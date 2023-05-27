محمود عباس رئيساً للإتحاد العراقي للتايكواندو

بغداد- الزمان

إختارت الهيئة العامة للاتحاد العراقي للتايكواندو مجلس إدارة جديد يستمر عمله لدورة أولمبية أمدها أربعة أعوام.

وأقيم المؤتمر الانتخابي للاتحاد في قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية في بغداد بحضور 58 عضواً من أصل 61 حيث أسفرت النتائج النهائية عن فوز محمود عباس برئاسة الاتحاد وسليم عثمان بمنصب النائب فيما فاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد كل من أحمد قاسم و زيلان نوزاد وفالح ناعم وأحمد عبدالزهرة ومهدي خلف وعقيل عبد المطلب وحسن جواد. هذا وقد حضر المؤتمر الانتخابي النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية سمير الموسوي والأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبدالحميد.

ومن جهة اخرى أقامت اللجنة الانتخابية المكلفة باجراء إنتخابات فروع اللجنة الأولمبية في المحافظات المؤتمر الانتخابي لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة النجف الأشرف. هذا وأفرزت نتائج إنتخابات الهيئة الادارية لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة النجف الأشرف عن فوز محمد راهي ياس بمنصب الرئيس، وسعد شهيد محمد بمنصب نائب الرئيس، وإخلاص مطرود ممثلة للعنصر النسوي. وتشيد اللجنة الأولمبية الوطنية بجهد اللجنة الانتخابية التي تقوم بمهامها في جميع محافظات البلاد من الموصل شمالاً الى البصرة جنوباً، ومن الأنبار غرباً الى ديالى شرقاً كما تتقدم اليوم بالشكر والامتنان لله جلّ وعلا، الذي حفظ اللجنة الانتخابية بعد حادث مروري خطير تعرضت له في طريق بغداد-النجف الأشرف وطالت أعضائها رضوض لم تمنعهم من إقامة المؤتمر الانتخابي لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة النجف الأشرف متمنين لهم السلامة الدائمة والعودة الآمنة لعوائلهم وأهلهم وعملهم.