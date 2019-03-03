محكمة‭ ‬عسكرية‭ ‬مصرية‭ ‬تؤيد‭ ‬السجن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬جنينة‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬جنح‭ ‬استئنافية‭ ‬عسكرية‭ ‬مصرية‭ ‬الأحد‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬بحق‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للمحاسبات‭ ‬هشام‭ ‬جنينة،‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬بنشر‭ ‬معلومات‭ ‬تلحق‭ ‬اضرارا‭ ‬بالقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬محاميه‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭. ‬وقال‭ ‬المحامي‭ ‬على‭ ‬طه‭ ‬«لا‭ ‬زال‭ ‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬لنقض‭ ‬الحكم‭ ‬(أمام‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري)‭ ‬لكننا‭ ‬ننتظر‭ ‬حيثيات‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬أولا»‭.‬

وكان‭ ‬الحكم‭ ‬بحبس‭ ‬جنينة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬جنح‭ ‬عسكرية‭ ‬(أول‭ ‬درجة)‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬نيسان/ابريل‭ ‬2018‭. ‬وأوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬جنينة‭ ‬في‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬2018‭ ‬وتم‭ ‬التحقيق‭ ‬معه‭ ‬امام‭ ‬النيابة‭ ‬العسكرية‭ ‬بتهمة‭ ‬«نشر‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الاضرار‭ ‬بالقوات‭ ‬المسلحة»‭ ‬عقب‭ ‬اجرائه‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬«هافبوست»‭ ‬العربي‭ ‬—‭ ‬النسخة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬الإخباري‭ ‬الاميركي—‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬امتلاك‭ ‬رئيس‭ ‬الاركان‭ ‬الاسبق‭ ‬سامي‭ ‬عنان‭ ‬وثائق‭ ‬«تدين‭ ‬اشخاصا‭ ‬كثيرين»‭. ‬ويعد‭ ‬جنينة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬المعارضة‭ ‬البارزة‭ ‬للرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭.‬

وكان‭ ‬مسؤولا‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬عنان‭ ‬الذي‭ ‬اعلن‭ ‬نيته‭ ‬الترشح‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬اذار/مارس‭ ‬الماضي‭ ‬وفاز‭ ‬بها‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬بغالبية‭ ‬ساحقة‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬أوقفت‭ ‬عنان‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الترشح‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬2018‭ ‬واحالته‭ ‬للتحقيق‭ ‬امام‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬بتهمة‭ ‬مخالفة‭ ‬القوانين‭ ‬العسكرية‭.‬

وفرض‭ ‬المدّعي‭ ‬العام‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭ ‬حظر‭ ‬النشر‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬سامي‭ ‬عنان‭.‬

وفي‭ ‬مقابلته‭ ‬مع‭ ‬هافبوست،‭ ‬قال‭ ‬جنينة‭ ‬إن‭ ‬عنان‭ ‬«يمتلك‭ ‬وثائق‭ ‬وأدلة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأحداث‭ ‬الكبرى‭ ‬بالبلاد‭ ‬وتلك‭ ‬الوثائق‭ ‬ليست‭ ‬موجودة‭ ‬داخل‭ ‬مصر»،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬تتعلق‭ ‬بالفترة‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬احتجاجات‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬2011‭ ‬التي‭ ‬اسقطت‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬حسني‭ ‬مبارك‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق‭ ‬«بالطبع‭ ‬تغير‭ ‬المسار‭ ‬وتدين‭ ‬أشخاصا‭ ‬كثيرين»،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬«اذا‭ ‬تعرض‭ ‬(عنان)‭ ‬إلى‭ ‬محاولة‭ ‬تصفية‭ ‬أو‭ ‬اغتيال‭ ‬فستظهر‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق»‭.‬

وتم‭ ‬كذلك‭ ‬توقيف‭ ‬الصحافي‭ ‬الذي‭ ‬اجرى‭ ‬المقابلة‭ ‬وهو‭ ‬معتز‭ ‬ودنان‭ ‬في‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬2018‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬محتجزا‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيقات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