مخاوف من تشجيع التطاول على الممتلكات العامة ومطالبات بضوابط تنصف الفقراء

تمليك المتجاوزين يثير إستياءً شعبياً ونيابياً

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أثار مقترح قانون لتمليك المتجاوزين على الاراضي العامة والخاصة، مطروح على مجلس النواب، استياء الاوساط الشعبية والنيابية، خشية أن يؤدي الى التشجيع على التجاوز على الممتلكات العامة. وقال النائب ورئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي في بيان امس ان (لجنة الخدمات والاعمار النيابية قدمت مقترح قانون لتمليك المتجاوزين على الاراضي العامة والخاصة سواء اراضي البلدية او اراضي المواطنين)، مشيراً الى ان(عددًا من الكتل السياسية اكدت عدم دستورية هذا المقترح الذي سيؤدي الى اعطاء الفرصة للتجاوز على الاملاك لأسباب سياسية او تتعلق بالتغيير الديموغرافي).ولفت الصالحي الى ان (الموظف الذي يخدم اربعين عاما لا يمنح له قطعة ارض ، بل نعطي الفرصة للمتجاوزين من التجاوز على الاملاك والأراضي).وقال المواطن جابر غازي من بغداد لـ(الزمان) امس ان ( اي مشروع قانون او مقترح بهذا الشأن لابد ان يكون مصحوبًا بضوابط وشروط محددة)، مؤكدًان ان (هناك الكثير ممن تجاوزوا على الاملاك العامة هم من الميسورين الذين لا يستحقون تمليكهم تلك الاراضي والاملاك)، مستدركًا ان (القرار لابد ان يشمل الطبقات المعدمة والمسحوقة التي لا تتمكن من تأمين سكن لائق لها تضطر الى إستئجار دور متعبة او انشطار عوائل عدة وسكنها في بيت واحد). وقال ابو زينب من سكنة بغداد الجديدة (ان تمليك المتجاوزين تشجيع لضرب القانون والتطاول على المال العام وان اي حاجة يعاني منها المواطن لا تعفيه من مسؤولية خرق القانون وابتزاز الدولة من خلال فرض شروط عليها مقابل تنفيذ مشاريع تقوم عليها اراضي المتجاوزين). وحث الناشط السياسي عبد الرحمن الكعبي مجلس النواب على رفض فكرة تمليك المتجاوزين اراضي تجاوزوا عليها تعود ملكيتها للدولة او لاصحاب شرعيين. وعد الاكاديمي صالح حيدرمقترح تمليك المتجاوزين دعاية باطلة وجريمة يحاسب عليهاالضمير الوطني ولا يجب ان تمر مهما كانت المسوغات والاسباب. وكانت محاولات سابقة قد تم اجهاض فكرة مماثلة بالارادة الشعبية والبرلمانية الشريفة. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي زيادة التخصيصات المالية للحماية الإجتماعية في موازنة 2019. ونقل بيان للبرلمان عن الكعبي قوله خلال استقباله وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم ان هذه الزيادة جاءت( لوجود بعض التفاصيل الخاصة بعدد الأسر التي لم يشملها برنامج الحماية الإجتماعية بسبب عدم توفر التخصيص المالي)، مشددا على (ضرورة تسهيل وتسريع انجاز المعاملات ذات الطابع الانساني لاسيما في ما يخص ذوي الاعاقة ، والإحتياجات الخاصة والمعيل المتفرغ فضلا عن الشرائح المستفيدة من وزارة العمل). ودعا الكعبي الى الإسراع في ايجاد المعالجات المطلوبة والقانونية لجميع المشكلات التي يعاني منها طلبة البعثات والزمالات والمجازين دراسياً خارج العراق ، وتفعيل القرارات الخاصة بمنح الزمالات والاجازات الدراسية. ونقل بيان عن الكعبي خلال استقباله المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امجد السواد دعوته الوزارة الى(تسهيل الحصول على الزمالات والمنح من الجامعات الرصينة ذات الجودة التعليمية والسمعة العالمية المميزة ، ليتمكّن الطلبة من خلالها في متابعة مسيرتهم الدراسية) ، معربا عن (دعم مجلس النواب من خلال اصدار التشريعات والقرارات التي تساهم في تعزيز المكانة والرصانة العلمية للجامعات والكليات والمعاهد في عموم العراق).وعقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة قتيبة الجبوري امس اجتماعا لمناقشة مقترح قانون الضمان الصحي.وقال بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب انه الاجتماع تضمن (التداول بمقترح قانون الضمان الصحي ورفعه الى رئاسة البرلمان خلال المدة المقبلة بعد انضاجه ووضع اللمسات الاخيرة عليه، ومقارنته مع بعض تجارب الدول المتقدمة بغية الوصول الى قانون متكامل).واضاف ان (الاجتماع تدارس ايضاً المبالغ المضافة الى موازنة وزارة الصحة، وآليات صرفها بما يخدم تطوير قطاع الصحة في جميع المحافظات).واكد النائب عن تحالف الاصلاح علاء الربيعي ان حصة اقليم كردستان في الموازنة العامة غير قابلة للزيادة.وقال الربيعي في تصريح امس ان ( اللجنة المالية درست جميع الحيثيات الخاصة بمطلب الاقليم لزيادة حصته عن 12 بالمئة من الموازنة العامة) مضيفًا (لن تكون هنالك أي زيادة عن السنوات السابقة في حصة الاقليم).واوضح ان (العجز في الموازنة العامة بلغ 27 مليار دينار، واللجنة المالية تبذل جهدا كبيرا لتقليل العجز من خلال الغاء الاقتراض وتقليل نفقات المؤسسات التي سقف انفاقها عال).