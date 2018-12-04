محمد‭ ‬صلاح‭ ‬يحصد‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬بريطانيا

لندن‭ ‬ـ‭ ‬الزمان‭ ‬

حصل‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬لعام‭ ‬2018،‭ ‬والمقدمة‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬مشجعي‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬فيرجن‭ ‬ميديا،‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬أقيم‭ ‬بالعاصمة‭ ‬لندن‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭.‬

حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬حوالي‭ ‬366‭ ‬ألف‭ ‬مشجع،‭ ‬وتفوق‭ ‬صلاح‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬رحيم‭ ‬سترلينج،‭ ‬وزميل‭ ‬صلاح‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك،‭ ‬ومدافع‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬هاري‭ ‬ماجواير،‭ ‬وهداف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬سيرجيو‭ ‬أجويرو‭.‬

وعلق‭ ‬صلاح‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬بالجائزة:‭ ‬“شكرا‭ ‬للجميع‭ ‬على‭ ‬الجائزة،‭ ‬إنها‭ ‬تعني‭ ‬الكثير‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬لأنها‭ ‬تُمنح‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تصويت‭ ‬الجماهير”‭ ‬،“عادة‭ ‬ما‭ ‬أهدي‭ ‬أي‭ ‬جائزة‭ ‬أحصل‭ ‬عليها‭ ‬لزملائي‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬ليفربول،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬أود‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬أهديها‭ ‬لجماهير‭ ‬الريدز‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬الرائع”‭.‬

وحاز‭ ‬صلاح‭ ‬على‭ ‬188‭ ‬صوتا،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬شريكاه‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬ليفربول‭ ‬فيرمينو‭ ‬وماني‭ ‬سوى‭ ‬على‭ ‬3‭.‬4‭ ‬أصوات‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬وحل‭ ‬فيرمينو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬19،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬ماني‭ ‬بالمركز‭ ‬22،‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬الكرواتي‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش‭ ‬برصيد‭ ‬753‭ ‬صوتا‭.‬

وجاء‭ ‬صلاح‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬92‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬نجم‭ ‬الأرجنتين‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي،‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬خامسا‭ ‬برصيد‭ ‬280‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬المدافع‭ ‬الفرنسي‭ ‬رافاييل‭ ‬فاران‭ ‬السابع‭ ‬59‭ ‬نقطة‭. ‬وبهذا‭ ‬التصنيف،‭ ‬حاز‭ ‬صلاح‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأعلى‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬“بالون‭ ‬دور”،‭ ‬كما‭ ‬حاز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأعلى‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأفارقة‭ ‬في‭ ‬القائمة‭.‬