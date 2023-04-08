مخاطر العنف ضد الأطفال.. الأسباب والنتائج – رسالة الحسن

يشمل العنف ضد الأطفال جميع أشكال العنف ضد الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، سواء كانت تُرتكَب من الأبوين أو غيرهما من مقدّمي الرعاية أو الأقران أو الشركاء العاطفيين.

أنّ تعرّض الأطفال لمواقف وظواهر سلبية وغير آمنة يؤدّي إلى إحداث تغيير في عملية النمو الطبيعية للأطفال، الأمر الذي قد يؤثّر بشكل كبيرعلى قدرتهم على التواصل والتفاعل مع الآخرين وتكوين علاقات صحية معهم خلال مراحل حياتهم المختلفة،ومن أبرز المشاعر والاضطرابات التي تظهر على الأطفال الذين تعرّضوا لإساءة المعاملة أو العنف والتي تؤثّر على حياتهم الاجتماعية سلباً ما يأتي:

* فقدان إحساس الأمان الذي توفّره الأسرة الطبيعية.

قلق مضرط

* افتقارهم للمهارات اللازمة لحلّ المشكلات والسيطرة على الغضب والسلوك العدواني.

* مشاعر الاستياء تجاه الطرف الجاني (المعنِّف).

* العزلة عن الأصدقاء والأقارب، والخجل، والقلق المفرط من أيّ خطر محتمل.

* مواجهة صعوبة في الثقة بالبالغين.

* تجنّب المشاركة الاجتماعية، أو الانخراط في أيّة فعاليّات وأنشطة اجتماعية لتجنّب إمكانيّة التعرّض للمواقف المحرجة.

* فقدان الشعور بالتعاطف مع الآخرين أو محاولة فهم شعورهم.

تدفع المشاعر والاضطرابات السلبية الواردة أعلاه المراهقين إلى انتهاج سلوكيات اجتماعية سلبية في بعض الأحيان؛ كالانضمام للعصابات، أو الانخراط في جماعات منحرفة أخلاقيّاً وسلوكيّاً.

أسباب العنف ضد الأطفال

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تعنيف الأطفال، حيث لا يوجد تفسير واحد أو بسيط، ويمكن أن تشمل أسباب العنف ضد الأطفال ما يلي:

?العزلة وعدم توفّر الدعم: عدم وجود أفراد من العائلة أو الأصدقاء أو المجتمع لتقديم الدعم المعنوي لمقدم الرعاية فيما يتعلق بتلبية متطلبات الأبوة والأمومة.

* الضغوطات: الضغوطات المالية ومخاوف العمل والمشاكل الصحية هي من أسباب التوجه إلى العنف ضد الأطفال.

* التوقعات غير الواقعية: يزيد استخدام العنف عندما يكون لدى أحد الوالدين نقص في فهم مراحل نمو الطفل وسلوكه.

* الإعاقة أو المرض العقلي: قد يعاني مقدم الرعاية من إعاقة عقلية تحول دون رعاية أطفاله بشكل مناسب.

* الافتقار إلى مهارات الأبوة والأمومة: قد لا يعرف الآباء كيفية رعاية أطفالهم وقد يعتقدون بأنه من المناسب استخدام العنف الجسدي المفرط لتأديب أو معاقبة الطفل.

* تعاطي المخدرات أو الكحول: قد يؤثر الإدمان أو تعاطي المخدرات والكحول على قدرة الوالدين على تلبية احتياجات أطفالهم وتقديم الرعاية المناسبة.

* تدني الثقة بالنفس: قد يشك الوالدان بقدرتهم على تلبية احتياجات أطفالهم.

مرحلة الطفولة

* تجارب عنيفة سابقة للوالدين في مرحلة الطفولة: من الممكن أن يكون قد تعرض الأب أو الأم للعنف الجسدي أو النفسي وهم أطفال من قبل أسرهم، مما قد يتسبب في تطوير عقلية معينة لدى الوالدين وإنشاء حلقة عنف يكون ضحيتها الأطفال.

نتائج استخدام العنف ضد الأطفال

* يؤدي إلى الوفاة. القتل الخطأ، الذي غالباً ما ينطوي على أسلحة كالأسلحة البيضاء والأسلحة النارية مثلاً، من بين أعلى ثلاثة أسباب للوفاة لدى المراهقين، حيث يشكّل الفتيان أكثر من 80 بالمئة من الضحايا والجُناة.

* يُفضي إلى إصابات وخيمة. في كل حالة قتل خطأ، يتعرّض مئات من ضحايا عنف الشباب وغالبيتهم من الذكور لإصابات بسبب المشاحنات والاعتداءات الجسدية.

* يُضعِف النمو العقلي ونمو الجهاز العصبي. التعرّض للعنف في مرحلة عمريّة مبكرة يمكن أن يُضعِف النمو العقلي وأن يضرّ بأجزاء أخرى من الجهاز العصبي، فضلاً عن الغدد الصمّاء، والدورة الدموية، والنسيج العضلي الهيكلي، والأجهزة التناسلية والتنفّسية والمناعيّة، مع ما يترتّب على ذلك من عواقب ممتدّة طيلة العمر. وعليه فإن العنف ضد الأطفال يمكن أن يؤثّر سلباً على النمو الإدراكي وأن يؤدي إلى ضعف مستوى التحصيل الدراسي والإنجاز المهني.

* يؤدي إلى تكيّف سلبي وسلوكيات تنطوي على مخاطر صحية. من الأرجح كثيراً أن يتّجه الأطفال المعرّضون للعنف والأعمال العدائية الأخرى إلى التدخين، وإساءة استعمال الكحول والمخدرات، والانخراط في سلوك جنسي شديد الخطورة. كما ترتفع لديهم معدلات القلق والاكتئاب والمشاكل الصحية النفسية الأخرى والانتحار.

* يفضي إلى حالات حمل غير مقصودة، وعمليات إجهاض مستحثّة، ومشاكل تتعلق بأمراض النساء، وحالات عدوى منقولة جنسياً، بما في ذلك الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري.

* يسهم في الإصابة بطائفة عريضة من الأمراض غير السارية مع تقدّم الأطفال في العمر. وتُعزى المخاطر المتزايدة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والداء السكري وغيرها من الأوضاع الصحية بدرجة كبيرة إلى التكيّف السلبي والسلوكيات المنطوية على مخاطر صحية والتي ترتبط بالعنف.

* يؤثّر على الفرص السانحة والأجيال المقبلة. من الأرجح أن يتسرّب الأطفال المعرّضون للعنف والأعمال العدائية الأخرى من المدارس، كما يواجهون صعوبات في إيجاد فرص عمل والحفاظ عليها، ويتعرّضون لمخاطر متصاعدة بالوقوع ضحايا للإيذاء و/أو ارتكاب عنف شخصي وموجّه للذات لاحقاً، وبذلك يمكن أن يؤثّر العنف ضد الأطفال على الجيل التالي. الحلول

ويتطلب منع العنف ضد الأطفال والاستجابة له بذل جهود من أجل التصدّي بشكل منهجي لعوامل الخطورة والحماية على مستويات الخطورة المترابطة الأربعة جميعها (الفرد، والعلاقات، والجماعات المحلية، والمجتمع).

وهنالك سبع استراتيجيات لإنهاء العنف ضد الأطفال حسب خطة التنمية المستدامة..

* تنفيذ وإنفاذ القوانين حظر السلوك العنيف وتقييد إتاحة الكحول والأسلحة النارية .

* تغيير القواعد والقيم تغيير القواعد التي تتغاضى عن الانتهاك الجنسي للفتيات أو السلوك العنيف بين الفتيان

* تهيئة بيئات مأمونة تحديد “البؤر الساخنة” للعنف في الأحياء ثم التصدّي للأسباب المحلية عبر ضبط الأمن الموجّه لحل المشاكل وتدخّلات أخرى

* دعم الأبوين ومقدّمي الرعاية توفير تدريب للأبوين خاصةً صغار السن والذين أنجبوا لأول مرة

* تعزيز الدخول والأوضاع الاقتصادية تمويل المشروعات المتناهية الصغر والتدريب في مجال الإنصاف بين الجنسين

* تقديم خدمات الاستجابة ضمان تمكين الأطفال المعرّضين للعنف من الحصول على رعاية طارئة فعالة وتلقّي دعم نفسي ملائم

* تنمية المهارات التعليمية والحياتية ضمان التحاق الأطفال بالمدارس وتوفير التدريب لتنمية المهارات الحياتية والاجتماعية .

{ المراجع / عدة مواقع إلكترونية