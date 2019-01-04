محللون‭: ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬أكبر‭ ‬تهديد‭ ‬يواجهه‭ ‬البشير‭… ‬وتجديد‭ ‬الترشيح‭ ‬للرئاسة‭ ‬ليس‭ ‬يسيراً‭ ‬

الفشل‭ ‬الزراعي‭ ‬وراء‭ ‬ارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬الخبز

باريس‭ -‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬يرى‭ ‬خبراء‭ ‬أن‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الدامية‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬تشكل‭ ‬أكبر‭ ‬تهديد‭ ‬يواجه‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬البلاد‭ ‬بقبضة‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬انقلاب‭ ‬في‭ ‬1989‭. ‬وأدت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬19‭ ‬شخصا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬التظاهرات‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭. ‬وقد‭ ‬بدأت‭ ‬باحتجاج‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الخبز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف،‭ ‬ولكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬احتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬حكم‭ ‬البشير‭. ‬وقدّرت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬عدد‭ ‬ضحايا‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬ب37‭ ‬قتيلا،‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬المتظاهرين‭. ‬

قال‭ ‬اريك‭ ‬ريفز‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬هارفرد‭ ‬والمتابع‭ ‬للسياسة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬التظاهرات‭ ‬والغضب‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إليها‭ ‬هي‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تظاهرات‭ ‬أخرى‭ ‬شهدناها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭. ‬وصرح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نقص‭ ‬الخبز‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬والزيادة‭ ‬الهائلة‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬ربما‭ ‬كانت‭ ‬أكبر‭ ‬سبب‭ ‬للغضب‭ ‬الشعبي‭ ‬الفوري‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يخفف‭ ‬من‭ ‬المشكلة‮»‬‭. ‬واندلعت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬عندما‭ ‬رفعت‭ ‬الحكومة‭ ‬سعر‭ ‬رغيف‭ ‬الخبز‭ ‬من‭ ‬جنيه‭ ‬سوداني‭ ‬واحد‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنيهات‭ ‬‭(‬‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬سنت‭ ‬أميركي‭ ‬تقريبا‭)‬‭. ‬وأشعل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬والمكاتب‭ ‬التابعة‭ ‬لحزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬البشير‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭. ‬كما‭ ‬تبنى‭ ‬بعض‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الشعار‭ ‬الذي‭ ‬اطلق‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬الربيع‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬يريد‭ ‬اسقاط‭ ‬النظام‮»‬‭. ‬

تولى‭ ‬البشير‭ ‬الحكم‭ ‬بعد‭ ‬انقلاب‭ ‬دعمه‭ ‬الإسلاميون‭ ‬أطاح‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الصادق‭ ‬المهدي‭ ‬وحكومته‭ ‬المنتخبة‭ ‬ديموقراطيا‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬حكم‭ ‬الجنرال‭ ‬السابق‭ ‬البلد‭ ‬الأفريقي‭ ‬بقبضة‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬واستخدم‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يُخشى‭ ‬بأسه،‭ ‬لوقف‭ ‬اي‭ ‬انشقاق‭. ‬ويقوم‭ ‬عناصر‭ ‬الجهاز‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬باعتقال‭ ‬قادة‭ ‬المعارضة‭ ‬والنشطاء‭ ‬والصحافيين‭ ‬الذين‭ ‬يعبرون‭ ‬عن‭ ‬آراء‭ ‬مناهضة‭ ‬للنظام‭. ‬والبشير‭ ‬مطلوب‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬مقرها‭ ‬لاهاي‭ ‬بتهم‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬إبادة‭. ‬تولى‭ ‬البشير‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬بين‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2005‭. ‬وانفصل‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬الغني‭ ‬بالنفط‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬ليصبح‭ ‬أحدث‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬قتل‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬وشرد‭ ‬الملايين‭ ‬في‭ ‬نزاعات‭ ‬منفصلة‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬السودانية‭ ‬ومتمردين‭ ‬في‭ ‬ولايات‭ ‬دارفور‭ ‬والنيل‭ ‬الأزرق‭ ‬وجنوب‭ ‬كردفان‭. ‬يقول‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النزاعات‭ ‬والفشل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬الزراعة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يُعرف‭ ‬بأنه‭ ‬منتج‭ ‬كبير‭ ‬للقمح،‭ ‬قد‭ ‬أضرا‭ ‬كثيرا‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬السوداني،‭ ‬رغم‭ ‬رفع‭ ‬واشنطن‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬2017‭. ‬

