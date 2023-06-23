مخرج فيلم تايتانيك يستنكر تجاهل التحذيرات بشأن كارثة الغواصة

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬استنكر‭ ‬مخرج‭ ‬فيلم‭ “‬تايتانيك‭” ‬الشغوف‭ ‬باستكشاف‭ ‬قاع‭ ‬البحر‭ ‬جيمس‭ ‬كامرون‭ ‬الخميس‭ “‬تجاهل‭ ‬التحذيرات‭” ‬في‭ ‬شأن‭ ‬سلامة‭ ‬الغواصة‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬أدى‭ ‬انفجارها‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬حطام‭ ‬السفينة‭ ‬الشهيرة‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭.‬

ولاحظ‭ ‬كامرون‭ ‬الذي‭ ‬غاص‭ ‬مراراً‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الحطام‭ ‬تحضيراً‭ ‬لفيلمه‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬عالمياً‭ ‬كبيراً‭ ‬عام‭ ‬1997ونال‭ ‬11‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬أن‭ ‬أوساط‭ ‬استكشاف‭ ‬أعماق‭ ‬البحار‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أبدت‭ ‬قلقاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الغواصة‭.‬‮ ‬

‮ ‬وقارن‭ ‬المخرج‭ ‬الذي‭ ‬يهوى‭ ‬الغوص‭ ‬بين‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬الجديد‭ ‬وغرق‭ “‬تايتانيك‭” ‬نفسها‭ ‬عام‭ ‬1912‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬1500‭ ‬من‭ ‬ركابها‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لمحطة‭ “‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‭” ‬التلفزيونية‭ ‬الأميركية‭ “‬لقد‭ ‬لفتني‭ ‬التشابه‭ ‬مع‭ ‬كارثة‭ +‬تايتانيك‭+ ‬التي‭ ‬تلقى‭ ‬قبطانها‭ ‬مراراً‭ ‬وتكراراً‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬الجليد‭ ‬أمام‭ ‬سفينته،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬انطلق‭ ‬بأقصى‭ ‬سرعة‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬جليدي‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬غير‭ ‬مقمرة‭”.‬‮ ‬

ورأى‭ ‬مخرج‭ ‬فيلم‭ “‬أبيس‭” ‬أن‭ “‬حصول‭ ‬مأساة‭ ‬مشابهة‭ ‬جدأً‭ ‬قوبلت‭ ‬فيها‭ ‬التحذيرات‭ ‬بالتجاهل‭ (….) ‬في‭ ‬المكان‭ ‬نفسه،‭ (…) ‬أمر‭ ‬مذهل‭” ‬و‭”‬سريالي‭”.‬

وأعلن‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الأميركييون‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬حطام‭ ‬غواصة‭ ‬شركة‭ “‬أوشنغيت‭” ‬‮ ‬التي‭ ‬فُقد‭ ‬أثرها‭ ‬منذ‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي،‭ ‬يُظهر‭ ‬أنها‭ ‬تعرضت‭ ‬إلى‭ “‬انفجار‭ ‬داخلي‭ ‬كارثي‭” ‬في‭ ‬قاع‭ ‬المحيط‭. ‬واعتُبر‭ ‬‮ ‬الرجال‭ ‬الخمسة‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬الغواصة‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬الموتى‭.‬‮ ‬

وشرح‭ ‬كامرون‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬أول‭ ‬شخص‭ ‬يغوص‭ ‬منفرداً‭ ‬إلى‭ ‬أعماق‭ ‬المحيط‭ ‬في‭ ‬غواصة‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬تصميمها‭ ‬أن‭ ‬خطر‭ ‬الانفجار‭ ‬الداخلي‭ ‬للغواصة‭ ‬يشكّل‭ ‬دائماً‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ “‬رئيسياً‭” ‬أثناء‭ ‬بنائها‭.‬

وأضاف‭ “‬إنه‭ ‬الكابوس‭ ‬الذي‭ ‬عشناه‭ ‬جميعاً‭ ‬منذ‭ ‬دخولنا‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭”‬،‭ ‬مذكّراً‭ ‬بحرص‭ ‬المعنيين‭ ‬بالغوص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬السلامة‭ ‬التامة‭.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬كثراً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوسط‭ ‬كانوا‭ ‬قلقين‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬الغواصة‭” ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ “‬أوشنغيت‭”‬،‭ ‬كاشفاً‭ ‬أن‭ “‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المعنيين‭ ‬البارزين‭” ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ “‬وجهوا‭ ‬رسائل‭ ‬إلى‭ ‬الشركة‭ ‬نبهوها‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تفعله‭ ‬تجريبي‭ ‬جداً‭ ‬ولا‭ ‬يخوّلها‭ ‬نقل‭ ‬ركاب‭”.‬