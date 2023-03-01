مخرج شهير يطمح إلى الفوز بجائزة أوسكار أولى للسينما الهندية

حیدر‭ ‬آباد‭ (‬الهند‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يطمح‭ ‬المخرج‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬راجامولي‭ ‬الذي‭ ‬تُعتبر‭ ‬أفلامه‭ ‬القائمة‭ ‬كلياً‭ ‬على‭ ‬الرقص‭ ‬والغناء‭ ‬بمنزلة‭ ‬استعراضات،‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بالأوسكار،‭ ‬وإلى‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬إنجازاً‭ ‬تاريخياً‭ ‬إذ‭ ‬سيكون‭ ‬فيلمه،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وُفّق،‭ ‬أول‭ ‬إنتاج‭ ‬هندي‭ ‬بالكامل‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الأبرز‭ ‬سينمائياً‭.‬‮ ‬‭ ‬وحقق‭ ‬فيلمه‭ ‬الروائي‭ ‬الأخير‭ “‬آر‭ ‬آر‭ ‬آر‭” (‬RRR‭) ‬إيرادات‭ ‬عالية‭ ‬على‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬وقوبل‭ ‬باستحسان‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجمهورين‭ ‬الأميركي‭ ‬والياباني،‭ ‬وينافس‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬أغنية‭ ‬أصلية‭ ‬بعدما‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬غولدن‭ ‬غلوب،‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬أغنيتين‭ ‬للنجمتين‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت‭ ‬وريهانا‭.‬‮ ‬‭ ‬ويتناول‭ ‬الفيلم‭ ‬طوال‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬قصة‭ ‬روائية‭ ‬عن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الثوار‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬الاستعمار،‭ ‬وتتناوب‭ ‬فيه‭ ‬مشاهد‭ ‬الحركة‭ ‬المطعّمة‭ ‬بمؤثرات‭ ‬بصرية‭ ‬خاصة،‭ ‬ولوحات‭ ‬غنائية‭ ‬وراقصة،‭ ‬صُوّرَت‭ ‬إحداها‭ ‬أمام‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬الأوكراني‭ – ‬قبل‭ ‬الحرب‭. ‬ويقول‭ ‬المخرج‭ ‬الهندي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬عندما‭ ‬أذهب‭ ‬إلى‭ ‬السينما،‭ ‬أكون‭ ‬راغباً‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬شخصيات‭ ‬أكبر‭ ‬مما‭ ‬هي‭ ‬عليه‭ ‬فعلياً‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ (‬الحقيقية‭)‬،‭ ‬ومواقف‭ ‬أكبر‭ ‬مما‭ ‬هي‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ (‬الحقيقية‭)‬،‭ ‬ومواقف‭ ‬درامية‭ ‬أكبر‭ ‬مما‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ (‬الحقيقية‭)”. ‬ويوضح‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بمدينة‭ ‬حيدر‭ ‬أباد‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الهند‭ ‬أنه‭ ‬يحب‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أفلامه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النسق،‭ ‬بحيث‭ “‬لا‭ ‬يعيق‭ ‬شيء‭ ‬أبطالها‭ ‬في‭ ‬مشاهد‭ ‬الحركة‭”. ‬وساهم‮ ‬‭”‬آر‭ ‬آر‭ ‬آر‭” ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬المشافهة‭ ‬عاملاً‭ ‬اساسياً‭ ‬في‭ ‬استقطابه‭ ‬الجمهور،‭ ‬‮ ‬والمصوّر‭ ‬بلغة‭ ‬التيلوغو‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الهند،‭ ‬في‭ ‬تعريف‭ ‬العالم‭ ‬بالصناعة‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تحظى‭ ‬بشهرة‭ ‬إنتاجات‭ ‬بوليوود‭ ‬التي‭ ‬تتركز‭ ‬في‭ ‬بومباي‭.‬

ومع‭ ‬أن‭ ‬العاصمة‭ ‬السينمائية‭ ‬الهندية‭ ‬هي‭ ‬الأغزر‭ ‬إنتاجاً‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬يخفق‭ ‬الكمّ‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬أفلامها‭ ‬المصوّرة‭ ‬باللغة‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬المهرجانات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تهيمن‭ ‬عليها‭ ‬الإنتاجات‭ ‬الناطقة‭ ‬الإنكليزية‭.‬

