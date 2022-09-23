روسيا تباشر استفتاء الضم وكييف تنتقد إيران لإرسالها أسلحة الى موسكو
محققو الأمم المتحدة: جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا
كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) موسكو – جنيف -الزمان
وجهت أوكرانيا الجمعة انتقادا إلى إيران لإرسالها أسلحة إلى روسيا، منددة بإجراءات تتنافى ووحدة اراضي البلاد، وذلك تزامنا مع ضربة روسية بواسطة طائرة مسيرة إيرانية على مدينة أوديسا (جنوب) أسفرت عن سقوط قتيل.
وكتب سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس فولوديمير زيلينسكي على فيسبوك «إنها اجراءات إيرانية تتعارض مع سيادة دولتنا ووحدة أراضيها، وتتعارض أيضا مع حياة المواطنين الأوكرانيين وصحتهم». فيما اجرت أربع مناطق تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا الجمعة استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، فيما أعلنت كييف تقدّم قواتها في شرق أوكرانيا واستعادة بلدة جديدة..
واتهم محققو الأمم المتحدة الجمعة موسكو بارتكاب «جرائم حرب» في أوكرانيا منذ الغزو الروسي في أواخر شباط/فبراير الماضي، عارضين تقريرا يخالف الاحتراس الذي أبدته المنظمة الدولية بهذا الصدد حتى الآن.
في المقابل، اعتبر المحققون أنه لا يزال مبكرا جدا الحديث عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بخلاف ما تؤكده أوكرانيا ومنظمات غير حكومية.
وعرضت لجنة التحقيق الدولية على مجلس حقوق الإنسان الاستخلاصات الأولية لتحقيقها حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي في شمال أوكرانيا وشمال شرقها.
وأوضح رئيس اللجنة إريك موزه أنه «استنادًا إلى الأدلة التي جمعتها اللجنة، خلصت إلى أن جرائم حرب ارتُكبت» في هذه المناطق الاربع، ذاكرا عمليات القصف الروسية على مناطق مدنية والإعدامات العديدة وعمليات التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي.
وصرح موزه لوسائل الاعلام بأن التحقيقات «اظهرت عددا كبيرا من جرائم الحرب» ارتكبها الروس، في حين لم ترصد اللجنة حتى الان سوى حالتي سوء معاملة تعرض لهما جنود روس بأيدي القوات الأوكرانية.
والاستفتاءات التي تجري في دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا، كما في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين جنوبا، اثارت إدانات واسعة واعتبرها حلفاء كييف زائفة. في غضون ذلك، تواصلت تعبئة مئات آلاف جنود الاحتياط الروس بعد تقدّم الجيش الأوكراني الذي يستخدم شحنات الأسلحة الغربية.
في وقت سابق هذا الشهر استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على غالبية منطقة خاركيف (شمال شرق) في هجوم كبير مضاد حررت خلاله مئات القرى والبلدات التي ظلت لأشهر تحت السيطرة الروسية.
واتهم محققو الأمم المتحدة الجمعة موسكو بارتكاب «جرائم حرب» في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في أواخر شباط/فبراير الماضي، عارضين تقريرا يخالف الاحتراس الذي أبدته المنظمة الدولية بهذا الصدد حتى الآن. وبدأت الاستفتاءات عند الخامسة صباحًا بتوقيت غرينتش وتستمرّ خمسة أيام، وتأتي في أعقاب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع تعبئة جزئية لنحو 300 ألف من عناصر الاحتياط.
والجمعة بثت وكالة تاس الروسية للأنباء مشاهد تظهر مسؤولين في باحات مبان في دونيتسك وهم يبلغون السكان بالمذياع أن التصويت بدأ وكانوا يحيطون بأحد المواطنين لدى إدلائه بصوته.
في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الواقعتين شرقا، واللتين اعترف بوتين باستقلالهما حتى قبل بدء غزو أوكرانيا في شباط/فبراير، سيُطلب من السكان الإجابة عما إذا كانوا يؤيدون «انضمام جمهوريتهم إلى روسيا»، بحسب وكالة الأنباء الروسية تاس. وفي خيرسون وزابوريجيا سيُطرح سؤال «هل تؤيد الانفصال عن أوكرانيا، وإقامة دولة مستقلة وانضمامها إلى الاتحاد الروسي بوصفها تابعة للاتحاد الروسي؟».
- 436 جثة -
لم تصل الصين القريبة من موسكو إلى حد التنديد بالاستفتاءات، لكنها دعت إلى احترام وحدة الأراضي.
وحصل لقاء مفاجئ الجمعة في نيويورك بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا.
في المقابل، وجهت أوكرانيا الجمعة انتقادًا إلى إيران لإرسالها أسلحة إلى روسيا، منددة بإجراءات تتنافى ووحدة اراضي البلاد، وذلك تزامنا مع ضربة روسية بواسطة طائرة مسيرة إيرانية على مدينة أوديسا (جنوب) أسفرت عن سقوط قتيل.
وكتب سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس فولوديمير زيلينسكي على فيسبوك «إنها اجراءات إيرانية تتعارض مع سيادة دولتنا ووحدة أراضيها، وتتعارض أيضا مع حياة المواطنين الأوكرانيين وصحتهم».
وأعلن الجيش الأوكراني الجمعة استعادة بلدة ياتسكيفكا من القوات الروسية في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.
وقال أوليكسي غروموف المسؤول في هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية للتلفزيون إن «الأوكرانيين استعادوا أيضا السيطرة على مواقع جنوب باخموت»، المدينة الرئيسية في منطقة دونيتسك والمستهدفة منذ أسابيع بهجمات روسية.
وقال دنيس بوشيلين زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك مساء الخميس «إن الوضع في شمال (دونيتسك) صعب للغاية».