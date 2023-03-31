مخاوف من تأثير مشروع حقل لطاقة الرياح على الفيلة

جوهانسبرغ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يثير‭ ‬مشروع‭ ‬إقامة‭ ‬حقل‭ ‬لتوربينات‭ ‬الرياح‭ ‬قرب‭ ‬محمية‭ ‬طبيعية‭ ‬تشكّل‭ ‬موطناً‭ ‬للفيلة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬قلقاً‭ ‬لدى‭ ‬ناشطين‭ ‬بيئيين‭ ‬يخشون‭ ‬من‭ ‬الضرر‭ ‬المحتمل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭.‬

فمن‭ ‬ناحية،‭ ‬هناك‭ ‬حديقة‭ ‬أدو‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬فيل،‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬هناك‭ ‬مشروع‭ ‬لإنشاء‭ ‬200‭ ‬توربينة‭ ‬رياح‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يعاني‭ ‬أزمة‭ ‬طاقة‭ ‬ويبحث‭ ‬سكانه‭ ‬عن‭ ‬طرق‭ ‬لتوليد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭.‬

ووصف‭ ‬وليام‭ ‬فولدز،‭ ‬وهو‭ ‬طبيب‭ ‬بيطري‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬يدير‭ ‬نزلاً‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بأنه‭ “‬كارثي‭”. ‬وأبدى‭ ‬خشيته‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تقضي‭ ‬توربينات‭ ‬الرياح‭ ‬على‭ “‬الجانب‭ ‬البري‭ ‬من‭ ‬رحلات‭ ‬السفاري‭”.‬

وقال‭ “‬لسنا‭ ‬ضد‭ ‬توربينات‭ ‬الرياح،‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬وُضعت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬عالية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬البيئة‭ ‬والسياحة‭ ‬البيئية،‭ ‬فإنها‭ ‬تدمر‭ ‬هذه‭ ‬البيئة‭ ‬وحياة‭ ‬من‭ ‬يعيشون‭ ‬هناك‭”.‬

في‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم،‭ ‬تمثل‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬وطاقة‭ ‬الرياح،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬غير‭ ‬مستغلة‭ ‬بشكل‭ ‬كافٍ،‭ ‬بدائل‭ ‬جادة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القوة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تستمد‭ ‬80‭%‬‭ ‬من‭ ‬احتياجاتها‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬الفحم،‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الطاقة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بسبب‭ ‬محطات‭ ‬الطاقة‭ ‬المتداعية‭ ‬وسيئة‭ ‬الصيانة‭. ‬وأعطت‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬موافقتها‭ ‬لشركات‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بناء‭ ‬حقول‭ ‬طاقة‭ ‬الرياح،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شركة‭ “‬كهرباء‭ ‬فرنسا‭” (‬EDF‭)‬،‭ ‬بعدما‭ ‬رفضت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬الدعوات‭ ‬لوقف‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬بالكامل‭. ‬وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬إجراء‭ ‬دراسة‭ ‬الأثر‭ ‬البيئي‭ ‬لهذه‭ ‬المشاريع‭. ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬لم‭ ‬تقنع‭ ‬منتقدي‭ ‬المشروع‭ ‬الذين‭ ‬قالوا‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إنهم‭ ‬يبحثون‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬جديدة‭.‬

وثمة‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تلحق‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬أذى‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬بالموجات‭ ‬دون‭ ‬الصوتية‭ ‬بين‭ ‬الثدييات‭ ‬الأرضية‭ ‬الكبيرة‭. ‬وتحذر‭ ‬أنجيلا‭ ‬ستويغر‭-‬هوروث،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬سلوك‭ ‬الحيوان‭ ‬بجامعة‭ ‬فيينا،‭ ‬من‭ ‬وجود‭ “‬خطر‭ ‬حقيقي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬اتصال‭” ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬ومستوى‭ “‬التوتر‭” ‬لديها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬توربينات‭ ‬الرياح‭ ‬تصدر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الضوضاء‭”. ‬تقول‭ ‬جيني‭ ‬سميثيز،‭ ‬المرشدة‭ ‬الطبيعية‭ ‬والمتخصصة‭ ‬في‭ ‬تصوير‭ ‬الحياة‭ ‬البرية،‭ ‬إن‭ ‬الأفيال‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ “‬عدوانية‭” ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تدهور‭ ‬المناظر‭ ‬الطبيعية‭ ‬جراء‭ ‬هذه‭ ‬الحقول‭.‬

تدير‭ ‬شركة‭ “‬كهرباء‭ ‬فرنسا‭” ‬حقل‭ ‬رياح‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬عشرة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬الحديقة‭. ‬وأكدت‭ ‬المجموعة‭ ‬الفرنسية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنها‭ “‬تعمل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬رفع‭ ‬أي‭ ‬شكوى‭ ‬أو‭ ‬مشكلة‭ ‬أو‭ ‬تظلم‭”‬،‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬تراقب‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬في‭ ‬الموقع‭.‬