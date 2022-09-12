مخرج‭ ‬أمريكي‭ ‬شهير‭ ‬يطلق‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬تورنتو فيلماً‭ ‬عن‭ ‬طفولته‭ ‬المعذبة‮ ‬

وفاة‭ ‬رائد‭ ‬الموجة‭ ‬السينمائية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سويسرا

تورنتو‭ (‬كندا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬جنييف‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬يسلّط‭ ‬المخرج‭ ‬الأميركي‭ ‬ستيفن‭ ‬سبيلبرغ‭ ‬الكاميرا‭ ‬على‭ ‬طفولته‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تأرجحت‭ ‬بين‭ ‬خلافات‭ ‬والديه‭ ‬وتعرّضه‭ ‬للتنمّر‭ ‬المعادي‭ ‬للسامية،‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬فايبلمانز‭” ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬عرضه‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ ‬تورنتو‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭.‬

ويُعتبر‭ ‬سبيلبرغ‮ ‬‭ ‬البالغ‭ ‬75‭ ‬عاماً‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المخرجين‭ ‬الأحياء‭ ‬في‭ ‬هوليوود،‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬افلام‮ ‬‭ ‬مهمة‭ ‬طبعت‭ ‬الفن‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬غرار‭ “‬جوز‭/‬الفك‭ ‬المفترس‭”‬‮ ‬و‭ “‬إي‭ ‬تي‭”.‬

ويستند‮ ‬‭ “‬ذي‭ ‬فايبلمانز‭” ‬على‭ ‬‮ ‬طفولة‭ ‬سبيلبرغ‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أريزونا‭ ‬وعبوره‭ ‬الى‭ ‬سن‭ ‬الرشد،‮ ‬ويغوص‭ ‬في‭ ‬أسرار‭ ‬عائلة‭ ‬رجل‭ ‬شاب‭ ‬يهوى‭ ‬السينما‭. ‬وتولى‭ ‬أدوار‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬الممثلان‭ ‬بول‭ ‬دانو‭ ‬وسيث‭ ‬روغن‭ ‬وزميلتهما‭ ‬ميشيل‭ ‬ويليامز‭.‬

وأوضح‭ ‬سبيلبرغ‭ ‬أمام‭ ‬جمهور‭ ‬متحمس‭ ‬خلال‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬ضمن‭ ‬أكبر‭ ‬ملتقى‭ ‬للفن‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية،‭ ‬أنه‭ ‬أراد‭ ‬‮ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬أن‭ ‬يصور‭ ‬فيلماً‭ ‬شخصياً‭ ‬جداً،‭ ‬لكنّ‭ “‬الخوف‭” ‬الذي‭ ‬أثارته‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬الحافز‭ ‬للإقدام‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭.‬

وقال‭ ‬سبيلبرغ‭ ‬بعد‭ ‬العرض‭ “‬لا‭ ‬أظن‭ ‬أن‭ ‬أيّ‭ ‬شخص‭ ‬كان‭ ‬يعرف‭ ‬في‭ ‬اذار‭/ ‬مارس‭ ‬أو‭ ‬نيسان‭/ ‬أبريل‭ ‬2020‭ ‬ما‭ ‬سيكون‭ ‬مصير‭ ‬الفن‭ ‬والحياة‭ ‬ولو‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭”.‬

وأضاف‭:”‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أنني‭ ‬فكرت‭ ‬بما‭ ‬أحتاج‭ ‬‮ ‬فعلاً‭ ‬لتوضيحه‭ ‬أو‭ ‬البوح‭ ‬به‭ ‬عن‭ ‬أمي‭ ‬وأبي‭ ‬وشقيقاتي‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬سأترك‭ ‬شيئاً‭ ‬ورائي‭ “. ‬وتابع‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أمام‭ ‬معادلة‭ “‬الآن‭ ‬أو‭ ‬أبداً‭” ‬ولكن‭ ‬أمام‭ ‬خيار‭ ‬يشبهها‭ “‬تقريباً‭”.‬

وتبدو‭ ‬‮ ‬أوجه‭ ‬الشبه‭ ‬واضحة‭ ‬بين‭ ‬حياة‭ ‬سبيلبرغ‭ ‬الفعلية‭ ‬وتلك‭ ‬التي‭ ‬عاشها‭ ‬مع‭ ‬عائلة‭ ‬سامي‭ ‬فايبلمان،وهو‭ ‬الشخصية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬السيرة‭ ‬الذاتية‭.‬‮ ‬

فيما‭ ‬توفي‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬92‭ ‬عاما‭ ‬المخرج‭ ‬السويسري‭ ‬آلان‭ ‬تانير،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الجمعية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬الراحل‭ ‬الذي‭ ‬عُرف‭ ‬بغزارة‭ ‬إنتاجه‭ ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬رواد‭ ‬حركة‭ ‬الموجة‭ ‬السينمائية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭.‬

وأصدرت‭ ‬الجمعية‭ ‬بياناً‭ “‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬عائلة‭” ‬تانير،‭ ‬ذكّرت‭ ‬فيه‭ ‬بأن‭ ‬الراحل‭ “‬كان‭ ‬يتمتع‭ ‬بتقدير‭ ‬دولي‭” ‬و‭”‬كان‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭” ‬في‭ ‬الفن‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ “‬وأحد‭ ‬رواد‭ ‬السينما‭ ‬السويسرية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سبعينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬ميشال‭ ‬سوتير‭ ‬وكلود‭ ‬غوريتا‭ ‬وجان‭ ‬لوي‭ ‬روا‭ ‬وجان‭ ‬جاك‭ ‬لاغرانج‭”.‬

وكانت‭ “‬مجموعة‭ ‬الخمسة‭” ‬هذه‭ ‬وراء‭ ‬تَجَدُد‭ ‬السينما‭ ‬السويسرية‭ ‬التي‭ ‬عكست‭ ‬التوجهات‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬وغير‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الحقبة‭.‬‮ ‬

وكان‭ “‬شارل،‭ ‬مور‭ ‬أو‭ ‬فيف‭” ‬عام‭ ‬1969‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬روائي‭ ‬طويل‭ ‬للمخرج‭ ‬آلان‭ ‬تانير‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الخمسينات‭ ‬وعاصر‭ ‬الموجة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬وشكّل‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬باكورة‭ ‬السينما‭ ‬الملتزمة‭ ‬سياسياً‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭.‬

وتناول‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬حقبة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الطالبية‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬قصة‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬قرر‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬ترف‭ ‬الرأسمالية‭ ‬التقليدية‭ ‬ليعيش‭ ‬حياة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المجتمع‭. ‬وفاز‭ ‬الشريط‭ ‬بالجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬لمهرجان‭ ‬لوكارنو‭ ‬السينمائي‭.‬

ومن‭ ‬أشهر‭ ‬أفلام‭ ‬تانير‭ ‬‮ ‬التي‭ ‬تجاوز‭ ‬عددها‭ ‬العشرين‭ “‬لا‭ ‬سالاماندر‭” ‬و‭”‬ليزانّيه‭ ‬لوميير‭” ‬الحائز‭ ‬جائزة‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الكبرى‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬عام‭ ‬1981،‭ ‬وكذلك‭ “‬دان‭ ‬لا‭ ‬فيل‭ ‬بلانش‭”.‬

‭ ‬التنمّر‭ ‬مجرّد‭ ‬جانب‭ ‬

تماما‭ ‬مثل‭ ‬سبيلبرغ‭ ‬،‭ ‬انتقلت‭ ‬عائلة‭ ‬فايبلمان‭ ‬من‭ ‬نيوجيرزي‭ ‬إلى‭ ‬أريزونا‭ ‬واستقرت‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬حيث‭ ‬عشق‭ ‬سامي‭ ‬السينما‭ ‬،‭ ‬وعمل‭ ‬على‭ ‬اتقان‭ ‬هوايته‭ ‬بمساعدة‭ ‬أصدقائه‭ ‬مبتكراً‭ ‬‮ ‬تقنيات‭ ‬‮ ‬خاصة‭ ‬بالكاميرا‭.‬

واسترجع‭ ‬سبيلبرغ‭ ‬شريط‭ ‬ذكرياته‭ ‬‮ ‬قائلاً‭ “‬كنت‭ ‬أستخدم‭ ‬‮ ‬الغراء‭ ‬واللعاب‭ ‬لمحاولة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تثبيت‭ ‬الأشياء‭ ‬بعضها‭ ‬مع‭ ‬بعض‭”. ‬ويستعيد‭ ‬الفيلم‭ ‬أفلاماً‭ ‬عدة‭ ‬صورها‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مراهقاً‭.‬

وشرح‭ ‬المخرج‭ ‬المخضرم‭ ‬أنه‭ ‬فعل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ “‬كل‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬الكواليس،‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬فعل‭ ‬في‭ ‬الأفلام‭ ‬بصيغة‭ ‬8‭ ‬ملم‭” ‬التي‭ ‬صورها‭.‬‮ ‬

