الصحة تعزو إنتشار الأوبئة للرعي والذبح العشوائي والزراعة تعلّق

مخاوف جديدة من عودة الحمى النزفية ودعوات إلى الفحص المبكر

ميسان -علي قاسم الكعبي

بغداد – إبتهال العربي

حذر مختصون بالصحة، العاملين في قطاعات الزراعة وتربية الحيوانات، من انتشار الحمى النزفية التي تصحب حرارة مرتفعة وإسهال والماً في المفاصل، داعين المواطن الى الفحص الدوري، ومراعاة النظافة في ذبح الحيوانات. وقال المتحدث بأسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (اخر احصائية رسمية للحمى النزفية المسجلة منذ بدء العام الجاري بلغ 128 اصابة، منها 18 حالة وفاة في ذي قار)، مبيناً ان (دور الوزارة هو الكشف المبكر عن المصابين، ومساعدة المصاب على الشفاء)، ونوه الى (خطورة تأخر المصاب بمراجعة المؤسسات الصحية، في حال الاصابة بالمرض)، واوضح البدر ان (الحد من الحمى النزفية يتعلق بوزارة الزراعة، عبر مكافحة حشرة القراد الناقلة للمرض)، داعياً وزارتي الداخلية والبلديات الى (معالجة موضوع الرعي العشوائي ونقل الحيوانات بين المدن والمحافظات).

إصابة بالمرض

وعزت وزارة الزراعة، انتشار الحمى النزفية مؤخراً الى قلة الملاكات البيطرية المختصة بمكافحته، بالتزامن مع تخوف جديد من الاصابة بالمرض المؤدي الى الموت. وقال مدير دائرة البيطرة بالوزارة، ثامر حبيب الخفاجي، في تصريح ان (اعداد إصابات الحمى النزفية وصلت الى 146 بينها 18 وفاة، بواقع 35 إصابة وست وفيات في ذي قار التي تعد الأعلى بين المحافظات، تليها 19 إصابة ووفاة واحدة في البصرة، و11 إصابة وثلاث وفيات بالمثنى، وتسع إصابات في ميسان، والعدد ذاته مع حالة وفاة واحدة في النجف)، مشيراً الى ان (الإصابات بجانب الرصافة في بغداد، بلغت سبع إصابات ووفاة واحدة، اما في جانب الكرخ ست إصابات فقط، وخمسة في صلاح الدين، وسبع إصابات ووفاة واحدة في واسط ، وبلغت في بابل خمسة ووفاة واحدة، وكل من ديالى والديوانية اربع إصابات ووفاة واحدة، وثلاث إصابات ووفاة واحدة في كربلاء، مع إصابتين في الأنبار، وإصابة واحدة وحالة وفاة في أربيل، واصابة واحدة في كركوك)، واضاف الخفاجي ان (الدائرة اطلقت حملة كبرى منتصف آذار الماضي، لرش الحظائر والأبقار والجاموس وتغطيس الاغنام والماعز بمادة الدلتا مثرين، كما شكّلت غرفة عمليات بإشراف وزير الزراعة، الى جانب توفير التخصيصات المالية لشراء المبيد وتوزيعه بين 293 فرقة تضم اكثر من الف طبيب بيطري)، عازياً سبب انتشار الفيروس الى (شح البيطرة ، حيث تحتاج الوزارة الى اكثر من 5 الاف بيطرياً وفقا لقانون التدرج الطبي التعديل الثاني، ولم يعين منهم حتى الآن سوى 729 رغم موافقات مجلس الوزراء، وإحالة الف طبيب اغلبهم من كبار السن، وسيحالون على التقاعد قريباً)، من جانبه لفت مدير المستشفى البيطري بميسان، باسم فيصل العريبي، الى (تشخيص تسع إصابات بمرض الحمى النزفية موزعة بين قضاء العمارة وناحيتي السلام والعزير). من جانب اخر، كشفت الصحة، عن احصائية بالمواد التي تم اتلافها خلال العام الماضي، مؤكدة استمرار متابعتها تطبيق الإجراءات الصحية لحماية المواطنين. وذكر بيان اطلعت عليه (الزمان) ان (فرق الرقابة الصحية في الوزارة، تواصل الزيارات التفتيشية للمحال والمطاعم والمعامل ومشاريع المياه والأسواق العامة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية وضمان صحة المواطنين، حسب توجيهات الوزير صالح الحسناوي بمتابعة الأغذية والاماكن العامة)، مبيناً ان (الفرق اجرت اكثر من 6 ملايين زيارة تفتيشية بينها خمسة للمحال واكثر من مليوني زيارة للمعامل ومثلها لمشاريع المياه)، واشار الى (اغلاق اكثر من 23 الف محلاً مخالفاً للتعليمات الصحية خلال عام 2022 بينها معامل للمواد الغذائية، وتم اغلاقها وفقاً لعدم الالتزام بالشروط الصحية وبيع مواد مختلفة غير صالحة للاستهلاك)، مؤكداً ان (الحملات مستمرة يومياً للحفاظ على حياة المواطنين، وضمان بيع وانتاج اغذية سليمة صالحة للاستهلاك البشري).