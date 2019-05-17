محمد‭ ‬السادس‭ ‬يؤكد‭ ‬للسعودية‭ ‬تضامنه‭ ‬المطلق‭ ‬ضد‭ ‬التهديدات‭ ‬

الرباط – الزمان
على إثر الاعتداءات التي نفذها الحوثيون في اليمن و استهدفت، مؤخرا، منشآت طاقية حيوية سعودية، أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس، في برقية بعثها إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، عن «إدانته الشديدة لهذه الأفعال البئيسة التي تروم المس بأمن واستقرار وطمأنينة بلدكم الطيب».
وقال الملك محمد السادس: «وبقدر ما نشجب ونستنكر هذه الأفعال الإرهابية، نؤكد لكم تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها الدائم إلى جانبها من أجل التصدي لكل التهديدات والاعتداءات التي تستهدفها أيا كانت أشكالها ومبرراتها». وأضاف، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، «وإذ أدعو الله أن يحيطكم بعين عنايته وأن يجنب بلدكم الآمن كل مكروه، أرجو أن تتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم، بقبول أصدق مشاعر تضامني مقرونة بأسمى عبارات مودتي وتقديري». لم يمض وقت طويل على اللقاءات التي أجرها السفير السعودي بالرباط مع مسؤولين مغاربة ، حتى بادر سفير اليمن بالرباط، عز الدين سعيد الأصبحي، إلى إجراء مباحثات مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، يوم الأربعاء بالرباط، معبرا عن تقدير بلده لموقف الرباط، الداعم لاستقرار اليمن والمساند لسيادة ووحدة الشعب اليمني.
في هذا الصدد تطرق الأصبحي إلى “تطورات الأوضاع بالساحة اليمنية، وانعكاسات الحرب القائمة على الحياة اليومية لليمنيين، وعلى منطقة الخليج العربي“.
في هذا الاطار، أكد رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي أن المغرب يتابع باهتمام وبقلق مجريات الصراع في اليمن، في مستوياته المحلية والإقليمية والدولية“، مشددا على أن “المغرب يؤمن بأن الحل الممكن يكمن في حوار يمني يمني من شأنه أن يؤدي إلى توفير قاعدة أساسية لمخرج واقعي متبصر من هذه الأزمة درءا للمزيد من أي تطورات مقلقة وتجنبا لأي رهانات لن تخدم الشعب اليمني، ولن تصون لمنطقة الخليج أسباب السلم والأمن والاستقرار. وفي هذا الأفق لن يجد الأشقاء في اليمن من المغرب إلا الدعم والمساندة“.