ولا‭ ‬يخفي‭ ‬الفيلم‭ ‬مشاكل‭ ‬سامي‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬،‭ ‬كتلك‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬علاقة‭ ‬والديه‭ ‬اللذين‭ ‬يجسد‭ ‬دوريهما‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬ميشيل‭ ‬ويليامز‭ ‬وبول‭ ‬دانو،‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬السينما‭ ‬‮ ‬شكّلت‭ ‬للشاب‭ ‬الشغوف‭ ‬بالكاميرا‭ ‬مصدر‭ ‬راحة‭ ‬وهروب‭ ‬من‭ ‬الواقع‭. ‬كذلك‭ ‬يُظهر‭ ‬سبيلبرغ‭ ‬في‭ ‬فيلمه‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬تنمّر‭ ‬معادٍ‭ ‬للسامية‭ ‬من‭ ‬تلميذين‭ ‬زاملاه‭ ‬في‭ ‬مدرسته‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭. ‬وأوضح‭ ‬سبيلبرغ‭ ‬‮ ‬أنه‭ ‬شاء‭ ‬أن‭ ‬يتناول‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث‭ ‬الحقيقية‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إبرازها‭ ‬في‭ ‬الواجهة‭.‬

ووصف‭ ‬التنمر‭ ‬بأنه‭ ‬مجرد‭ ‬جانب‭ ‬صغير‭” ‬من‭ ‬حياته‭. ‬وقال‭ “‬معاداة‭ ‬السامية‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬جوانب‭ ‬حياتي‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تطغَ‭ ‬عليها‭”.‬

ونفى‭ ‬سبيلبرغ‭ ‬تقارير‭ ‬صحافية‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬هو‭ ‬الأخير‭ ‬له‭.‬

وأكد‭ ‬سبيلبرغ‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬قرر‭ “‬التقاعد‭”‬،‭ ‬‮ ‬مؤكدا‭ “‬لا‭ ‬تصدقوا‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭”.‬

ولفت‭ ‬سبيلبرغ‭ ‬قبل‭ ‬العرض‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬ذي‭ ‬فايبلمانز‭” ‬هو‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬له‭ ‬يشارك‭ ‬‮ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬سينمائي،‭ ‬ما‭ ‬يشكّل‭ ‬إنجازاً‭ ‬للمهرجان‭ ‬الكندي‭.‬

ودرجَ‭ ‬مهرجان‭ ‬تورنتو‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬حشود‭ ‬من‭ ‬هواة‭ ‬السينما‭ ‬لحضور‭ ‬أبرز‭ ‬العروض‭ ‬‮ ‬الأولى،‭ ‬لكنّ‭ ‬التأثير‭ ‬السلبي‭ ‬لجائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬كان‭ ‬كبيراً‭ ‬عليه،‭ ‬وهو‭ ‬يعوّل‭ ‬تالياً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬لاستعادة‭ ‬هالته‭ ‬الكاملة‭.‬

ويًتوقَع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬الخميس‭ ‬ويُختَتَم‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ايلول‭ /‬سبتمبر‭ ‬الحالي‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬على‭ ‬سجادته‭ ‬الحمراء‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬الممثلة‭ ‬جنيفر‭ ‬لورنس‭ ‬التي‭ ‬جذب‭ ‬فيلمها‭ “‬كوزواي‭” ‬هواة‭ ‬السينما‭ ‬السبت‭. ‬ويتمحور‭ ‬الفيلم‭ ‬على‭ ‬محاربة‭ ‬سابقة‭ ‬تحاول‭ ‬الانخراط‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬أورلينز‭.‬

وفي‭ ‬البرنامج‭ ‬أيضًا‭ ‬عرض‭ ‬لفيلم‭ ‬التشويق‭ ‬‮ ‬‭”‬غلاس‭ ‬أونيون‭: ‬إيه‭ ‬نايفز‭ ‬آوت‭ ‬ميستري‭” ‬للمخرج‭ ‬ريان‭ ‬جونسون‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬نتفليكس‭ ‬ويتولى‭ ‬فيه دانيال‭ ‬كريغ‭ ‬مجدداً‭ ‬دور‭ ‬المحقق‭ ‬الخاص،‭ ‬وإلى‭ ‬جانبه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الممثلين‭ ‬البارزين‭ ‬كإدوارد‭ ‬نورتون‭ ‬وإيثان‭ ‬هوك‭ ‬وجادا‭ ‬بينكيت‭ ‬سميث‭.‬

ولا‭ ‬يمنح‭ ‬المهرجان‭ ‬الكندي‭ ‬جوائز‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬السعفة‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬أو‭ ‬الدب‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬مهرجان برلين،‭ ‬بل‭ ‬يكتفي‭ ‬بمنح‭ ‬جائزة‭ ‬الجمهور،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬لمحة‭ ‬عن‭ ‬الترجيحات‭ ‬لجوائز‭ ‬هوليوود‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭.‬