محمد‭ ‬رمضان‭ ‬يتعرض‭ ‬لحادث‭ ‬في‭ ‬كواليس‭ ‬مسلسله‭ ‬الجديد

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬رمضان‭ ‬تفاصيل‭ ‬حادث‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬كواليس‭ ‬مسلسله‭ ‬الرمضاني‭ ‬الجديد‭ ‬“زلزال”‭. ‬و‭ ‬شارك‭ ‬رمضان‭ ‬جمهوره‭ ‬بمقطع‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬كواليس‭ ‬المسلسل،‭ ‬والذي‭ ‬ظهر‭ ‬فيه‭ ‬وهو‭ ‬يحاول‭ ‬النزول‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬سلم‭ ‬الفراشة،‭ ‬ولكنه‭ ‬فقد‭ ‬توازنه‭ ‬وسقط‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬السلم‭ ‬كاد‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬فوق‭ ‬رأسه‭ ‬لولا‭ ‬تدخل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬المسلسل،‭ ‬والذين‭ ‬نسيوا‭ ‬أنه‭ ‬معلق‭ ‬بالأعلى‭.‬

و‭ ‬كشف‭ ‬الفنان‭ ‬الاعلى‭ ‬اجراً‭ ‬تفاصيل‭ ‬ما‭ ‬حدث،‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬“انستجرام”،‭ ‬بقوله:‭ ‬“من‭ ‬كواليس‭ ‬مسلسل‭ ‬#زلزال‭ .. ‬كان‭ ‬اهم‭ ‬حاجة‭ ‬اعمل‭ ‬المشهد‭ ‬بنفسي‭ ‬علشان‭ ‬أكون‭ ‬مقنع‭ ‬للناس‭ ‬اطلع‭ ‬سلم‭ ‬الفراشة‭ ‬وأتحرك‭ ‬به”‭.‬

وأضاف:‭ ‬“وبعد‭ ‬ما‭ ‬خلصت‭ ‬المشهد‭ ‬الحمد‭ ‬لله‭.. ‬نسيوني‭ ‬فوق‭ ‬ومشيوا‭ ‬وكأني‭ ‬صاحب‭ ‬الفراشة‭.. ‬قالك‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬#محمد_رمضان‭ ‬وهيتصرف‭ ‬نلحق‭ ‬احنا‭ ‬ننقل‭ ‬الكاميرات‭.. ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬ربنا‭ ‬ستر”‭.‬

ومسلسل‭ ‬«زلزال»،‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬محمد‭ ‬رمضان،‭ ‬وحلا‭ ‬شيحة،‭ ‬ونسرين‭ ‬أمين،‭ ‬وهنادي‭ ‬مهنا،‭ ‬وماجد‭ ‬المصري،‭ ‬ومن‭ ‬تأليف‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬كمال،‭ ‬وإخراج‭ ‬إبراهيم‭ ‬فخر،‭ ‬وإنتاج‭ ‬شركة‭ ‬«سينرجي»‭ ‬لمالكها‭ ‬تامر‭ ‬مرسي‭. ‬وتدور‭ ‬قصة‭ ‬المسلسل‭ ‬حول‭ ‬فترة‭ ‬زلزال‭ ‬1992،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬عن‭ ‬رجل‭ ‬يشتري‭ ‬منزلا‭ ‬بأقساط‭ ‬محددة‭ ‬المدة‭ ‬والقيمة،‭ ‬وحين‭ ‬يأتي‭ ‬موعد‭ ‬سداد‭ ‬القسط‭ ‬الأخير،‭ ‬يطالب‭ ‬صاحب‭ ‬المنزل‭ ‬بتسجيل‭ ‬البيت‭ ‬باسمه‭ ‬والتنازل‭ ‬عن‭ ‬ملكيته،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬البائع‭ ‬يُماطل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬زلزال‭ ‬1992‭.‬

وبوقوع‭ ‬هذا‭ ‬الزلزال‭ ‬يلقى‭ ‬الشاري‭ ‬حتفه‭ ‬وينهار‭ ‬المنزل،‭ ‬فيرفض‭ ‬حينها‭ ‬البائع‭ ‬تسليم‭ ‬قطعة‭ ‬الأرض‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬المنزل‭ ‬يقع‭ ‬عليها‭ ‬لورثة‭ ‬الراحل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يخلق‭ ‬صدامًا‭ ‬بينه‭ ‬وابن‭ ‬المتوفى،‭ ‬ورغم‭ ‬وجود‭ ‬قصة‭ ‬حب‭ ‬تجمع‭ ‬الأخير‭ ‬بابنة‭ ‬البائع،‭ ‬فإن‭ ‬والد‭ ‬الفتاة‭ ‬يقف‭ ‬عائقا‭ ‬بينهما‭.‬