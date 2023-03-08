محكمة أوربية تحكم لصالح ممثلة تركية منتهكة الخصوصية   

مجلس‭ ‬أوروبا‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬انتزعت‭ ‬الممثلة‭ ‬بيرسن‭ ‬براق‭ ‬توزن‭ ‬اتاج‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حكماً‭ ‬يدين‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬اشتكت‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬انتهاك‭ ‬خصوصيتها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صُورت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمها‭ ‬وهي‭ ‬تقبّل‭ ‬ممثلاً‭ ‬شهيراً‭ ‬آخر‭.‬‮ ‬

وكانت‭ ‬الممثلة‭ ‬البالغة‭ ‬38‭ ‬عاماً،‭ ‬رفعت‭ ‬دعوى‭ ‬مدنية‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬ضد‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬للقناة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬التي‭ ‬بثت‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬لقبلة‭ ‬تبادلتها‭ ‬مع‭ ‬ممثل‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬شرفة‭ ‬منزله‭. ‬وأعلن‭ ‬مقدم‭ ‬البرنامج‭ ‬حينها‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفيديو‭ ‬هو‭ “‬قنبلة‭ ‬الحب‭ ‬للعام‭”.‬‮ ‬‭ ‬لكنّ‭ ‬المحاكم‭ ‬التركية‭ ‬ردت‭ ‬الدعوى‭ ‬التي‭ ‬رفعتها‭ ‬الممثلة‭ ‬بحجة‭ ‬أن‭ “‬الصحافيين‭ ‬التقطوا‭ ‬صورهم‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬عام‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دخول‭ ‬منزلها‭ ‬سراً‭”.‬‮ ‬

واعتبرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬التركية‭ ‬أن‭ “‬الصور‭ ‬موضوع‭ ‬النزاع‭ ‬لا‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬عناصر‭ ‬يُحتمل‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬انزعاجاً‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬للأشخاص‭ ‬المعنيين‭”.‬‮ ‬

ولاحظت‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬بيرسن‭ ‬براق‭ ‬توزن‭ ‬اتاج‭ “‬ممثلة‭ ‬ذائعة‭ ‬الصيت‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور‭. ‬ونظراً‭ ‬إلى‭ ‬الشهرة‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أدوارها‭ ‬في‭ ‬الأفلام‭ ‬والمسلسلات‭ ‬التلفزيونية،‭ ‬كانت‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬موضع‭ ‬متابعة‭ ‬من‭ ‬الصحافة‭ ‬المتخصصة‭ ‬ومعروفة‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور‭”.‬‮ ‬

لكن‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬كما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬حكمت‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬العلاقات‭ ‬الغرامية‭ ‬والحياة‭ ‬العاطفية‭ ‬ترتدي‭ ‬طابعاً‭ ‬شخصياً‭ ‬بحتاً‭”. ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ “‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الغرض‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬بث‭ ‬الفيديو‭ ‬كان‭ ‬إرضاء‭ ‬فضول‭ ‬جمهور‭ ‬معين‭”.‬‮ ‬‭ ‬ورأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ “‬من‭ ‬ناحية،‭ ‬أن‭ ‬محتوى‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬يتعلق‭ ‬بتفاصيل‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬العاطفية‭ ‬والحميمة‭ ‬للمدعية‭ ‬ولا‭ ‬يرتبط‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬بموضوع‭ ‬ذي‭ ‬اهتمام‭ ‬عام‭ ‬و،‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬الصحافة‭ ‬المسؤولة،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬ونشرها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الصحافيين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬الشخص‭ ‬المعني،‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬المحاكم‭ ‬المحلية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬عند‭ ‬تقييم‭ ‬مختلف‭ ‬المصالح‭ ‬المعنية‭”.‬‮ ‬

وعليه،‭ ‬اعتبرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬انتهكت‭ ‬حق‭ ‬الممثلة‭ ‬في‭ ‬الخصوصية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لن‭ ‬تحصل‭ ‬توزن‭ ‬اتاج‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬مالي،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬طلبها‭ ‬في‭ ‬المهلة‭ ‬المحددة‭.‬‮ ‬

ولدى‭ ‬بيرسن‭ ‬براق‭ ‬توزن‭ ‬اتاج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬متابع‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭. ‬وقد‭ ‬ظهرت‭ ‬هذه‭ ‬المذيعة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬السابقة،‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬الأفلام‭ ‬والمسلسلات‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬‮ ‬