديهم اعتراض بذلك وعدم تعاون رغم عدم تعارض كل ما خصص مع عملهم وأننا جميعا نعمل لخدمة الكرة العراقية لاكتشاف المواهب الكروية، سيما ان مدرسة شيخ المدربين عمو بابا تعد أول مدرسة شكلت بشكل فعلي بعد 2003 وأنجبت اغلب لاعبي منتخباتنا الوطنية المعروفين .

واشار الى ان هذه الجهود امتدت لسنوات وتحديداً منذ عام 2012 وتعاقبت عليها عدة وزراء دون جدوى بل العكس فإن وزيري الشباب احمد رياض ، وعدنان درجال قد وقعا عقدا مع إحدى الاكاديميات الإسبانية وتخصيص ملعب مدرسة عموبابا الكروية مقرا لها. وتضم مدرسة عمو بابا الكروية التي تقع في العاصمة بغداد وأسسها شيخ المدربين عمو بابا، اكثر من 300 برعم موهوب، وخرّجت بعض الأسماء التي تلعب حالياً ضمن صفوف الأندية والمنتخبات العراقية .