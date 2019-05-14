محمد‭ ‬السادس‭ ‬يحصد‭ ‬جائزة‭ ‬دولية‭ ‬رفيعة‭ ‬

الرباط - الزمان
حضي العاهل المغربي الملك محمد السادس، بأكبر تتويج دولي رفيع المستوى من خلال منحه «ميدالية إليس آيلاند» الشرفية 2019 من طرف «مؤسسة إليس آيلاند». ويجسد هذا التويج جوهر القيم الأمريكية من خلال الاحتفاء والعرفان بخصال الوطنية والتسامح والإخاء والتنوع.
وقد أرسى المغرب بقيادة الملك محمد السادس سياسة للهجرة ذات بعد إنساني تنهل من تقاليد الانفتاح وقيم التعددية الثقافية التي يحمل لواءها العاهل المغربي. وقد نال هذه الملك محمد السادس الجائزة، فضلا عن شخصيات أمريكية بارزة، حسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، «عدد من قادة العالم من بينهم حائزون على جائزة نوبل وأسماء مرموقة في الأوساط الأكاديمية ومجالات الفن والصناعة والرياضة. وتتمثل مهمة «مؤسسة إليس آيلاند» ، التي تمنح جوائزها سنويا في حفل كبير يقام بمدينة نيويورك، في تكريم قيم التنوع وتعزيز التسامح والاحترام والتفاهم بين الجماعات الدينية والعرقية.
ويذكر أن هذا التتويج المرموق الذي حضي به الملك المغربي، يمنح لشخصيات أمريكية ودولية، تعود مساهماتها الشخصية والمهنية والخيرية بالنفع العميم على المجتمع الدولي. وتضم قائمة المتوجين بـ»ميدالية إليس آيلاند» الشرفية سبعة رؤساء أمريكيين هم ريتشارد نيكسون، وجيرالد فورد، وجيمي كارتر، ورونالد ريغان، وجورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، ودونالد ترامب.
ويذكر أن «مؤسسة إليس آيلاند» التي تأسست سنة 1986 ، تعنى بصيانة وترميم أكبر رمز لتاريخ الهجرة الأمريكية ، «جزيرة إليس» التي تحتضن تمثال الحرية الشهير في نيويورك.