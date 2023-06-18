محترفو الوطن – علي كاظم

هم ابناء العراق ولدو في المهجر بعد ان هاجر اباؤهم لاسباب مختلفة منها لطلب الرزق او الدراسة او لاي سبب كان نشأوا وترعرعوا ولعبوا الكرة هناك منذ الصغر حتى اصبحوا شباب واليوم جاءوا ليمثلوا المنتخبات العراقية خير تمثيل البقاء للافضل سواء كان لاعباً في الدوري المحلي او الخارجي ما يهمنا ان يكون لنا منتخب قوي قادر ان يقارع منتخبات اسيا . لا فرق بينهم سواء الاداء بالملعب الجميع عراقيون نحبهم ونحترمهم والمدرب هو من يقرر من هو الاصلح لتمثل العراق.

ستكون هناك منافسة شريفة بين جميع اللاعبين وكل لاعب يريد أن يثبت مهاراته واحقيته في تمثيل منتخب العراق اتمنى في نهائيات اسيا في الدوحة يكون لدينا منتخب متميز وقوي بعد التحاق زيدان اقبال وحسين علي وبعدها لكل حادث حديث لكني متفائل في مسيرة منتخبنا بأذن الله.