فينيكس صنز يقرّر التخلي عن كريس بول

محترف أمريكي يهدّد سلة الزمالك بإيقاف القيد

{ القاهرة – وكالات: يتجه الأمريكي أوجي مايو، لاعب فريق كرة السلة السابق بنادي الزمالك، على تقديم شكوى رسمية ضد الأبيض لدى الاتحاد الدولي فيبا.

صرف مستحقات

وعلم أن مايو غاضب بسبب تعامل أحمد مرتضى، عضو مجلس الإدارة معه وعدم تنفيذ وعده بصرف مستحقاته المتأخرة لدى الأبيض. وأصبح الزمالك مهددا بإيقاف القيد بفريق كرة السلة، في حالة تقديم مايو شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي. وأرسل مايو خطابا رسميا إلى نادي الزمالك، يفيد بعدم دفع مستحقاته حتى الآن، رغم أنه تلقى وعدا من أحمد مرتضى بدفع جميع مستحقاته المالية مطلع الشهر الجاري وهو ما لم يحدث. وانتهى تعاقد الأمريكي أوجي مايو مع نادي الزمالك، بعدما لعب مع الأبيض لمدة موسم. يذكر أن الزمالك خرج من موسم كرة السلة صفر اليدين، بعدما خسر كأس مصر لحساب الأهلي في النهائي، وودع بطولة الدوري من الدور نصف النهائي على يد الاتحاد السكندري.

نجم مخضرم

يتخلى فينيكس صنز عن صانع ألعابه النجم المخضرم كريس بول بعد 3 مواسم أمضاها في النادي المشارك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. ويأتي التقرير الذي نشرته قناة تي أن تي الناقلة للدوري بعد يوم من إعلان صنز تعاقده مع المدرب فرانك فوجل خلفا لمونتي وليامس. لذا من المحتمل أن يصبح بول الذي لا يزال يبحث عن لقب أول في الدوري في سن ال38 لاعبا حرا على الرغم من تحقيقه معدلات 13.9 نقطة، 8.9 تمريرات حاسمة، 4.3 متابعات، 1.5 سرقة للكرة هذا الموسم. بعد غيابه عن الأدوار الإقصائية لعقد من الزمن، عاد صنز إليها في موسم 2020-2021 وبلغ السلسلة النهائية حيث سقط أمام ميلووكي باكس 4-2. لكن صنز الذي حقق 64 انتصارا في الموسم المنتظم في 2021-2022 محققا رقما قياسيا في تاريخ النادي، سقط في نصف نهائي المنطقة الغربية في كل من الموسمين التاليين. تصدر بول، المتوج بالذهبية الأولمبية في 2008 و2012 والمشارك في مباراة كل النجوم أول ستار 12 مرة، لائحة أفضل ممرر في دوري NBA في 5 مواسم وأفضل سارق للكرة في 6 مواسم.

حقق معدلات 17.9 نقطة، 9.5 تمريرات حاسمة، 4.5 متابعات و2.1 سرقة للكرة في المباراة الواحدة خلال 18 موسما في الدوري مع نيو أورليانز هورنتس، لوس أنجليس كليبرز، هيوستن روكتس، أوكلاهوما سيتي ثاندر وصنز. يتبقى موسمان في عقده المؤلف من 4 مواسم والذي تبلغ قيمته 120 مليون دولار، والتنازل عنه سيوفر على صنز قرابة 15 مليون دولار من الحد الأقصى للأجور للموسم المقبل.

كما أبدى جيمي بتلر نجم ميامي هيت، حماسه الشديد لتواجد لاعب كبير ومميز بقيمة ليونيل ميسي في صفوف إنتر ميامي. وسيعزز ميسي، صفوف إنتر ميامي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لينهي البرغوث مسيرة استمرت 19 عاما في الملاعب الأوروبية.

فوائد كثيرة

وقال بتلر عشية المباراة الرابعة لميامي هيت في دوري السلة الأمريكي وصول ليونيل ميسي، سيعطي فوائد كثيرة لميامي على جميع المستويات. وأضاف ميسي أحد أفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق، أعتقد أن جميع المشجعين سيأتون هنا لمشاهدة البرغوث وهو يلعب. وأوضح جيمي بتلر، أكثر من مرة، أن كرة القدم هي رياضته المفضلة. وأكد لاعب ميامي هيت لن أقول إنني أعرف ليونيل ميسي جيدا ولكننا تقابلنا من قبل.. أعتقد أننا سنتقابل عندما يصل.