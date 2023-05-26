محتال يسرق 600 ألف دولار مستخدماً الذكاء الاصطناعي

بكين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬استخدم‭ ‬محتال‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتغيير‭ ‬شكله‭ ‬وانتحال‭ ‬شخصية‭ ‬صديق‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬انتزع‭ ‬منه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬السلطات‭. ‬ويوضح‭ ‬الضحية‭ ‬غوو‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تُذكر‭ ‬سوى‭ ‬كنيته‭ ‬أنه‭ ‬تلقى‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬مكالمة‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬بدا‭ ‬شبيهاً‭ ‬شكلاً‭ ‬وصوتاً‭ ‬بأحد‭ ‬أقاربه‭. ‬لكنّ‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬معه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬محتالاً‭ “‬استخدم‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتعديل‭ ‬تلاميح‭ ‬وجهه‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬الاثنين‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تابعة‭ ‬لسلطات‭ ‬فوتشو‭ (‬شرق‭). ‬وادّعى‭ ‬المحتال‭ ‬أن‭ ‬صديقاً‭ ‬آخر‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬المال‭. ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬إقناع‭ ‬غوو‭ ‬بتحويل‭ ‬4‭,‬3‭ ‬ملايين‭ ‬يوان‭ (‬نحو‭ ‬614‭,‬89‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬من‭ ‬الحساب‭ ‬المصرفي‭ ‬لشركته‭.‬‮ ‬‭ ‬ونقل‭ ‬المقال‭ ‬عن‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬قوله‭ “‬أثناء‭ ‬المكالمة‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو،‭ ‬كنت‭ ‬متأكداً‭ ‬من‭ ‬أنني‭ ‬عرفت‭ ‬وجه‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يتصل‭ ‬بي‭ ‬وصوته،‭ ‬لذلك‭ ‬كنت‭ ‬مطمئناً‭”. ‬وبعدما‭ ‬حوّل‭ ‬غوو‭ ‬المبلغ،‭ ‬بعث‭ ‬برسالة‭ ‬إلى‭ ‬صديقه‭ ‬الذي‭ ‬انتُحلت‭ ‬هويته‭. ‬وأدرك‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الخطأ‭ ‬الذي‭ ‬اقترفه‭ ‬عقب‭ ‬ردة‭ ‬الفعل‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬صديقه،‭ ‬فاتصل‭ ‬بالشرطة‭ ‬التي‭ ‬أمرت‭ ‬المصرف‭ ‬بوقف‭ ‬عملية‭ ‬التحويل،‭ ‬وتمكّن‭ ‬من‭ ‬استرداد‭ ‬3‭,‬4‭ ‬ملايين‭ ‬يوان‭ (‬485,44‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المقال‭.‬

ولم‭ ‬يجر‭ ‬التوصل‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬هوية‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬الاحتيال‭.‬