مداخلة من ذهب – عبد الهادي البابي

تلك التي صدح بها لسان الأديب الناقد الأستاذ علاوي كاظم كشيش من على منبر نادي الكتاب في كربلاء يوم الأربعاء الفائت أمام جمع من المفكرين والأدباء والشعراء والمثقفين والتي كان موضوع أمسيتها (دورالمثقف التنويري) والتي حاضر فيها الباحث الأستاذ حسن عبيد عيسى وقدمه الكاتب الأستاذ فاضل المعموري … تلك المداخلة العاصفة أستفزتنا إيجابياً ..أستفزتنا وأيقظتنا من سبات الثقافة السلبية الرائجة في فوضى النشر والإنتاج والأحسنت والترقيع (وحفلات التوقيع التافهة) والتبعية والتقليد وووو! ..

أستفزتنا مداخلة علاوي من خلال صدقها وصراحتها وعمقها وملامستها لواقع ثقافتنا العراقية بشكل دقيق وعميق ومباشر ..لقد كانت مداخلته عبارة عن سلسلة من العمليات الجراحية الذكية لجسد الثقافة العراقية التي أعتراها الترهل والفوضى وعدم التركيز بعد عام .2003

ومما جاء في مداخلة علاوي كاظم كشيش :

[ اليوم .. أنا أشبّه المثقفين بالخيول ….منها من يظل حراً في طريقه …ومنها من يصلح لجر العربات فيفقد قيمته وكرامته..! لقد أصبح النهج الثقافي عندنا يشبه ثقافة (المساجين) الذين يؤلفون الكثير عن الحرية ..ولكنهم لا يمسّون السجان بشيء..! كما إن انعدام الرؤية أنتج مثقفين سلبيين (يجلدون ذواتهم ..ويحتقرون منابعهم وأصولهم) .. لذلك قلما تجد عندنا مثقفاً يعمل على دعم الأمل البشري وتقوية الروح عند الآخرين ..!

المثقف …هو الإيجابي قولاً وعملاً وليس السلبي الهش..!

لقد كثر الإنتاج الثقافي بكل أنواعه وأغلبه يحمل طابع القنوط والنواح وتهديم القوة الروحية الإنسانية من أجل جعل الآخرين أسماك ميتة تسير مع التيار.. السلبيون المهزومون لا يكونون مثقفين أبداً..

المهزومون السلبيون ينسبون كل تراثنا العزيز إلى الصحراء إمعاناً في منحه طابعاً بدوياً جلفاً تحت تأثير المستشرقين…ولا يدرون أن نظام اللغة العربية مفخرة البدوي الذي صنعه ومفخرة أخرى له إن كان أقتبسه… الصحراء تنقية للحس والوجدان وهي التي أنجبت النبي الكريم الخاتم الذي قال : (بشّروا ولا تنفّروا) .. إنه نبي الأمل والعمل والعلم والأخلاق والرحمة وهذه كلها قيم مدنية وليست صحراوية…! مثقفنا اليوم بات يتغذى من رضاعات الآخرين مثل الطفل الساذج الذي يمص أصبعه الملوث..أنها لعبة الترجمة ياسادة…..لعبوا بكل شيء وأفسدوه…وهؤلاء يتغذون بلا وعي ويهرفون بما لا يعرفون..] ..!!

أنتهى ما حصلنا عليه من مداخلة علاوي كاظم كشيش التي قد فاتنا منها الكثير ..ولكن بقي لنا أن نقول :

إن علاوي كاظم كشيش عاش بين أكناف طبقة أدبية تجيد مفاتيح البلاغة والكلام .. ونشأ في مدينةٍ حضاريةٍ معروفةٍ تزدحم فيها الثقافات الإنسانية ، ولعل ذلك كان له أثرٌ كبير في قراءته للأشياء مِن حوله ، ورغم أن مدينته – كربلاء- قد يعدها البعض مدينة مغلقة ثقافياً وموقوفة على لون واحد وتستمد تراثها الفكري والثقافي من مصدر واحد وتاريخ واحد ..

ولكن علاوي نهض نفسه بنفسه ..ورباها – ثقافياً وفكرياً – جيداً من أجل أستقلاليته الفكرية وإن كان لايبتعد كثيراً عن غزارة هذا التراث ومكنونات الموروث الثقافي الرائع الذي فتح بصره عليه وأغترف من معينه الكثير الكثير وتغذت روحه منه ..إلا أنّ نزعته الشخصية نحو الإستقلال والقراءة الحرة صنعت منه شخصاً أكثر تجريباً وأقوى خامة…

إن حاجتنا لعين باصرة تؤّول لنا مشهدنا الثقافي بشكل غير مضطرب ولاحيادي ولا متعنف ولامشائم تستلزم منا العثورعلى قاريء من طراز خاص .. طراز أشبه بصياد اللآلىء .. يعرف كيف يغوص فى الأعماق ويخرج ومعه درة فريدة من تلك الدرر الغافية في أعماق البحر السحيقة .. ولعمري أن علاوي كاظم كشيش هو ذاك الغواص الماهر الذي وفي كل غطسة في بحر النقد لايخرج إلينا خالي الوفاض بل يخرج وسلته زاخرة بكل ماهو جديد ومفيد ونافع وهي تشع بالجواهر الثمينة واللآليء الكريمة التي كانت دفينة أعماق البحر ..!