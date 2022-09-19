محتال تناوله عمل في نتفليكس يستأنف قرارا بتسليمه لفرنسا 

بروكسل‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬استأنف‭ ‬محتال‭ ‬بريطاني‭ ‬تناوله‭ ‬عمل‭ ‬عرضته‭ ‬منصة‭ ‬نتفليكس‭ ‬ومسجون‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين،‭ ‬قراراً‭ ‬بلجيكياً‭ ‬يقضي‭ ‬بتسليمه‭ ‬لفرنسا‭ ‬حيث‭ ‬يلاحق‭ ‬قضائياً‭ ‬لمحاولة‭ ‬قتله‭ ‬شرطيَّيْن،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬هال‭-‬فيلفورد‭ ‬البلجيكية‭ ‬الاثنين‭.‬

وقالت‭ ‬ناطقة‭ ‬باسم‭ ‬النيابة‭ ‬إنّ‭ ‬روبرت‭ ‬هيندي‭-‬فريغارد‭ “‬استأنف‭ ‬قراراً‭” ‬اتخذه‭ ‬مجلس‭ ‬بروكسل‭ ‬الذي‭ ‬أصدر‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬أمراً‭ ‬بتسليمه‭ ‬لفرنسا‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬هيندي‭-‬فريغارد‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬أمام‭ ‬الغرفة‭ ‬الاتهامية‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬بروكسل،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬تاريخ‭ ‬لذلك‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬البريطاني‭ ‬البالغ‭ ‬52‭ ‬عاما‭ ‬اعتُقل‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/ ‬سبتمبر‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬سريعة‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬بعد‭ ‬معاينة‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬مراقبة‭ ‬أتاحت‭ ‬تحديد‭ ‬مكان‭ ‬سيارته،‭ ‬وهو‭ ‬مطلوب‭ ‬بمذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬أوروبية‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬القضاء‭ ‬الفرنسي‭.‬

ويُشتبه‭ ‬في‭ ‬دهسه‭ ‬عمداً‭ ‬شرطيَّيْن‭ ‬فرنسيَّيْن‭ ‬بسيارته‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كروز‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلوذ‭ ‬بالفرار‭.‬

ووقعت‭ ‬الحادثة‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬فيدايا‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬تفتيش‭ ‬كان‭ ‬يجريها‭ ‬الشرطيان‭ ‬على‭ ‬مزرعة‭ ‬للكلاب‭ ‬يديرها‭ ‬هاندي‭-‬فريغارد‭.‬

وبعدما‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬الشرطيان‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬أقرب‭ ‬مركز‭ ‬للشرطة،‭ ‬عمد‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬الى‭ ‬دهسهما‭ ‬بسيارته‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬أودي‭ ‬A3‭”.‬

وتناول‭ ‬عمل‭ ‬وثائقي‭ ‬بعنوان‭ “‬ذي‭ ‬بابت‭ ‬ماستر‭: ‬هانتينغ‭ ‬ذي‭ ‬ألتيمت‭ ‬كونمان‭” ‬وكذلك‭ ‬فيلم‭ “‬روغ‭ ‬أيدجنت‭” ‬روبرت‭ ‬هيندي‭-‬فريغارد‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬معروفا‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬وعرض‭ ‬العملان‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬نتفليكس‭.‬

والعام‭ ‬2005،‭ ‬حُكم‭ ‬على‭ ‬هيندي‭-‬فريغارد‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬بتهمة‭ ‬خطف‭ ‬طلاب‭ ‬ونساء‭ ‬وخداعهم‭ ‬وسرقتهم،‭ ‬إذ‭ ‬انتزع‭ ‬منهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬بعدما‭ ‬انتحل‭ ‬شخصية‭ ‬عميل‭ ‬لدى‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬البريطاني‭.‬

وأطلق‭ ‬سراحه‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬عقب‭ ‬إلغاء‭ ‬إحدى‭ ‬المحاكم‭ ‬إدانته‭ ‬بعملية‭ ‬خطف‭.‬