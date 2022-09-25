محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬وشولتس‭..‬ اتفاق‭ ‬نوعي‭ ‬في‭ ‬توريد‭ ‬الطاقة‭ ‬

الإمارات‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬ألمانيا‭ ‬على‭ ‬تزويدها‭ ‬بالغاز‭ ‬المسال‭ ‬والديزل

ابوظبي‭ – ‬الزمان‭ ‬

توصّلت‭ ‬ألمانيا‭ ‬الساعية‭ ‬لتنويع‭ ‬مصادرها‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقية‭ ‬مهمة‭ ‬مع‭ ‬الإمارات‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬والغاز‭ ‬الأحد،‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬تزويد‭ ‬البلد‭ ‬الخليجي‭ ‬الدولة‭ ‬الاوروبية‭ ‬بالغاز‭ ‬المسال‭ ‬والديزل‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬و2023،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬للمستشار‭ ‬اولاف‭ ‬شولتس‭ ‬إلى‭ ‬أبوظبي‭.‬

وشهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬وشولتس‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تنم‭ ‬عن‭ ‬‮«‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تسريع‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬والنمو‭ ‬الصناعي‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الإماراتية‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬

وزار‭ ‬شولتس‭ ‬السعودية‭ ‬الجمعة‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬سلمان،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يزور‭ ‬قطر،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬مصدّري‭ ‬الغاز‭ ‬المسال‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬خليجية‭ ‬محورها‭ ‬موضوع‭ ‬الطاقة‭. ‬وبعد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬السابق‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون،‭ ‬يسابق‭ ‬شولتس‭ ‬الزمن‭ ‬لايجاد‭ ‬مورّدين‭ ‬جدد‭ ‬للتعويض‭ ‬عن‭ ‬شحنات‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‭ ‬التي‭ ‬ستنفد‭ ‬قريبًا‭ ‬فيما‭ ‬تستعد‭ ‬اوروبا‭ ‬لمواجهة‭ ‬شتاء‭ ‬صعب‭ ‬وسط‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الإمدادات‭.‬

وبموجب‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬أبرمت‭ ‬شركة‭ ‬بترول‭ ‬أبوظبي‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬أدنوك‮»‬‭ ‬عقدا‭ ‬لتوريد‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬آر‭ ‬دبليو‭ ‬إي‭ ‬ايه‭ ‬جي‮»‬‭ ‬الألمانية،‭ ‬تقوم‭ ‬بموجبها‭ ‬الشركة‭ ‬الإماراتية‭ ‬بتصدير‭ ‬أول‭ ‬شحنة‭ ‬غاز‭ ‬طبيعي‭ ‬مسال‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬وتسليمها‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬التشغيل‭ ‬التجريبي‭ ‬لمحطة‭ ‬استيراد‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬العائمة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬برونسبوتل‭ ‬الألمانية‭.‬

كما‭ ‬خصّصت‭ ‬‮«‬أدنوك‮»‬‭ ‬وفقاً‭ ‬للاتفاقية‭ ‬شحنات‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬لزبائنها‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬سيتم‭ ‬تسليمها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وأعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬إكمال‭ ‬‮«‬أدنوك‮»‬‭ ‬أول‭ ‬عملية‭ ‬تسليم‭ ‬مباشر‭ ‬لشحنة‭ ‬من‭ ‬الديزل‭ ‬من‭ ‬إنتاجها‭ ‬لألمانيا‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬والتوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ويهلم‭ ‬هوير‭ ‬جي‭ ‬إم‭ ‬بي‭ ‬إتش‮»‬‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬توريد‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬شهرياً‭ ‬من‭ ‬والديزل‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬ووقّعت‭ ‬‮«‬أدنوك‮»‬‭ ‬كذلك‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬زبائن‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬لتصدير‭ ‬شحنات‭ ‬تجريبية‭ ‬من‭ ‬الأمونيا‭ ‬منخفضة‭ ‬الكربون،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬وقوداً‭ ‬ناقلاً‭ ‬للهيدروجين‭. ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬شحنة‭ ‬تجريبية‭ ‬من‭ ‬الأمونيا‭ ‬منخفضة‭ ‬الكربون‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬أبوظبي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬هامبورغ‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

‭ ‬مورد‭ ‬واحد‭ ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬ستقوم‭ ‬شركة‭ ‬أبوظبي‭ ‬لطاقة‭ ‬المستقبل‭ ‬‮«‬مصدر‮»‬‭ ‬بتكثيف‭ ‬جهودها‭ ‬‮«‬لاستكشاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬طاقة‭ ‬الرياح‭ ‬بشمال‭ ‬أوروبا‭ ‬وبحر‭ ‬البلطيق‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬لزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬غيغاوات‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2030‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬للوكالة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بترول‭ ‬أبوظبي‭ ‬الوطنية‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬‮«‬يسرنا‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وترسيخ‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬تطوراً‭ ‬متسارعاً‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الأحد،‭ ‬أكّد‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬مصمّمة‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬مواردها‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬رهينة‭ ‬موّرد‭ ‬واحد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تقدّم‮»‬‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬يجريها‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬لشراء‭ ‬الغاز‭ ‬والديزل‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬‮«‬حقيقة‭ ‬أننا‭ ‬مرتبطون‭ ‬بمورّد‭ ‬واحد‭ ‬وبقراراته‭ ‬لن‭ ‬تتكرر‭ ‬معنا‭ ‬بالتأكيد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬تمد‭ ‬الدول‭ ‬الاوروبية‭ ‬بغالبية‭ ‬احتياجاتها‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سنفعل‭ ‬ذلك‭ ‬طريقة‭ ‬منطقية‭ ‬وهي‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬ضمان‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬كذلك‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬بفضل‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬والتي‭ ‬ستصبح‭ ‬حقيقة‭ ‬شيئًا‭ ‬فشيئًا‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬سيكون‭ ‬لدينا‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬لاستيراد‭ ‬الغاز‭ ‬لألمانيا‭ ‬بحيث‭ ‬لن‭ ‬نرتبط‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بمورد‭ ‬محدد‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‮»‬‭.‬

وحصلت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬توتال‭ ‬إنرجي‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قطر‭ ‬لزيادة‭ ‬انتاجها‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬مع‭ ‬اختيارها‭ ‬كشريك‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬توسعة‭ ‬الرقعة‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬الشمال‭ ‬الضخم‭.‬

وبموجب‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬ستمتلك‭ ‬‮«‬توتال‭ ‬إنرجي‮»‬‭ ‬حصة‭ ‬تبلغ‭ ‬9‭,‬375‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬حصص‭ ‬الشراكة‭ ‬الدولية‭ ‬البالغة‭ ‬25‭ ‬بالمئة،‭ ‬بينما‭ ‬ستمتلك‭ ‬قطر‭ ‬للطاقة‭ ‬حصة‭ ‬75‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬توسعة‭ ‬حقل‭ ‬الشمال‭ ‬الجنوبي‭.‬‮ ‬

ورأى‭ ‬شولتس‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬‮«‬مهمة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إنتاج‭ ‬الغاز‭ ‬المسال‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يتقدم‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬يمكن‭ ‬معها‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المرتفع‭ ‬الحالي‮»‬،‭ ‬رغم‭ ‬تشديده‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬للتحول‭ ‬نحو‭ ‬مصادر‭ ‬طاقة‭ ‬نظيفة‭.‬