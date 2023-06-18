محمد السادس يهنئ صالات المغرب بلقب كأس العرب

الدار البيضاء- وكالات

بعث الملك محمد السادس، ملك المغرب، برسالة تهنئة للمنتخب المغربي لكرة القدم للصالات، بعد تتويجه بلقب كأس العرب على حساب الكويت (7-1) في المباراة النهائية بالسعودية.

ونقل اتحاد الكرة المغربي في بيان، رسالة الملك محمد السادس، والتي جاء فيه يسرنا أن نبعث لكم بأحر التهاني على هذا التتويج الثالث من نوعه على التوالي، والذي يؤكد مجددا تألق وإشعاع كرة القدم المغربية بمختلف فئاتها وأصنافها في مختلف التظاهرات المحلية والقارية والدولية.

كما نود بهذه المناسبة أن نعرب لكم ولكافة الأطر التقنية والإدارية باتحاد الكرة عن إشادتنا، بكل اعتزاز، بهذا الإنجاز الجديد، والذي جاء ثمرة لما تبذلونه من جهود يذكيها ما تتحلون به من غيرة وطنية وحرص شديد على مواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع راية المغرب خفاقة في مختلف الملتقيات الدولية.

وتمنى الملك محمد السادس لأعضاء المنتخب المغربي كل التوفيق لتحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب.

وحسم منتخب المغرب لكرة الصالات كأس العرب الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، إذ فاز في المباراة النهائية على الكويت (7-1).

وتسيد منتخب الأسود المنافسة من بدايتها، وفاز في جميع مبارياته بنتائج عريضة، ليحسم اللقب العربي للمرة الثالثة على التوالي.وكانت أبرز العوامل الذي ساهمت في فوز أسود الأطلس باللقب العربي:

13 عامًا

جنى المنتخب المغربي ثمار الاستقرار الفني بحضور المدرب هشام الدكبك، الذي يعتبر صانع الإنجاز، إذ يعرف بخبرته وطريق الألقاب، بدليل أنه تولى المسؤولية منذ 13 عامًا، وهي فترة طويلة سمحت له بأخذ خبرات وتجارب.

تلك الخبرات، عرّفت الدكيك طريق الألقاب، إذ فاز بكأس إفريقيا مرتين، وكأس العرب في 3 مناسبات، وكأس الأفرو آسيوية.

استعدادات قوية

استفاد المنتخب المغربي من الاستعدادات، ولم يرتكب الدكيك أخطاء المدربين الذين يستعدون لأي منافسة إلا بعد اقترابها، لأنه يستعد مع لاعبيه بعد اقتراب المنافسة.

وأجرى الدكيك مجموعة من المباريات الودية، كسلوفاكيا وفرنسا وكرواتيا واليابان والعراق وغيرها.

أنس العيان

قاد أنس العيان، نجم المنتخب المغربي، المجموعة باقتدار كبير، وتحمل مسؤولية أن يلعب دور القائد، في ظل غياب سفيان مسرار وبلال البقالي عن هذه النسخة لبقائهما مع ناديهما ألفواز الفرنسي.

وكان للعيان، المحترف بنادي نافارا الإسباني، دور كبير في تحقيق اللقب، حيث إنه نال لقب أحسن لاعب في هذه النسخة.

كما لعب الجالية المغربية دورًا كبيرًا، حيث استغلت حضورها الكبير في السعودية لدعم اللاعبين، وكانت دائمًا مباريات المنتخب المغربي مملوءة بأعداد كبيرة من الجماهير في الصالة ودعم اللاعبين.