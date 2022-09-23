روسيا‭ ‬تباشر‭ ‬استفتاء‭ ‬الضم‭ ‬وكييف‭ ‬تنتقد‭ ‬إيران‭ ‬لإرسالها‭ ‬أسلحة‭ ‬الى‭ ‬موسكو

محققو‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭: ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬ارتكبت‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮ ‬

كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬موسكو‭ – ‬جنيف‭ -‬الزمان‭ ‬

وجهت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الجمعة‭ ‬انتقادا‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬لإرسالها‭ ‬أسلحة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا،‭ ‬منددة‭ ‬بإجراءات‭ ‬تتنافى‭ ‬ووحدة‭ ‬اراضي‭ ‬البلاد،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬ضربة‭ ‬روسية‭ ‬بواسطة‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬إيرانية‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬أوديسا‭ (‬جنوب‭) ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬قتيل‭.‬

وكتب‭ ‬سيرغي‭ ‬نيكيفوروف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬اجراءات‭ ‬إيرانية‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬سيادة‭ ‬دولتنا‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضيها،‭ ‬وتتعارض‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬وصحتهم‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬اجرت‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الجمعة‭ ‬استفتاءات‭ ‬بشأن‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬روسيا،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬كييف‭ ‬تقدّم‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬واستعادة‭ ‬بلدة‭ ‬جديدة‭..‬‮ ‬

واتهم‭ ‬محققو‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬موسكو‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬منذ‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬عارضين‭ ‬تقريرا‭ ‬يخالف‭ ‬الاحتراس‭ ‬الذي‭ ‬أبدته‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬اعتبر‭ ‬المحققون‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مبكرا‭ ‬جدا‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بخلاف‭ ‬ما‭ ‬تؤكده‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ومنظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭.‬

وعرضت‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الاستخلاصات‭ ‬الأولية‭ ‬لتحقيقها‭ ‬حول‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الخطيرة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬كييف‭ ‬وتشيرنيغيف‭ ‬وخاركيف‭ ‬وسومي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وشمال‭ ‬شرقها‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬إريك‭ ‬موزه‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬الأدلة‭ ‬التي‭ ‬جمعتها‭ ‬اللجنة،‭ ‬خلصت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬ارتُكبت‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬الاربع،‭ ‬ذاكرا‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬مدنية‭ ‬والإعدامات‭ ‬العديدة‭ ‬وعمليات‭ ‬التعذيب‭ ‬وسوء‭ ‬المعاملة‭ ‬والعنف‭ ‬الجنسي‭.‬

وصرح‭ ‬موزه‭ ‬لوسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬بأن‭ ‬التحقيقات‭ ‬‮«‬اظهرت‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬ارتكبها‭ ‬الروس،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬ترصد‭ ‬اللجنة‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬سوى‭ ‬حالتي‭ ‬سوء‭ ‬معاملة‭ ‬تعرض‭ ‬لهما‭ ‬جنود‭ ‬روس‭ ‬بأيدي‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭.‬

والاستفتاءات‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬دونيتسك‭ ‬ولوغانسك‭ ‬بشرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬خيرسون‭ ‬وزابوريجيا‭ ‬الواقعتين‭ ‬جنوبا،‭ ‬اثارت‭ ‬إدانات‭ ‬واسعة‭ ‬واعتبرها‭ ‬حلفاء‭ ‬كييف‭ ‬زائفة‭. ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬تواصلت‭ ‬تعبئة‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬جنود‭ ‬الاحتياط‭ ‬الروس‭ ‬بعد‭ ‬تقدّم‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬شحنات‭ ‬الأسلحة‭ ‬الغربية‭.‬

في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬استعادت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬منطقة‭ ‬خاركيف‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭) ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬كبير‭ ‬مضاد‭ ‬حررت‭ ‬خلاله‭ ‬مئات‭ ‬القرى‭ ‬والبلدات‭ ‬التي‭ ‬ظلت‭ ‬لأشهر‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬الروسية‭.‬

