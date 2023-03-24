مخطوطات شنقيط في موريتانيا..كنز ثمين محفوظ

شنقيط‭ (‬موريتانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يقلّب‭ ‬سيف‭ ‬الإسلام‭ ‬الأحمد‭ ‬محمود‭ ‬بعناية‭ ‬صفحات‭ ‬كتاب‭ ‬قديم‭ ‬أمام‭ ‬رفوف‭ ‬مليئة‭ ‬بعلب‭ ‬مكدّسة‭ ‬بترتيب،‭ ‬متسائلاً‭ “‬كيف‭ ‬سيبدو‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شِعر؟‭”. ‬يتولّى‭ ‬سيف‭ ‬الإسلام‭ ‬حفظ‭ ‬700‭ ‬مخطوطة‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬موجودة‭ ‬داخل‭ ‬13‭ ‬مكتبة‭ ‬في‭ ‬شنقيط‭ ‬تُعتبر‭ ‬كنز‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬المُدرجة‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬سابقاً‭ ‬مركزاً‭ ‬تجارياً‭ ‬وسط‭ ‬الصحراء‭ ‬في‭ ‬موريتانيا‭. ‬ويجلس‭ ‬سيف‭ ‬الإسلام‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬فوق‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬جلد‭ ‬الخروف،‭ ‬ويقلّب‭ ‬وهو‭ ‬يضع‭ ‬قفازات‭ ‬قطنية‭ ‬سميكة‭ ‬ويرتدي‭ ‬عباءة‭ ‬بوبو‭ ‬التقليدية‭ ‬المحلية،‭ ‬صفحات‭ ‬هشة‭ ‬لأحد‭ ‬الكتب‭. ‬ويوضح‭ ‬أنّ‭ ‬الحبر‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬الفحم‭ ‬النباتي‭ ‬والصمغ‭ ‬العربي‭ ‬يحمي‭ ‬القصص‭ ‬والمعارف‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عصور‭ ‬مضت‭ ‬وتتمحور‭ ‬على‭ ‬مواضيع‭ ‬دينية‭ ‬وفلكية‭ ‬وقانونية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الرياضيات‭ ‬والشعر‭.‬

ويقول‭ ‬ملوّحاً‭ ‬بيده‭ “‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬ذاكرة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬هذه‭ ‬الشوارع‭ ‬القديمة‭”. ‬وتقع‭ ‬شنقيط‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬التجاري‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬الشواطئ‭ ‬الغربية‭ ‬للقارة‭ ‬الإفريقية‭ ‬بمكة‭ ‬المكرمة‭.‬

وتسود‭ ‬في‭ ‬أزقّة‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬روحية‭ ‬تاريخ‭ ‬امتدّ‭ ‬لقرون‭ ‬ويشمل‭ ‬آلاف‭ ‬الحجاج‭ ‬والتجار‭ ‬الذين‭ ‬عبروها‭ ‬يوماً‭. ‬وفي‭ ‬ساحة‭ ‬شنقيط‭ ‬الرئيسة،‭ ‬يفتح‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬حبوت‭ (‬45‭ ‬عاماً‭) ‬أبواب‭ ‬مكتبته،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬عائلته‭ ‬تسلّمت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬وثيقة‭ ‬من‭ ‬مسافرين‭ ‬عبروا‭ ‬المدينة‭. ‬ويشير‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬مكتوب‭ ‬بخط‭ ‬مرصوص‭ ‬باللونين‭ ‬الأسود‭ ‬والأحمر‭ ‬ومعروض‭ ‬في‭ ‬واجهة‭ ‬خشبية،‭ ‬ويقول‮ ‬‭”‬لم‭ ‬يُعتَمَد‭ ‬الترقيم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الصفحات‭”.‬

ويلفت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬ترقيم‭ ‬الصفحات‭ ‬اختراع‭ ‬حديث‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنقّل‭ ‬بين‭ ‬صفحات‭ ‬الكتاب،‭ ‬تُعاد‭ ‬كتابة‭ ‬آخر‭ ‬كلمة‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬أسفل‭ ‬الصفحة‭ ‬إلى‭ ‬اليسار،‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬الصفحة‭ ‬التالية‭ ‬لجهة‭ ‬اليمين،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬القارئ‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬الصفحة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يقرأ‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تبعثرت‭ ‬الأوراق‭ ‬خطأً‭”.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الكنوز‭ ‬تواجه‭ ‬تهديداً،‭ ‬فالصحراء‭ ‬الكبرى‭ ‬تتوسع‭ ‬سريعاً‭ ‬فيما‭ ‬يتسبّب‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬فيضانات‭ ‬موسمية‭ ‬تؤثّر‭ ‬على‭ ‬الأسس‭ ‬الداعمة‭ ‬لمباني‭ ‬المكتبات‭ ‬وتُعرّض‭ ‬الكنوز‭ ‬الإسلامية‭ ‬الموجودة‭ ‬فيها‭ ‬للخطر‭.‬

ويطّلع‭ ‬أحمد‭ ‬صلاح،‭ ‬وهو‭ ‬صاحب‭ ‬مكتبة‭ ‬مولاي‭ ‬محمد‭ ‬وِلد‭ ‬أحمد‭ ‬شريف،‭ ‬على‭ ‬صف‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬القديمة‭ ‬المعروضة‭ ‬على‭ ‬ألواح‭ ‬خشبية‭ ‬مثبّتة‭ ‬بالجدران‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬زملائه،‭ ‬يدرك‭ ‬صلاح‭ ‬مدى‭ ‬هشاشة‭ ‬هذا‭ ‬الإرث‭ ‬فيما‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬مساعدته‭ ‬ليستطيع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬المتمثّل‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬هذه‭ ‬الكتب‭.‬