محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭:‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬بتحويل‭ ‬منطقتنا‭ ‬ساحة‭ ‬للصراعات‭ ‬

دبلوماسي‭ ‬روسي‭ ‬يمثل‭ ‬بوتين‭ ‬وزيلنسكي‭ ‬يتهم‭ ‬زعماء‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬ضم‭ ‬أراض‭ ‬أوكرانية

جدة‭- ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الزعماء‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬الى‭ ‬تجنيب‭ ‬المنطقة‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬ساحة‭ ‬للصراعات‭ ‬وان‭ ‬تتكثف‭ ‬الجهود‭ ‬لادوار‭ ‬التنمية‭ ‬وخدمة‭ ‬الشعوب‭.‬

واجمع‭ ‬الزعماء‭ ‬في‭ ‬كلماتهم‭ ‬على‭ ‬الترحيب‭ ‬بالمصالحة‭ ‬السعودية‭ ‬الإيرانية‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬رشاد‭ ‬العليمي‭ ‬رئيي‭ ‬مجلس‭ ‬الرئاسة‭ ‬اليمني‭ ‬ان‭ ‬التدخلالت‭ ‬الايرانية‭ ‬وراء‭ ‬عرقلة‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وتعنت‭ ‬الحوثيين‭ . ‬وكانت‭ ‬الكلمة‭ ‬اليمنية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬اشارت‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬سلبي‭ ‬وعدائي‭ ‬لإيران‭ ‬‭. ‬فيما‭ ‬اعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬أمام‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬جدّة‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬قمّة‭ ‬عربية‭ ‬منذ‭ ‬13‭ ‬عامًا،‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحضور‭ ‬دمشق‭ ‬‮«‬بداية‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬للعمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭.‬

وبدون‭ ‬إعلان‭ ‬مسبق،‭ ‬حضر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينكسي‭ ‬أيضًا‭ ‬القمّة،‭ ‬فسرق‭ ‬الأضواء‭ ‬لبعض‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬الأسد،‭ ‬الحليف‭ ‬المقرّب‭ ‬من‭ ‬موسكو‭ ‬التي‭ ‬تشنّ‭ ‬حربًا‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬‮ ‬

ورحّب‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بالأسد‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬استمرّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد،‭ ‬منذ‭ ‬عُلّقت‭ ‬عضوية‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬قمعها‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الشعبية‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬دام‭. ‬وقال‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬‮«‬ونحن‭ ‬نعقد‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬مضطرب،‭ ‬فإنّ‭ ‬الأمل‭ ‬يرتفع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التقارب‭ ‬العربي‭ ‬العربي‭ ‬والعربي‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬والذي‭ ‬تُوّج‭ ‬بهذه‭ ‬القمة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تشكّل‭ (‬القمة‭) ‬بداية‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬للعمل‭ ‬العربي‭ ‬للتضامن‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بيننا‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭ ‬والتنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬والدمار‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬تاريخية‭ ‬لإعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬شؤوننا‭ ‬بأقل‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬الأجنبي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬إعادة‭ ‬تموضعنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يتكوّن‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وشكر‭ ‬‮«‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬والجهود‭ ‬المكثفة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬لتعزيز‭ ‬المصالحة‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭ ‬ولإنجاح‭ ‬هذه‭ ‬القمة‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬القمة‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬مصالحة‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران،‭ ‬حليف‭ ‬دمشق‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقطع‭ ‬قادة‭ ‬عرب‭ ‬علاقات‭ ‬بلادهم‭ ‬أو‭ ‬خفّضوها‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قسوة‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬معارضيه‭. ‬وقدمت‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدّة‭ ‬بينها‭ ‬السعودية‭ ‬وقطر،‭ ‬خصوصًا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأولى‭ ‬للنزاع،‭ ‬دعماً‭ ‬للمعارضة‭ ‬السياسية‭ ‬والمسلحة،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تغيير‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

لكن‭ ‬الرياض‭ ‬انفتحت‭ ‬أخيرًا‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬وضغطت‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬إعادتها‭ ‬الى‭ ‬الحضن‭ ‬العربي‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اجتماع‭ ‬جدة،‭ ‬رحّب‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الذي‭ ‬تتولى‭ ‬بلاده‭ ‬الرئاسة‭ ‬الدورية‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬بعودة‭ ‬الأسد‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬يسرنا‭ ‬اليوم‭ ‬حضور‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬لهذه‭ ‬القمة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬استقرار‭ ‬سوريا،‭ ‬وعودة‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ثمة‭ ‬فرصة‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬تفويتها‭ ‬لمعالجة‭ ‬الأزمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بينما‭ ‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬أنّ‭ ‬دمشق‭ ‬عادت‭ ‬‮«‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬إحباط‭ ‬المؤامرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تفتيتها‭ ‬وتقسيمها‮»‬‭.‬

