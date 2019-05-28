محكمة‭ ‬أردنية‭ ‬ترفض‭ ‬تسليم‭ ‬مواطن‭ ‬مشتبه‭ ‬به‭ ‬الى‭ ‬فرنسا

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

رفضت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬الأردنية،‭ ‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬قطعيا‭ ‬تسليم‭ ‬فرنسا‭ ‬مواطنا‭ ‬يشتبه‭ ‬بتورطه‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬استهدف‭ ‬مطعما‭ ‬يهوديا‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬وأوقع‭ ‬ستة‭ ‬قتلى‭ ‬و22‭ ‬جريحا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬محاميه‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬المحامي‭ ‬مازن‭ ‬الطويل‭ ‬الموكل‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬نزار‭ ‬توفيق‭ ‬حمادة‭ ‬(57‭ ‬عاما)‭ ‬المشتبه‭ ‬بتورطه‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬باريس‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬على‭ ‬مطعم‭ ‬«جو‭ ‬غولدنبرغ»،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬«رفضت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬بشكل‭ ‬قطعي‭ ‬الطعن‭ ‬بقرار‭ ‬رفض‭ ‬تسليم‭ ‬موكلي‭ ‬لفرنسا»‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬«محكمة‭ ‬جزاء‭ ‬عمان‭ ‬كانت‭ ‬قررت‭ ‬في‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬2016‭ ‬عدم‭ ‬تسليمه‭ ‬لعدم‭ ‬توافر‭ ‬شروط‭ ‬التسليم‭ ‬ولمرور‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الدعوى‭ ‬سقطت‭ ‬بالتقادم‭ ‬بحكم‭ ‬القانون‭ ‬الأردني»‭. ‬وأوضح‭ ‬الطويل‭ ‬أن‭ ‬مساعد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬كان‭ ‬طعن‭ ‬بالقرار‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬عمان‭ ‬التي‭ ‬قررت‭ ‬رد‭ ‬الطعن‭ ‬وتأييد‭ ‬القرار،‭ ‬«فتمّ‭ ‬التوجه‭ ‬لمحكمة‭ ‬التمييز‭ ‬والطعن‭ ‬بالقرار‭ ‬إلا‭ ‬انها‭ ‬قررت‭ ‬رد‭ ‬الطعن‭ ‬وأيدت‭ ‬القرار»‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬حمادة،‭ ‬كان‭ ‬القضاء‭ ‬الأردني‭ ‬رفض‭ ‬تسليم‭ ‬المطلوب‭ ‬سهير‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬(62‭ ‬عاما)‭ ‬الملقب‭ ‬بأمجد‭ ‬عطا‭ ‬والمشتبه‭ ‬بتورطه‭ ‬أيضا‭ ‬باعتداء‭ ‬باريس‭ ‬ذاته‭.‬

وقررت‭ ‬محكمة‭ ‬جزاء‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر‭ ‬2015‭ ‬رفض‭ ‬تسليم‭ ‬العباسي‭ ‬لعدم‭ ‬توافر‭ ‬شروط‭ ‬تسليمه‭ ‬ولأنه‭ ‬أحيل‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬قبل‭ ‬دخول‭ ‬اتفاقية‭ ‬تسليم‭ ‬المجرمين‭ ‬بين‭ ‬الأردن‭ ‬وفرنسا‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬تموز/يوليو‭ ‬2015‭.‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬الأردنية‭ ‬أوقفت‭ ‬المشتبه‭ ‬بهما‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تعميم‭ ‬صدر‭ ‬بحقهما‭ ‬من‭ ‬الانتربول،‭ ‬ثم‭ ‬أفرجت‭ ‬عنهما‭ ‬لاحقا‭.‬

وأصدرت‭ ‬فرنسا‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬مذكرات‭ ‬توقيف‭ ‬دولية‭ ‬بحق‭ ‬سهير‭ ‬العباسي‭ ‬ونزار‭ ‬حمادة‭ ‬وآخرين‭ ‬بعد‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الاعتداء‭. ‬وفي‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬آب/أغسطس‭ ‬1982‭ ‬ألقيت‭ ‬قنبلة‭ ‬يدوية‭ ‬داخل‭ ‬مطعم‭ ‬«جو‭ ‬غولدنبرغ»‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬ماريه‭ ‬اليهودي‭ ‬وسط‭ ‬باريس‭ ‬فانفجرت‭ ‬حينها‭ ‬وسط‭ ‬خمسين‭ ‬شخصا،‭ ‬ثم‭ ‬دخل‭ ‬مسلحان‭ ‬المطعم‭ ‬وفتحا‭ ‬النار‭.‬

وذكر‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬الى‭ ‬خمسة‭ ‬مسلحين‭ ‬خرجوا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬الشارع‭ ‬وأفرغوا‭ ‬في‭ ‬المارة‭ ‬رشاشاتهم‭ ‬الدبليو‭ ‬زي‭ ‬63‭ ‬البولندية‭ ‬الصنع‭.‬

وكانت‭ ‬حصيلة‭ ‬الاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬ستة‭ ‬قتلى‭ ‬و22‭ ‬جريحا‭. ‬وصدرت‭ ‬مذكرتا‭ ‬توقيف‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬ذاتها‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محمود‭ ‬خضر‭ ‬عبد‭ ‬عدرا‭ ‬الملقب‭ ‬ب»ابو‭ ‬هشام»‭ ‬(59‭ ‬عاما)‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬ووليد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أبو‭ ‬زيد‭ ‬الملقب‭ ‬ب»سهيل‭ ‬عثمان»‭ ‬(56‭ ‬عاما)‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬النروج‭.‬

وقد‭ ‬نسب‭ ‬الاعتداء‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬الى‭ ‬فصيل‭ ‬فلسطيني‭ ‬منشق‭ ‬عن‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬هو‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬–المجلس‭ ‬الثوري‭ ‬بزعامة‭ ‬صبري‭ ‬البنا‭ ‬(ابو‭ ‬نضال)‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬غامضة‭.‬