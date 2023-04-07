رسالة بغداد

محطات ومواقف في مذكرات الحسون

صدر لوكيل وزارة الداخلية العراقية الأسبق لشؤون العشائر مارد عبد الحسن الحسون كتاب بعنوان (محطات ومواقف) يقع في 212 صفحة من القطع الكبير، يتضمن اربعة فصول هي مذكرات الحسون ، يستذكر فيها محطات حياته منذ الولادة وحتى زمن تأليف الكتاب ،وفي الفصل الاول نقرأ العناوين التالية (سنوات الطفولة،المدرسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية، كلية الشرطة،محطات لا تنسى) .اما الفصل الثاني فحمل العناوين التالية (سنوات الشرطة ، المحطة الرياضية ،سنوات المحاماة والاعتبارات الخمسة)، وفي الفصل الثالث نقرأ(الوظيفة العشائرية ، الخصومات العشائرية ، الفصول العشائرية، موقفي من الرؤية العشائرة للمرأة، اقتصادات المناطق العشائرية،الاعلام بشأن الوسط العشائري ،لماذا تحولت بعض العشائر حاضنة للارهاب والخارجين عن القانون؟،كيف السبيل في تحويل العشيرة الى مؤسسة اجتماعية مدنية حديثة، حين يكون المضيف مؤسسة عشائرية للخدمة العامة، التستر والعيوب العشائرية ،العلاقات مع دول الجوار (الامتدادات الاقليمية للعشائر)، الاصلاحات والعشائر،سياج بغداد العشائري، تدخل العشيرة في الاليات الأمنية، رئاسة العشيرة، مديرية شؤون العشائر،لا حضور لهيبة العشيرة الا من خلال هيبة الدولة، رؤيتي عن علم الانساب، التوجهات التضامنية والتحالفية ( حلف الجبشة)، الميثاق العشائري في عام 2008?الامارات العشائرية العراقية بين الانتحال والتزوير، الاصطياد في الماء العكر) . وفي الفصل الرابع نقرأ( قصة مضيف ، محاولات الاغتيال الشخصية، شخصيات في الذاكرة ، المرحلة العلمية والدراسية ، التجربة الاستشارية في مجلس النواب، التقييمات والتقديرات ،مؤلفاتي ،اعتراف لابد منه،المحطات والمواقف والصور).