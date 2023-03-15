مدارس العراق تحتفي اليوم بمئوية نازك الملائكة

بغداد – ندى شوكت

يصدح اسم الشاعرة نازك الملائكة صباح اليوم في مدارس العراق، ضمن مراسم رفع العلم احتفاء بمئوية الشاعرة المجددة ، ويأتي ذلك بناء على توجّيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مديريات التربية كافة بأن تكون كلمة الاحتفال اليوم الخميس ، مُخصصة لمئوية الشاعرة ، والتعريف بدورها في الثقافة العربية والعراقية.وأشار بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء تابعته (الزمان) امس ان (ذلك يأتي عرفاناً وتقديراً للمنزلة الثقافية للشعر العراقي الحديث، ومكانته وتأثيره في مشهد الوعي الحضاري العربي، وأهمية الشعراء العراقيين المُجدِّدين الذين أسسوا للريادة والإبداع في هذا المجال السامي).مثمنا( قرار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، الذي أوصى باختيار الشاعرة العراقية الرائدة نازك الملائكة رمزاً للثقافة العربية للعام 2023 واعتماد توصيات اللجنة الدائمة للثقافة العربية بشأن اختيار رموز الثقافة والإبداع). وعن هذا الحدث كتب رئيس الجمعية النفسية العراقية قاسم حسين صالح قائلا ان (مدارس العراق ستحتفي خلال رفع العلم بالشاعرة نازك الملائكة بمناسبة الذكرى المئوية لميلادها، هل فكرتم بما سيحصل؟! الأحتفاء بنازك الملائكة ..مبادرة جيدة ،وكنّا بدأنا بها في كتابنا (سيكولوجيا الشعر والشاعر) الصادر عن الأتحاد العام للأدباء والكتاب.لكن الأحتفاء ،وتعميمه على كل مدارس العراق..يثير تساؤلات مشروعة:هل سيكون هذا تقليدا يحتفى به لشعراء آخرين مثل الجواهري ،السياب، عبد الرزاق عبد الواحد…؟،وهل تدارس متخذو هذه المبادرة ما ستثيره من اشكاليات؟ بمعنى :هل نحتفي فقط بالشعراء ونتجاهل ادباء كباراً..غائب طعمة فرمان مثالا؟ وهل سنحتفي بالعلماء ..الدكتور علي الوردي مثالا، الذي دعونا الحكومة عبر الفضائيات الى اقامة تمثال له يوضع مدخل جسر الأئمة ويده ممدودة ومفتوحة نحو الأعظمية..مع ابتسامة؟..وما استجابت! أن بدأتم بنازك، عليكم ان لا تتجاهلوا من هم اغزر وأحق منها في الشعر والنضال معا من اجل الوطن..لميعة عباس عمارة مثالا!.والمشكلة التي ستواجهكم..ليس فقط في عدد من يستحقون وهم كثر..بل ان بينهم من هو محسوب على هذا او ذاك من الحكّام..فهل فكرتم بها،وجميل ان احتطم لها ، أم لأن الفكرة او الأقتراح راقت لصاحب القرار..فاتخذه؟). ولدت نازك صادق الملائكة في بغداد عام 1923 لأسرة مثقفة، وحيث كانت والدتها سلمى الملائكة تنشر الشعر في المجلات والصحف العراقية باسم أدبي هو (أم نزار الملائكة) .أما أبوها صادق الملائكة فترك وراءه عدداً من المؤلفات ، والملائكة تخرجت من دار المعلمين العالية عام 1944 ودخلت معهد الفنون الجميلة وتخرجت من قسم الموسيقى في العام 1949? وفي العام 1959 حصلت على شهادة ماجستير في الأدب المقارن من أمريكا. وعينت أستاذة في جامعتي بغداد و البصرة ثم جامعة الكويت.وعاشت في القاهرة منذ 1990 في عزلة اختيارية حتى وفاتها في 20 حزيران2007 عن عمر ناهز 83 عامًا، بسبب إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية ودفنت في مقبرة خاصة للأسرة غرب القاهرة. ويعتقد الكثيرون أن الملائكة هي أول من كتبت الشعر الحر في العام 1947 ويعتبر البعض قصيدتها المسماة الكوليرا، من أوائل الشعر الحر في الأدب العربي.

صدرت لها مجموعات شــــــعرية عدة منها:عاشقة الليل ،شظايا ورماد ،شجرة القمرومن مؤلفاتها : قضايا الشعر الحديث، سايكولوجية الشعر.كما صدرت لها في القاهرة مجموعة قصصية بعنوان (الشمس التي وراء القمة).