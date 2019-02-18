محاولة‭ ‬مصرية‭ ‬للجمع‭ ‬بين‭ ‬هنية‭ ‬وعباس‭ ‬في‭ ‬القاهرة

قيادي‭ ‬في‭ ‬الجهاد‭ ‬ينتقد‭ ‬تصريحات‭ ‬الأحمد

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬اتصالات‭ ‬مصرية‭ ‬تجرى‭ ‬حاليا‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬بين‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنيه‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬والرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عقب‭ ‬تصريحات‭ ‬هنيه‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للقاهرة‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬لحل‭ ‬القضايا‭ ‬العالقة‭ ‬بين‭ ‬حركتى‭ ‬فتح‭ ‬وحماس‭ ‬واجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬وتشريعية‭. ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬عقد‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬فى‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬بينهما‭ ‬خاصه‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬برعاية‭ ‬مصرية‭ ‬ووفق‭ ‬ضمانات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ماتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬رحبت‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بتصريحات‭ ‬هنيه،‭ ‬ووصف‭ ‬محمود‭ ‬خلف‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬للجبهة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬لتحرير‭ ‬فلسطين‭ ‬مبادرة‭ ‬هنية‭ ‬بانها‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬خطوة‭ ‬لانهاء‭ ‬الانقسام‭ ‬الفلسطينى‭ ‬وان‭ ‬كان‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬يتطلب‭ ‬ترتيبات‭ ‬جيدة‭ ‬وتهيئة‭ ‬المناخ‭ ‬المناسب‭ ‬لانجاحه‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بوقف‭ ‬التصريحات‭ ‬والاجراءات‭ ‬العدائية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يرتكز‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬اتفاقات‭ ‬القاهرة‭ ‬التى‭ ‬عقدت‭ ‬عامى‭ ‬2011‭ ‬و‭ ‬2017‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬استبعد‭ ‬مصدر‭ ‬بحركة‭ ‬فتح‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬عقد‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬قبل‭ ‬قيام‭ ‬حماس‭ ‬بتنفيذ‭ ‬ماتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬تمكين‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬بسط‭ ‬سيطرتها‭ ‬كافة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬واعتبر‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬تتناقض‭ ‬مع‭ ‬ماتقوم‭ ‬به‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬خطوات‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬فصل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وهو‭ ‬مايهدم‭ ‬اي‭ ‬فرص‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالحة‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬انتقد‭ ‬احمد‭ ‬المدلل‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬فتح‭ ‬حول‭ ‬مقاطعة‭ ‬اى‭ ‬اجتماع‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬بعد‭ ‬رفضها‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬البيان‭ ‬الختامى‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬فى‭ ‬حوارات‭ ‬موسكو،‭ ‬واعتبر‭ ‬المدلل‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬تضر‭ ‬المصالحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تدعو‭ ‬فيه‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الى‭ ‬اجراء‭ ‬حوار‭ ‬شامل‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الفصائل‭ ‬لانهاء‭ ‬حالة‭ ‬الانقسام‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬تاريخ‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬فى‭ ‬النضال‭ ‬جند‭ ‬اسرائيل‭ ‬معروف،‭ ‬واعتبر‭ ‬المدلل‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬تؤكد‭ ‬رغبة‭ ‬فتح‭ ‬فى‭ ‬التفرد‭ ‬والانعزال‭ ‬عن‭ ‬الكل‭ ‬الفلسطيني‭ .‬