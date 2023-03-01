محكمة‭ ‬أمريكية‭ ‬ترفض‭ ‬شفاعة‭ ‬جنين‭ ‬امرأة‭ ‬محكومة‭ ‬بالإعدام‭ ‬

ميامي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ردت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬التماساً‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬امرأة‭ ‬حامل‭ ‬مسجونة‭ ‬بتهمة‭ ‬القتل،‭ ‬طلبت‭ ‬فيه‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحها‭ ‬بحجة‭ ‬أن‭ ‬جنينها‭ ‬شخص‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحرية‭. ‬وتحفظت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬هذه‭ ‬عن‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأي‭ ‬موقف‭ ‬في‭ ‬مضمون‭ ‬القضية،‭ ‬معللة‭ ‬قرارها‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬بأن‭ “‬الطلب‭ ‬قُدم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬عناصر‭ ‬وقائعية‭”. ‬وقالت‭ “‬لا‭ ‬نظن‭ ‬أننا‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نحدد‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬للطفل‭ ‬الذي‭ ‬سيولد‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬التماس‭ ‬أمامنا‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬اكتمال‭ ‬الملف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭”. ‬وفي‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2022،‭ ‬أوقفت‭ ‬ناتاليا‭ ‬هاريل‭ (‬24‭ ‬عاما‭) ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬الحمل‭ ‬وفق‭ ‬الطلب‭ ‬المرفوع‭ ‬أمام‭ ‬القضاء،‭ ‬واتُّهمت‭ ‬بالضلوع‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬بعد‭ ‬إطلاقها‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬امرأة‭ ‬كانت‭ ‬تتنقل‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬مركبة‭ ‬أجرة‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ “‬أوبر‭”.‬

وقالت‭ ‬ناتاليا‭ ‬هاريل‭ ‬في‭ ‬الشكوى‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬إن‭ “‬الجنين‭ ‬لم‭ ‬يُتهم‭ ‬بأي‭ ‬جريمة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭” ‬وهو‭ “‬مسجون‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭”‬،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ “‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬الرعاية‭ ‬الضرورية‭ ‬في‭ ‬وضعها‭ ‬كامرأة‭ ‬حامل‭ ‬في‭ ‬السجن‭”. ‬وقال‭ ‬وليام‭ ‬نوريس،‭ ‬المحامي‭ ‬الذي‭ ‬استعان‭ ‬بخدماته‭ ‬والد‭ ‬الجنين‭ ‬ليدافع‭ ‬عن‭ “‬الطفل‭ ‬المنتظر‭”‬،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬الطفل‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬كلمة‭ ‬عند‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬سجن‭ ‬والدته‭”. ‬وطلب‭ ‬نوريس‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬ناتاليا‭ ‬هاريل‭ ‬بموجب‭ ‬آلية‭ ‬قانونية‭ ‬تتيح‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬اعتقال‭ ‬يُنظر‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تعسفي‭. ‬وفي‭ ‬رأي‭ ‬قانوني‭ ‬منفصل،‭ ‬انتقدت‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬مونيكا‭ ‬غوردو،‭ ‬بشدة‭ ‬الحجة‭ “‬غير‭ ‬المنطقية‭” ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬إطلاق‭ ‬السراح‭.‬

وكتبت‭ “‬الحجة‭ ‬المقدمة‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬الأمّ‭ ‬لاستغلال‭ ‬جنينها‭ ‬للدفع‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬إنهاء‭ ‬احتجازها‭ ‬القانوني‭”. ‬وتذكّر‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬بدعوى‭ ‬قضائية‭ ‬رفعتها‭ ‬امرأة‭ ‬حامل‭ ‬فُرضت‭ ‬عليها‭ ‬غرامة‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬تكساس‭ ‬لأنها‭ ‬كانت‭ ‬تقود‭ ‬سيارتها‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬مخصص‭ ‬لتشارك‭ ‬الرحلات‭ ‬في‭ ‬المركبات،‭ ‬بحجة‭ ‬أن‭ ‬جنينها‭ ‬يُعتبر‭ ‬شخصاً‭ ‬موجوداً‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬المركبة‭.‬