محمد لـ (الزمان): أطمح بالحصول على وسام عالمي في الإستحقاقات المقبلة

بغداد- محسن التميمي

قالت زينب محمد لاعبة نادي امانة بغداد والمنتخب الوطني العراقي للرماية استطيع القول وبثقة عالية الان الرماية العراقية افضل بكثير من قبل بسبب تسليط الضوء الاعلامي عليها خاصة ان الاتحاد العراقي المركزي يولي الاهتمام الكبير بلاعبي ولاعبات المنتخب وهو يستعين بمدربة ايرانية فضلا عن وجود الجهاز الفني العراقي الذين يقومون بدورهم على اكمل وجه، واضافت، تبقى الرماية العراقية بحاجة ماسة الى ميدان جيد من جميع النواحي والمستلزامات الخاصة برياضة الرماية مثل البدلة والسلاح الجيد التي نستطيع من خلاله ان نلامس التطور ونتقدم ونحقق النتائج الملبية للطموح.

ظروف خاصة

وأضافت محمد وعن رأيها بالمدربة الايرانية انها مدربة جيدة و لكن لاننسى فضل المدرب المحلي وكفائته معنا ومساعدته لنا بكل الاحوال والظروف خاصة ان موضوع اللغة يعد عاملا مهما في مسألة ايصال المعلومة بشكلها الدقيق مشيرة الى ان سبب جعل فريق الرماية في نادي امانة بغداد منسجما وملتزما يعود إلى مشرف الفريق المهندس مزهر عبد الحسن قاسم ومدرب الفريق لؤي علي هم الذين اسهموا بتطور الفريق وجعله مثل اليد الواحدة او العائلة الواحدة ونحن نشكرهم على هذا الجهد والمحبة والدعم منهم لنا كفريق .

وأوضحت محمد ما زلت اطمح للوسام العالمي وهو هدفي المشروع وان شاء الله احصل عليه وهو ليس بحلم بالنسبة لي فهو هدف و اطمح على تحقيقه والحمدالله تم تسجيل رقم قياسي جديد بأسمي 614.9 في البطولة العربية التي اقيمت في جمهورية مصر العربية وشارك فيها المنتخب الوطني العراقي للرماية وكانت مشاركتنا مثمرة ، ولاننسى الثناء على ادارة نادي امانة بغداد والتي دائما تقف الى جانبنا وتساندنا الامر الذي نحقق من خلاله افضل النتائج في مشاركاتنا التي يقيمها الاتحاد العراقي المركزي للرماية،

لاعبة نادي امانة بغداد والمنتخب الوطني العراقي بالرماية اكدت، ان العراق منجم كبير للمواهب الرياضية ونستطيع من خلال العمل والتخطيط السليم ان نتقدم ونتطور الى الامام خطوات مهمة ونحن كلاعبات في الاندية والمنتخبات الوطنية نتطلع الى تحقيق الانجاز الحقيقي الذي تبحث عنه اللجنة الاولمبية وكل مفاصل الرياضة العراقية في حال توفر الأرضية المناسبة لاننا نمثل بلدنا الغالي الذي دائما نضعه في حدقات العيون ونسعى بكل قوة وعزيمة ومثابرة اسعاد شعبنا في المشاركات الخارجية والالعاب الفردية تستطيع ان تقول كلمتها الفصل لو تم الاهتمام بها مثــلما يتم الاهتمام بفرق كرة القدم ولكن الاخيرة معشوقة الجماهير واللعبة الاولى في العالم في الوقت الذي نتمنى به التقدم والتطور لكل الألعاب والرياضات بمختلف تنوعها ومسمياتها.