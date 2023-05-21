مخرجة تونسية تنافس على السعفة الذهبية

كان‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تروي‭ ‬المخرجة‭ ‬كوثر‭ ‬بن‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬فيلمها‭ “‬بنات‭ ‬ألفة‭” ‬الذي‭ ‬عُرض‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬ضمن‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬لمهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي،‭ “‬اللعنة‭” ‬التي‭ ‬حلّت‭ ‬على‭ ‬عائلة‭ ‬ألفة،‭ ‬وهي‭ ‬امرأة‭ ‬تونسية‭ ‬تواجه‭ ‬انزلاق‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬بناتها‭ ‬نحو‭ ‬التطرف‭ ‬والإرهاب‭.‬‮ ‬

وشاءت‭ ‬مخرجة‭ “‬على‭ ‬كف‭ ‬عفريت‭” (‬2017‭) ‬و‭”‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬باع‭ ‬ظهره‭” (‬2020‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فيلمها‭ ‬الذي‭ ‬ينافس‭ ‬على‭ ‬السعفة‭ ‬الذهبية‭ ‬للدورة‭ ‬السادسة‭ ‬والسبعين‭ ‬لمهرجان‭ ‬كان،‭ ‬مزيجاً‭ ‬هجيناً‭ ‬بين‭ ‬الوثائقي‭ ‬والروائي‭.‬‮ ‬

ويخيّل‭ ‬إلى‭ ‬المشاهد‭ ‬أنه‭ ‬أمام‭ ‬شريط‭ ‬وثائقي‭ ‬عن‭ ‬كواليس‭ ‬تصوير‭ ‬فيلم‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬ذلك‭ ‬الذي‭ ‬يتناول‭ ‬قصة‭ ‬التونسية‭ ‬ألفة‭ ‬الحمروني‭ ‬التي‭ ‬ذاع‭ ‬اسمها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬سنة‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬إثارتها‭ ‬علناً‭ ‬مسألة‭ ‬تطرف‭ ‬ابنتيها‭ ‬المراهقتين‭ ‬رحمة‭ ‬وغفران‭. ‬وتركت‭ ‬الشقيقتان‭ ‬تونس‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬حيث‭ ‬اعتُقلتا‭ ‬ويمتزج‭ ‬الوثائقي‭ ‬بالروائي‭ ‬بطريقة‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬الفيلم،‭ ‬فتتولى‭ ‬ألفة‭ ‬الحقيقية‭ ‬توجيه‭ ‬الممثلة‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬دورها،‭ ‬فيما‭ ‬تشرف‭ ‬ابنتها‭ ‬آية‭ ‬الشيخاوي‭ ‬على‭ ‬الممثلتين‭ ‬اللتين‭ ‬تجسّدان‭ ‬شخصيتَي‭ ‬شقيقتيها‭ ‬رحمة‭ ‬وغفران‭.‬‮ ‬‭ ‬ويعيد‭ ‬الفيلم‭ ‬تكوين‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬للبنات،‭ ‬من‭ ‬الطفولة‭ ‬إلى‭ ‬المراهقة‭. ‬وتستخدم‭ ‬بن‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬مقتطفات‭ ‬من‭ ‬نشرات‭ ‬الأخبار‭ ‬التلفزيونية‭ ‬تتناول‭ ‬القضية‭.‬

ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬تميُّز‭ ‬هذا‭ ‬العمل،‭ ‬وهو‭ ‬الفيلم‭ ‬الروائي‭ ‬الخامس‭ ‬لبن‭ ‬هنية،‭ ‬على‭ ‬الشكل،‭ ‬بل‭ ‬يكمن‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬المضمون،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬المخرجة‭ ‬التونسية‭ ‬التي‭ ‬تُنافس‭ ‬مع‭ ‬ست‭ ‬نساء‭ ‬أخريات‭ ‬على‭ ‬السعفة‭ ‬الذهبية،‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ “‬بنات‭ ‬ألفة‭” ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬جذور‭ ‬المشكلة‭.‬

فبن‭ ‬هنية‭ ‬لا‭ ‬تركّز‭ ‬على‭ ‬الخلفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬وحدها،‭ ‬بل‭ ‬تتناول‭ ‬الجانب‭ ‬السياسي‭ ‬أيضاً،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطرقها‭ ‬إلى‭ ‬الطابع‭ ‬الذكوري‭ ‬للمجتمع‭ ‬الذي‭ ‬يسحق‭ ‬النساء‭. ‬وتستعيد‭ ‬بن‭ ‬هنية ثورة‭ ‬الياسمين‭ ‬وصعود‭ ‬الإسلاميين،‭ ‬وتشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مناداة‭ ‬هؤلاء‭ ‬بالحجاب‭ ‬الكامل لم‭ ‬تُخف‭ ‬ألفة‭ ‬التي‭ ‬رأت‭ ‬فيه‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ ‬طريقة‭ “‬لحماية‭” ‬شرف‭ ‬بناتها‭.‬

لكنّ‭ ‬نظرتها‭ ‬تغيرت عندما‭ ‬أصبحت‭ ‬اثنتان‭ ‬منهنّ‭ ‬متطرفتين،‭ ‬ومنعتاها‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحجاب‭ ‬الكامل‭.‬‮ ‬