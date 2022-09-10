مخرجون رواد يستذّكرون محطات من مسيرتهم

الخطاب الإذاعي صوت من غير صورة ومؤثّرات أخرى

بغداد – ياسين ياس

احتفى الملتقى الاذاعي والتلفزيوني بعدد من المخرجين الرواد للحديث عن مسيرتهم الاخراجية في الاذاعة بجلسة اقيمت على قاعة الجواهري في اتحاد الادباء قدمها رئيس الملتقى صالح الصحن قائلا(الحديث عن الخطاب الاذاعي صوت من غيرصورة ومؤثرات اخرى )واضاف(لقد حققتم الرمز والحكاية من خلال الصوت هذه مهارة لاتتكرر ، واليوم هناك ثلاث قوائم للحضىور ، والراحلين، والمهاجرين خارج العراق، الراحلين هم: مهند الانصاري ، محمد صكر، حسن الانصاري ،حمزة البصرى،زهير عباس، سمير القاضي، يوسف سواس ،سامي السراج، واخرون… اما اسماء المهاحرين خارج العراق : محسن العلي، ناظم فالح ، غزوة الخالدي ،سعد عبد الجبار،فلاح زكي، جمال السامرائي ،كلوديا حنا، وغلام سعيد، وازاد عزيز ، واخرون…و اسماء المخرجين داخل العراق :عزيز خيون ،حافظ مهدي، مظفر سلمان،عادل البدري ، فائزجواد ، اتحاد الظاهر، محمد عطا سعيد، علاء العزاوي، نبيل جنان، جمال بابان، سالم داود، عصام الجراح، عصام محمود، حسين الساعدي، واخرون). – اول المتحدثين كان الفنان عزيز كريم قائلا (اليوم نلتقي برواد الاذاعة هذا هو دافع للمحبة. رغم الظروف الصعبة، والعمل الاذاعي مهم جدا خصوصا الصوت من خلال المسلسل الاذاعي ،واتمنى الذي يعمل لايترك عمله الاذاعي، فقط نريد الان تصحيح العمل الاذاعي). وتحدث المخرج محمد عطا سعيد قائلا (تحية لرواد الاذاعة ،عينت في قسم التمثليات انا واكرم فاضل عملت مساعد مخرج مع المخرج شكري العقيدي، كنا ندخل الاستوديو ،وجدنا صبري الرماحي وبدري حسون فريد وعلي الانصاري وكريم عواد،تعلمنا من هؤلاء الرواد كل مايخص الاذاعة، والاذاعة هي رسم الصوت بالصورة والتركيز على مخارج الحروف ).

عمل متواصل

واكد المخرج حافظ مهدي ان (من المهم ان يكون عملنا نقي ومتواصل ،كان لدي مسلسل كتبه المشاكس شوقي كريم من خمس حلقات اسم العمل باحثة اجتماعية ،وضعنا خطوط جديدة للمسلسل كون الباحثة لم تستطع حل مشاكلها مع حبيبها ، كنت في الصباح في المعهد ومساءا مخرج اذاعي،تعلمنا الكثير من المخرجين الرواد).

واشار المخرج الاذاعي عادل البدري الى ان (الاذاعة تحتوي على الكثير من السياقات،زاملت جيل الرواد، والجيل الحالي من خلال الدقة في العمل، للاسف الان البرامج تفرض على المخرج ،سابقا كانت هناك رقابة على البرامج الان حدث ولا حرج).

وتحدث المخرج مشرق الطيار قائلا (بدايتي كانت مع مهند الانصاري واول عمل درامي كان مع زهيرعباس ،ومن حسن حظي ان اكون مع حافظ مهدي وعزيز خيون كسبت منهم خبرة كبيرة كان الانصاري يقول لي دوما كن دقيق في عملك ، ونلت جائزة التمير من جامعة الدول العربية ،سلمني اياها امين الجامعة نبيل ابو الغيط ). وقال الشاعر منذر عبد الحر (اليوم صالح للصحن جمع الجانب الثقافي والفني في هذه الجلسة،كنا ننتظر يوميا لسماع اسمائنا تذكر في الاذاعة ،وكنت في الاذاعة اعد برنامج غدنا الثقافي مع المخرج حافظ. مهدي). وفي نهاية الجلسة تم تكريم كافة المشاركين بشهادات تقديرية ،واخذ الصور التذكارية بهذه المناسبة.