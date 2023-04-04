مخاطر من دمج الذكاء الاصطناعي في برامج المكاتب

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬سيتيح‭ ‬دمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬المعلوماتية‭ ‬الأكثر‭ ‬استخداماً‭ ‬في‭ ‬المكاتب‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ميزات‭ ‬استثنائية‭ ‬لِمَن‭ ‬يستخدمون‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬في‭ ‬عملهم،‭ ‬كإمكانية‭ ‬إنشاء‭ ‬ملخّص‭ ‬لاجتماع‭ ‬عُقد‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو،‭ ‬بنقرة‭ ‬واحدة‭.‬

وكانت‭ ‬شركة‭ “‬مايكروسوفت‭” (‬وورد،‭ ‬اكسيل،‭ ‬باور‭ ‬بوينت،‭ ‬تيمز،‭ ‬أوتلوك‭…) ‬ومنافستها‭ “‬غوغل‭” (‬غوغل‭ ‬دوكس،‭ ‬جي‭ ‬مايل‭…) ‬أعلنتا‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬أنهما‭ ‬ستُدمجان‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬برامجهما‭ ‬المعلوماتية‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬الشركات،‭ ‬وذلك‭ “‬في‭ ‬غضون‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭”. ‬وأعلنت‭ ‬الشركتان‭ ‬انطلاق‭ ‬مرحلة‭ ‬التجارب‭.‬

ويتزايد‭ ‬عدد‭ ‬الدراسات‭ ‬للتكهّن‭ ‬بالتأثير‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬سيحدثه‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال،‭ ‬مع‭ ‬تضرر‭ ‬مئات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الاستعاضة‭ ‬عنها‭.‬

ويقول‭ ‬نيكولا‭ ‬غوديميه،‭ ‬وهو‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ “‬وان‭ ‬بوينت‭” ‬إنّ‭ “‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كلها‭ ‬ستتأثر‭” ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬وتشير‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أجراها‭ ‬مصرف‭ “‬غولدمان‭ ‬ساكس‭” ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬نحو‭ ‬ثلثي‭ ‬الوظائف‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬آلية‭ ‬‮ ‬بدرجات‭ ‬متفاوتة،‭ ‬فيما‭ ‬سيحلّ‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ (‬الذي‭ ‬ينشئ‭ ‬محتوى‭) ‬محل‭ ‬حوالى‭ ‬ربع‭ ‬المهام‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستقراء،‭ ‬توصل‭ ‬المصرف‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬وظيفة‭ ‬بدوام‭ ‬كامل،‭ ‬آلية‭. ‬وستكون‭ ‬الوظائف‭ ‬الإدارية‭ ‬والقانونية‭ ‬الأكثر‭ ‬تضرراً‭. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬سيساهم‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬ومهن‭ ‬حديثة‭.‬

وكونه‭ ‬أحد‭ ‬عوامل‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاجية،‭ “‬قد‭ ‬يساهم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬العالمي‭ ‬سنوياً‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭%”‬،‭ ‬وفق‭ ‬المصرف‭. ‬وتُظهر‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التوضيحية‭ ‬لشركتي‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬و‭”‬غوغل‭” ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يوفره‭ ‬دمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬برامجها،‭ ‬كتحليل‭ ‬للبيانات‭ ‬في‭ “‬إكسيل‭” ‬ورسائل‭ ‬بالبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬مُعدَّة‭ ‬مسبقاً،‭ ‬وإدارة‭ ‬صندوق‭ ‬البريد،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الاحتمالات‭ ‬الواسعة‭.‬

ويتمثل‭ ‬أحد‭ ‬التغييرات‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬المستخدم‭ ‬سيكون‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬طلباته‭ ‬بلغة‭ ‬بسيطة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إتقان‭ ‬التفاصيل‭ ‬المعقّدة‭ ‬للبرامج‭.‬

وتؤكّد‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬فرانسواز‭ ‬سولييه‭-‬فوغلمان،‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬نظمتها‭ ‬أخيراً‭ “‬فرانس‭ ‬ديجيتال‭” ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬أول‭ ‬اتحاد‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬أنّ‭ “‬الواجهة‭ (‬نقطة‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مكوّن‭) ‬تمثل‭ ‬ثورة‭” ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

ويقول‭ ‬نيكولا‭ ‬غوديميه‭ “‬بمجرد‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الأدوات‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنها‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬سنصبح‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬مهام‭ ‬إضافية‭ ‬وبسرعة‭ ‬أكبر،‭ ‬كتصفّح‭ ‬نصوص‭ ‬ملخّصة‭ ‬بدل‭ ‬قراءة‭ ‬مستندات‭ ‬بأكملها‭. ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬تستخدمها‭ ‬سريعاً‭ ‬لن‭ ‬تحرز‭ ‬تقدماً‭”.‬

وتقول‭ ‬سولييه‭-‬فوغلمان‭ “‬علينا‭ ‬مساعدة‭ ‬شركاتنا‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وإلا‭ ‬لن‭ ‬تستمر‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬هل‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نثق‭ ‬بهذه‭ ‬التقنية‭ ‬بصورة‭ ‬تامة؟‭ ‬كلا‭! ‬بل‭ ‬علينا‭ ‬استخدامها‭”.‬

وسيكون‭ ‬دمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الحاسوبية‭ ‬بمثابة‭ ‬مكسب‭ ‬لـ‭”‬مايكروسوفت‭” ‬و‭”‬غوغل‭” ‬اللذين‭ ‬سيبيعان‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة‭ ‬لقاء‭ ‬مبالغ‭ ‬مرتفعة‭. ‬لكنّ‭ ‬الشركات‭ ‬سيتعيّن‭ ‬عليها‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬إضافية‭. ‬وداخل‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬تستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬يقول‭ ‬ثلث‭ ‬الموظفين‭ ‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المهام‭ ‬آلية،‭ ‬لكنّ‭ ‬نصفهم‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬أوجدت‭ ‬مهاماً‭ ‬جديدة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يُظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬أجرته‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬الاقتصادي‭ ‬شمل‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬موظف‭ ‬وألفي‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ونُشر‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬آذار‭/‬مارس‭. ‬ويلفت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬مستخدمي‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬أعمالهم‭.‬

وبينما‭ ‬يؤكد‭ ‬80‭%‬‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬أنّ‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬قد‭ ‬حسّن‭ ‬أداءهم‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬يبدي‭ ‬14‭%‬‭ ‬إلى‭ ‬19‭%‬‭ ‬قلقاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬وظائفهم‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬سبباً‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬رواتبهم‭.‬

ويرغب‭ ‬57‭%‬‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬حظر‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقرارات‭ ‬تسريح‭ ‬الموظفين،‭ ‬بينما‭ ‬يريد‭ ‬40‭%‬‭ ‬حظره‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬التوظيف‭. ‬ويخشى‭ ‬نصفهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تجمع‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬يعملون‭ ‬فيها،‭ ‬معلومات‭ ‬عنهم‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريقة‭ ‬عملهم،‭ ‬مع‭ ‬شعورهم‭ ‬بأنهم‭ ‬يتعرضون‭ ‬لضغط‭ ‬متزايد‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬أداءهم‭.‬