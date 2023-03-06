مخرج‭ ‬في‭ ‬الـ‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬يكمل‭ ‬فيلمه‭ ‬المنتج‭ ‬قبل‭ ‬42‭ ‬عاماً‭ ‬

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬فيلم‭ “‬هيستوري‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬وورلد‭: ‬بارت‭ ‬1‭”‬،‭ ‬يطرح‭ ‬المخرج‭ ‬والممثل‭ ‬الأميركي‭ ‬ميل‭ ‬بروكس‭ (‬96‭ ‬عاماً‭) ‬أخيراً‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العمل‭.‬

ويبدأ‭ ‬الاثنين‭ ‬عرض‭ ‬تتمة‭ ‬الفيلم‭ ‬الشهير‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬1981‭ ‬ويتناول‭ ‬بأسلوب‭ ‬ساخر‭ ‬مسائل‭ ‬دينية‭ ‬وأحداث‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ “‬هولو‭” ‬الأميركية،‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬سلسلة‭.‬

ووضع‭ ‬بروكس‭ ‬صوته‭ ‬على‭ “‬هيستوري‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬وورلد‭ – ‬الجزء‭ ‬الثاني‭” ‬الذي‭ ‬يُعرض‭ ‬ضمن‭ ‬ثماني‭ ‬حلقات‭ ‬وتولى‭ ‬الممثل‭ ‬والسينمائي‭ ‬الأميركي‭ ‬إنتاجه،‭ ‬فيما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬كتابته‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الممثلين‭ ‬نيك‭ ‬كرول‭ ‬وآيك‭ ‬بارينهولتز‭ ‬وواندا‭ ‬سايكس‭.‬

وكان‭ ‬كرول‭ ‬قال‭ ‬خلال‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬تحدث‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬بروكس‭ ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬أربعينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ “‬إنّ‭ ‬حسّه‭ ‬الكوميدي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬كبيراً‭ ‬جداً،‭ ‬فالرجل‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتمتع‭ ‬بقوة‭ ‬مذهلة‭ ‬ولم‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬النكات‭”.‬

وحقق‭ ‬فيلم‭ “‬هيستوري‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬وورلد‭: ‬بارت‭ ‬1‭” ‬نجاحاً‭ ‬عالمياً‭ ‬لما‭ ‬تضمّنه‭ ‬من‭ ‬نكات‭ ‬انطوت‭ ‬على‭ ‬سخرية‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬التاريخية‭ ‬من‭ ‬العصر‭ ‬الحجري‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الثورة‭ ‬الفرنسية‭.‬

وانتهى‭ ‬الفيلم‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬العمل‭ ‬سيتضمّن‭ ‬جزءاً‭ ‬ثانياً‭ ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬هتلر‭ ‬وهو‭ ‬يتزلج‭ ‬على‭ ‬الجليد‭.‬

وبعد‭ ‬42‭ ‬عاماً،‭ ‬أبقى‭ ‬بروكس‭ ‬المولود‭ ‬عام‭ ‬1926‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬لأسرة‭ ‬يهودية،‭ ‬على‭ ‬وعده‭.‬

وحملت‭ ‬أعمال‭ ‬عدة‭ ‬لبروكس‭ ‬سخرية‭ ‬من‭ ‬هتلر،‭ ‬بينها‭ ‬الفيلم‭ ‬الموسيقي‭ “‬ذي‭ ‬بروديوسرز‭”.‬

ويتناول‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ “‬هيستوري‭ ‬اوف‭ ‬ذي‭ ‬وورلد‭” ‬مسائل‭ ‬دينية‭ ‬وتاريخية‭ ‬بينها‭ ‬اختراع‭ ‬الهاتف،‭ ‬والحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬الأميركية،‭ ‬والثورة‭ ‬الروسية،‭ ‬وغزو‭ ‬الحلفاء‭ ‬لمنطقة‭ ‬نورماندي‭ ‬الفرنسية‭.‬

وبروكس‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الفنانين‭ ‬القلائل‭ ‬الذين‭ ‬نالوا‭ ‬الجوائز‭ ‬الأميركية‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬وهي‭ ‬الأوسكار‭ (‬سينما‭) ‬وإيمي‭ (‬تلفزيون‭) ‬وتوني‭ (‬مسرح‭) ‬وغرامي‭ (‬موسيقى‭).‬

وبين‭ ‬التلاعب‭ ‬اللفظي‭ ‬وسوء‭ ‬الفهم‭ ‬والمفارقات‭ ‬التاريخية‭ ‬المضحكة،‭ ‬حدّث‭ ‬بروكس‭ ‬أسلوبه‭ ‬الساخر‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬الجديد‭ ‬لتتماشى‭ ‬مع‭ ‬عصر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وقال‭ ‬كرول‭ “‬أعتقد‭ ‬شخصياً‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬الكوميدية‭ ‬يمكن‭ ‬قول‭ ‬وفعل‭ ‬أي‭ ‬أمور‭ ‬مجنونة‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬ينبغي‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الطريقة‭ ‬المُستخدمة‭ ‬لإيصال‭ ‬الفكرة‭ ‬ولماذا‭ ‬يجري‭ ‬تناولها‭ ‬في‭ ‬العمل‭”.‬