محمد‭ ‬السادس‭ ‬يحصد‭ ‬جائزة‭ ‬دولية‭ ‬رفيعة‭ ‬

الرباط‭ ‬‭- ‬الزمان

حضي‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬بأكبر‭ ‬تتويج‭ ‬دولي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منحه‭ ‬«ميدالية‭ ‬إليس‭ ‬آيلاند»‭ ‬الشرفية‭ ‬2019‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬«مؤسسة‭ ‬إليس‭ ‬آيلاند»‭. ‬ويجسد‭ ‬هذا‭ ‬التويج‭ ‬جوهر‭ ‬القيم‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفاء‭ ‬والعرفان‭ ‬بخصال‭ ‬الوطنية‭ ‬والتسامح‭ ‬والإخاء‭ ‬والتنوع‭.‬

وقد‭ ‬أرسى‭ ‬المغرب‭ ‬بقيادة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬سياسة‭ ‬للهجرة‭ ‬ذات‭ ‬بعد‭ ‬إنساني‭ ‬تنهل‭ ‬من‭ ‬تقاليد‭ ‬الانفتاح‭ ‬وقيم‭ ‬التعددية‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬يحمل‭ ‬لواءها‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭. ‬وقد‭ ‬نال‭ ‬هذه‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬الجائزة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬شخصيات‭ ‬أمريكية‭ ‬بارزة،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬للأنباء‭ ‬الرسمية،‭ ‬«عدد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬حائزون‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬وأسماء‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬الأكاديمية‭ ‬ومجالات‭ ‬الفن‭ ‬والصناعة‭ ‬والرياضة‭. ‬وتتمثل‭ ‬مهمة‭ ‬«مؤسسة‭ ‬إليس‭ ‬آيلاند»‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬جوائزها‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬كبير‭ ‬يقام‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬في‭ ‬تكريم‭ ‬قيم‭ ‬التنوع‭ ‬وتعزيز‭ ‬التسامح‭ ‬والاحترام‭ ‬والتفاهم‭ ‬بين‭ ‬الجماعات‭ ‬الدينية‭ ‬والعرقية‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التتويج‭ ‬المرموق‭ ‬الذي‭ ‬حضي‭ ‬به‭ ‬الملك‭ ‬المغربي،‭ ‬يمنح‭ ‬لشخصيات‭ ‬أمريكية‭ ‬ودولية،‭ ‬تعود‭ ‬مساهماتها‭ ‬الشخصية‭ ‬والمهنية‭ ‬والخيرية‭ ‬بالنفع‭ ‬العميم‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭. ‬وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المتوجين‭ ‬بـ»ميدالية‭ ‬إليس‭ ‬آيلاند»‭ ‬الشرفية‭ ‬سبعة‭ ‬رؤساء‭ ‬أمريكيين‭ ‬هم‭ ‬ريتشارد‭ ‬نيكسون،‭ ‬وجيرالد‭ ‬فورد،‭ ‬وجيمي‭ ‬كارتر،‭ ‬ورونالد‭ ‬ريغان،‭ ‬وجورج‭ ‬دبليو‭ ‬بوش،‭ ‬وبيل‭ ‬كلينتون،‭ ‬ودونالد‭ ‬ترامب‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬«مؤسسة‭ ‬إليس‭ ‬آيلاند»‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬سنة‭ ‬1986‭ ‬،‭ ‬تعنى‭ ‬بصيانة‭ ‬وترميم‭ ‬أكبر‭ ‬رمز‭ ‬لتاريخ‭ ‬الهجرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬،‭ ‬«جزيرة‭ ‬إليس»‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬تمثال‭ ‬الحرية‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