واتهم‭ ‬محققو‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬موسكو‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬عارضين‭ ‬تقريرا‭ ‬يخالف‭ ‬الاحتراس‭ ‬الذي‭ ‬أبدته‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬‭ ‬وبدأت‭ ‬الاستفتاءات‭ ‬عند‭ ‬الخامسة‭ ‬صباحًا‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭ ‬وتستمرّ‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬وتأتي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬تعبئة‭ ‬جزئية‭ ‬لنحو‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الاحتياط‭.‬

والجمعة‭ ‬بثت‭ ‬وكالة‭ ‬تاس‭ ‬الروسية‭ ‬للأنباء‭ ‬مشاهد‭ ‬تظهر‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬باحات‭ ‬مبان‭ ‬في‭ ‬دونيتسك‭ ‬وهم‭ ‬يبلغون‭ ‬السكان‭ ‬بالمذياع‭ ‬أن‭ ‬التصويت‭ ‬بدأ‭ ‬وكانوا‭ ‬يحيطون‭ ‬بأحد‭ ‬المواطنين‭ ‬لدى‭ ‬إدلائه‭ ‬بصوته‭.‬

في‭ ‬منطقتي‭ ‬دونيتسك‭ ‬ولوغانسك‭ ‬الواقعتين‭ ‬شرقا،‭ ‬واللتين‭ ‬اعترف‭ ‬بوتين‭ ‬باستقلالهما‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬سيُطلب‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬الإجابة‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬يؤيدون‭ ‬‮«‬انضمام‭ ‬جمهوريتهم‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الروسية‭ ‬تاس‭. ‬وفي‭ ‬خيرسون‭ ‬وزابوريجيا‭ ‬سيُطرح‭ ‬سؤال‭ ‬‮«‬هل‭ ‬تؤيد‭ ‬الانفصال‭ ‬عن‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وإقامة‭ ‬دولة‭ ‬مستقلة‭ ‬وانضمامها‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الروسي‭ ‬بوصفها‭ ‬تابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الروسي؟‮»‬‭.‬

‭- ‬436‭ ‬جثة‭ -‬

لم‭ ‬تصل‭ ‬الصين‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬التنديد‭ ‬بالاستفتاءات،‭ ‬لكنها‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬وحدة‭ ‬الأراضي‭.‬‮ ‬

وحصل‭ ‬لقاء‭ ‬مفاجئ‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بين‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني‭ ‬وانغ‭ ‬يي‭ ‬ونظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬وجهت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الجمعة‭ ‬انتقادًا‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬لإرسالها‭ ‬أسلحة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا،‭ ‬منددة‭ ‬بإجراءات‭ ‬تتنافى‭ ‬ووحدة‭ ‬اراضي‭ ‬البلاد،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬ضربة‭ ‬روسية‭ ‬بواسطة‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬إيرانية‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬أوديسا‭ (‬جنوب‭) ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬قتيل‭.‬

وكتب‭ ‬سيرغي‭ ‬نيكيفوروف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬اجراءات‭ ‬إيرانية‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬سيادة‭ ‬دولتنا‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضيها،‭ ‬وتتعارض‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬وصحتهم‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬الجمعة‭ ‬استعادة‭ ‬بلدة‭ ‬ياتسكيفكا‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭ ‬بشرق‭ ‬البلاد‭.‬

وقال‭ ‬أوليكسي‭ ‬غروموف‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العسكرية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬للتلفزيون‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأوكرانيين‭ ‬استعادوا‭ ‬أيضا‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬جنوب‭ ‬باخموت‮»‬،‭ ‬المدينة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭ ‬والمستهدفة‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬بهجمات‭ ‬روسية‭.‬

وقال‭ ‬دنيس‭ ‬بوشيلين‭ ‬زعيم‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الموالين‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ (‬دونيتسك‭) ‬صعب‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