وأدى‭ ‬انفصال‭ ‬الجنوب‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬مخزونات‭ ‬النفط‭ ‬السوداني،‭ ‬إلى‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭. ‬وارتفعت‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬إلى‭ ‬70‭ ‬بالمئة‭ ‬بينما‭ ‬عانت‭ ‬العاصمة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الخبز‭ ‬والوقود‭. ‬

وقال‭ ‬ريفز‭ ‬‮«‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انهيار‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عقد‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬لكن‭ ‬النظام‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ميزانيات‭ ‬وطنية‭ ‬مخصصة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬لنفقات‭ ‬الجيش‭ ‬وأجهزة‭ ‬الأمن‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الغضب‭ ‬الذي‭ ‬نشهده‭ ‬لن‭ ‬يتلاشى‮»‬‭. ‬

والاحتجاجات‭ ‬المستمرة‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2018‭ ‬وأيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2013‭. ‬وبدأت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬البلدات‭ ‬والمدن‭ ‬البعيدة‭ ‬التي‭ ‬تركت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬القمح‭ ‬والطحين‭ ‬بعد‭ ‬توجيه‭ ‬تلك‭ ‬الإمدادات‭ ‬إلى‭ ‬الخرطوم‭. ‬لكن‭ ‬رغم‭ ‬محاولات‭ ‬تخزين‭ ‬هذه‭ ‬السلع‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬امتدت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬إليها‭.‬

قال‭ ‬خالد‭ ‬التجاني‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬إيلاف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الأسبوعية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬والحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬فوجئوا‭ ‬عندما‭ ‬اندلعت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬خارج‭ ‬الخرطوم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬كشف‭ ‬لحزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬القومي‭ ‬الحاكم‭ ‬حجم‭ ‬عزلته‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬التظاهرات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬دعت‭ ‬المعارضة‭ ‬والنشطاء‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬عقب‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭. ‬

رأى‭ ‬التجاني‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬تشكل‭ ‬أكبر‭ ‬تحد‭ ‬يواجهه‭ ‬البشير‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التظاهرات‭ ‬أضعفت‭ ‬موقفه‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬البشير‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعديلات‭ ‬دستورية‭ ‬تتيح‭ ‬له‭ ‬الترشح‭ ‬للرئاسة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬ولكن‭ ‬أصبح‭ ‬عليه‭ ‬الآن‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الأمر‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬تحالف‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬حزبا،‭ ‬غالبيتها‭ ‬متحالفة‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬البشير،‭ ‬إلى‭ ‬تنحيه‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬انتقالية‭. ‬

ومع‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب،‭ ‬رأى‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أوروبي‭ ‬إن‭ ‬البشير‭ ‬سيكون‭ ‬الآن‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬دائم‭. ‬

وقال‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العامل‭ ‬الحاسم‭ ‬سيكون‭ ‬موقف‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬وخصوصا‭ ‬الجيش‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬القمع‭ ‬بهذه‭ ‬القسوة،‭ ‬فلن‭ ‬يسمح‭ ‬الجيش‭ ‬بذلك،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الحالية‭ ‬خطيرة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬ريفز‭ ‬إن‭ ‬البشير‭ ‬وحكومته‭ ‬ليس‭ ‬لديهما‭ ‬حلول‭ ‬للمشاكل‭ ‬الاقتصادية‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البشير‭ ‬‮«‬يواجه‭ ‬معارضة‭ ‬شعبية‭ ‬مفتوحة‭ ‬ومتزايدة‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يجعل‭ ‬مستقبل‭ ‬البشير‭ ‬غير‭ ‬مؤكد‮»‬‭.‬