لكنّ‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬الآمال‭ ‬بأن‭ ‬تتوصل‭ ‬السينما‭ ‬الهندية‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المخرج‭ ‬بونغ‭ ‬جون‭ ‬هو‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بحصول‭ ‬الفيلم‭ ‬الدرامي‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‮ ‬بالكامل‭ “‬باراسايت‭” ‬بأربع‭ ‬جوائز‭ ‬أوسكار،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬جائزتا‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬وأفضل‭ ‬مخرج‭.‬

ولم‭ ‬ينل‭ ‬الهنود‭ ‬‮ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬أيّاً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬المرموقة،‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فيلمين‭ ‬باللغة‭ ‬الإنكليزية،‭ ‬أولهما‭ ‬الإنتاج‭ ‬الإنكليزي‭-‬الهندي‭ ‬المشترك‭ “‬غاندي‭” (‬1982‭)‬،‭ ‬وفيلم‭ ‬من‭ ‬2008‭ ‬هو‭ “‬سلامدوغ‭ ‬ميليونير‭” (‬Slumdog Millionnaire‭)‬‮ ‬الذي‭ ‬صُوّر‭ ‬في‭ ‬بومباي‭ ‬وأخرجه‭ ‬داني‭ ‬بويل‭.‬

ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬يمنّي‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬راجامولي‭ ‬النفس‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬الأوسكار‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬أغنية‭ “‬آر‭ ‬آر‭ ‬آر‭” ‬الراقصة‭ “‬ناتو‭ ‬ناتو‭” (‬Naatu Naatu‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يشقّ‭ ‬طريق‭ ‬الجوائز‭ ‬أمام‭ ‬سينمائيين‭ ‬هنود‭ ‬آخرين‭.‬

ويقول‭ “‬نحن‭ ‬نبتكر،‭ ‬لكنّي‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬في‭ ‬البداية‭”‬،‭ ‬داعياً‭ ‬السينما‭ ‬الهندية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحذو‭ ‬حذو‭ ‬نظيرتها‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬نطاقها‭ ‬المحصور‭ ‬لتحقق‭ ‬نجاحات‭ ‬عالمية‭.‬

‭- ‬حالة‭ ‬فريدة‭ ‬تماماً‭” -‬

ونشأ‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬راجامولي‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كارناتاكا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬مناخ‭ ‬سينمائي،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬والده‭ ‬كاتب‭ ‬سيناريو‭.‬

ومع‭ ‬أنه‭ ‬تأثر‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة‭ ‬بمخرجي‭ ‬الأفلام‭ ‬الناطقة‭ ‬بلغة‭ ‬التيلغو،‭ ‬طبعت‭ ‬هوليوود‭ ‬شخصيته‭ ‬السينمائية،‭ ‬وأُعجِب‭ ‬باثنين‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬مخرجيها‭ ‬هما‭ ‬ستيفن‭ ‬سبيلبرغ‭ ‬وجيمس‭ ‬كامرون‭.‬

واكتسب‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬‮ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬من‭ ‬خلال‭ “‬باهوبالي‭” (‬Baahubali‭) ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬الإنتاج‭ ‬الهندي‭ ‬الأعلى‭ ‬كلفة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السينما‭ ‬الهندية،‭ ‬وتمكن‭ ‬بفضله‭ ‬من‭ ‬جعل‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬يتحدر‭ ‬منها‭ ‬تتبوأ‭ ‬صدارة‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬الهندي،‭ ‬وحقق‭ ‬أعلى‭ ‬الإيرادات‭ ‬بين‭ ‬الأفلام‭ ‬الناطقة‭ ‬بكل‭ ‬اللغات‭.‬

كذلك‭ ‬استقطبت‭ ‬تتمته‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬جمهوراً‭ ‬كبيراً،‭ ‬فبات‭ ‬مع‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السلسلة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأفلام‭ ‬الهندية‭ ‬الأعلى‭ ‬إيرادات‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬‮ ‬

ويكمن‭ ‬سرّ‭ ‬نجاح‭ ‬أفلام‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬راجامولي‭ ‬في‭ ‬وصفة‭ ‬قوامُها‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬والمشاعر،‭ ‬تكفل‭ ‬تعلّق‭ ‬المشاهدين‭ ‬بالفيلم‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬للضجة‭ ‬التي‭ ‬أثارها‭ “‬آر‭ ‬آر‭ ‬آر‭” ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬وقع‭ “‬المفاجأة‭ ‬الإيجابية‭” ‬على‭ ‬مخرجه‭.‬‮ ‬

ومع‭ ‬أن‭ ‬منصة‭ ‬نتفليكس‭ ‬أتاحته‭ ‬لمشتركيها‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬فحسب‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬عروضه‭ ‬في‭ ‬1200‭ ‬دار‭ ‬سينما‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬أصبح‭ “‬آر‭ ‬آر‭ ‬آر‭” ‬من‭ ‬‮ ‬الأفلام‭ ‬الهندية‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬أعلى‭ ‬الإيرادات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭.‬‮ ‬

ويصف‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬فرنشايز‭ ‬إنترتاينمنت‭ ‬ريسرتش‭” ‬ديفيد‭ ‬أ‭. ‬غروس‭ ‬ذلك‭ ‬بأنه‭ “‬حالة‭ ‬فريدة‭ ‬تماماً‭” ‬و‭”‬غير‭ ‬مسبوقة‭”.‬‮ ‬

ويواصل‭ ‬الفيلم‭ ‬جذب‭ ‬الجمهور،‭ ‬إذ‭ ‬بيعت‭ ‬خلال‭ ‬98‭ ‬ثانية‭ ‬كامل‭ ‬تذاكر‭ ‬إعادة‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬المنصرم‭.‬‮ ‬

‭- ‬للتسلية‭ ‬فقط‭ -‬

لكنّ‭ “‬آر‭ ‬آر‭ ‬آر‭” ‬لم‭ ‬يَسلَم‭ ‬من‭ ‬الانتقادات،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬اتُهِم‭ ‬به‭ ‬الترويج‭ ‬الضمني‭ ‬للقومية‭ ‬الهندوسية‭ ‬والنزعة‭ ‬الذكورية‭ ‬المفرطة،‭ ‬فيما‭ ‬بات‭ ‬المخرجون‭ ‬الهنود،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬البوليووديون‭ ‬منهم،‭ ‬مستهدفين من‭ ‬اليمين‭ ‬على‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

ويلاحظ‭ ‬النقاد‭ ‬أن‭ ‬نجوم‭ ‬بوليوود‭ ‬يواجهون‭ ‬ضغوطاً‭ ‬أكبر‭ ‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندوسي‭ ‬القومي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي،‭ ‬وأبرزهم‭ ‬الممثلون‭ ‬المنتمون‭ ‬إلى‭ ‬الأقلية‭ ‬المسلمة‭ ‬كشاروخان‭ ‬وأمير‭ ‬خان‭.‬

لكنّ‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬راجمولي،‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬عائلة‭ “‬شديدة‭ ‬التدين‭”‬،‭ ‬يعارض‭ “‬أي‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬متطرفة‭”‬،‭ ‬عازياً‭ ‬الانتقادات‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬الاستقطاب‭ ‬الذي‭ ‬يتصف‭ ‬به‭ ‬النقاش‭ ‬في‭ ‬الهند‭.‬

‮ ‬وإذ‭ ‬يؤكّد‭ ‬أن‭ “‬لا‭ ‬نيات‭ ‬خفية‭” ‬لديه،‭ ‬يقول‭ “‬أنا‭ ‬أُخرج‭ ‬أفلاماً‭ ‬لأولئك‭ ‬المستعدين‭ ‬لإنفاق‭ ‬أموالهم‭ ‬التي‭ ‬جمعوها‭ ‬بجهد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬تذكرة‭ ‬سينما‭”.‬

ويضيف‭ “‬أحب‭ ‬أن‭ ‬أسليهم،‭ ‬وأن‭ ‬تحركهم‭ ‬الشخصيات‭ ‬والمواقف،‭ ‬وأن‭ ‬يمضوا‭ ‬وقتًا‭ ‬ممتعاً،‭ ‬ثم‭ ‬يعودوا‭ ‬ليعيشوا‭ ‬حياتهم‭”.‬‮ ‬