وأودى‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬بحياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬وشرّد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‭. ‬وتحوّلت‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬تصفية‭ ‬حسابات‭ ‬بين‭ ‬قوى‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬‮«‬يكفينا‭ ‬مع‭ ‬طي‭ ‬صفحة‭ ‬الماضي،‭ ‬تذكّر‭ ‬سنوات‭ ‬مؤلمة‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬عاشتها‭ ‬المنطقة،‭ ‬وعانت‭ ‬منها‭ ‬شعوبها‭ ‬وتعثرت‭ ‬بسببها‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‮»‬‭.‬

قبل‭ ‬بدء‭ ‬أعمال‭ ‬القمة،‭ ‬التقى‭ ‬الأسد‭ ‬نظيره‭ ‬التونسي‭ ‬وبحث‭ ‬معه‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬الثنائية‮»‬‭. ‬وعقد‭ ‬لقاء‭ ‬آخر‭ ‬مع‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الذي‭ ‬يترأّس‭ ‬وفد‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬صافح‭ ‬امير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭. ‬وكانت‭ ‬قطر‭ ‬أعلنت‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تطبّع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬دمشق‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬استقطب‭ ‬وصول‭ ‬زيلينسكي‭ ‬المفاجئ‭ ‬الى‭ ‬جدة،‭ ‬الانتباه،‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬الى‭ ‬اليابان‭ ‬حيث‭ ‬سيشارك‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬هيروشيما‭.‬

وهي‭ ‬الزيارة‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لبلاده‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭.‬

وقد‭ ‬تدخلّت‭ ‬روسيا‭ ‬عسكريًا‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القصف‭ ‬الجوي،‭ ‬وكان‭ ‬لتدخلها‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬القوات‭ ‬السورية‭ ‬الحكومية‭ ‬مساحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬كانت‭ ‬خسرتها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭.‬

واتّهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬زعماء‭ ‬عرب‭ ‬بـ‮»‬غضّ‭ ‬الطرف‮»‬‭ ‬عن‭ ‬تصرفات‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬بلده،‭ ‬مطالبًا‭ ‬بموقف‭ ‬موحد‭ ‬‮«‬لإنقاذ‭ ‬الناس‮»‬‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬الروسية‭.‬

وقال‭ ‬زيلينكسي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يرتدي‭ ‬بزّته‭ ‬الزيتية‭ ‬المعتادة‭ ‬‮«‬للأسف،‭ ‬هناك‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وبينكم‭ ‬هنا،‭ ‬يغضون‭ ‬الطرف‭ ‬عن‭ (…) ‬السجون‭ ‬والضمّ‭ ‬غير‭ ‬القانوني‮»‬‭ ‬للأراضي‭ ‬الاوكرانية،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نتّحد‭ ‬جميعا‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬أقفاص‭ ‬السجون‭ ‬الروسية‮»‬‭.‬

ويبقى‭ ‬موقف‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ضبابيًا‭ ‬وغير‭ ‬موحّد‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بخلاف‭ ‬الأوروبيين‭ ‬والأميركيين‭.‬

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬ثنائي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬زيارته‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬إلى‭ ‬السعودية،‭ ‬شكر‭ ‬زيلينسكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬‮«‬دعمه‭ ‬لوحدة‭ ‬أراضي‮»‬‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬حضور‭ ‬زيلينسكي‭ ‬جاء‭ ‬‮«‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يردّ‭ ‬مسؤولون‭ ‬سعوديون‭ ‬فورًا‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التعليق‭.‬

وأفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬سعودي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬ممثلًا‭ ‬عن‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬حاضر‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬دمشق،‭ ‬تصدرت‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬أزمتان‭ ‬رئيسيتان‭: ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬والنزاع‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭.‬

وانعقدت‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬وسط‭ ‬جهود‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬لتعزيز‭ ‬موقعها‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وخارجه،‭ ‬وبعد‭ ‬تطبيع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬بوساطة‭ ‬صينية‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬إثر‭ ‬قطيعة‭.‬