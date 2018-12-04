محمد‭ ‬صلاح‭ ‬يحصد‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬بريطانيا

لندن ـ الزمان
حصل المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، والمقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم، وبالتعاون مع شركة فيرجن ميديا، في حفل أقيم بالعاصمة لندن أمس الاثنين.
حيث شارك في الاستفتاء حوالي 366 ألف مشجع، وتفوق صلاح في التصويت على لاعب مانشستر سيتي رحيم سترلينج، وزميل صلاح في ليفربول فيرجيل فان دايك، ومدافع ليستر سيتي هاري ماجواير، وهداف مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو.
وعلق صلاح عقب الفوز بالجائزة: “شكرا للجميع على الجائزة، إنها تعني الكثير بالنسبة لي، لأنها تُمنح بناء على تصويت الجماهير” ،“عادة ما أهدي أي جائزة أحصل عليها لزملائي وجميع العاملين في ليفربول، ولكن في هذه المرة أود أيضاً أن أهديها لجماهير الريدز على دعمهم الرائع”.
وحاز صلاح على 188 صوتا، فيما لم يحصل شريكاه في هجوم ليفربول فيرمينو وماني سوى على 3.4 أصوات على التوالي. وحل فيرمينو في المركز 19، بينما جاء ماني بالمركز 22، في القائمة التي تصدرها الكرواتي لوكا مودريتش برصيد 753 صوتا.
وجاء صلاح على بعد 92 نقطة عن نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي حل خامسا برصيد 280 نقطة، فيما تفوق على المدافع الفرنسي رافاييل فاران السابع 59 نقطة. وبهذا التصنيف، حاز صلاح على المركز الأعلى بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في قائمة “بالون دور”، كما حاز على المركز الأعلى بين اللاعبين الأفارقة في القائمة.