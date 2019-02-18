محاولة‭ ‬مصرية‭ ‬للجمع‭ ‬بين‭ ‬هنية‭ ‬وعباس‭ ‬في‭ ‬القاهرة

قيادي في الجهاد ينتقد تصريحات الأحمد
القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى فى تصريحات خاصة ان اتصالات مصرية تجرى حاليا لعقد اجتماع بين اسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والرئيس الفلسطيني ابو مازن في القاهرة عقب تصريحات هنيه خلال زيارته للقاهرة لعقد اجتماع مع ابو مازن لحل القضايا العالقة بين حركتى فتح وحماس واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. واكد المصدر ان عقد هذا الاجتماع يمكن ان يسهم بشكل كبير فى حل المشاكل بينهما خاصه انه سوف يتم برعاية مصرية ووفق ضمانات لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه. فى السياق ذاته رحبت الفصائل الفلسطينية بتصريحات هنيه، ووصف محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مبادرة هنية بانها يمكن ان تكون خطوة لانهاء الانقسام الفلسطينى وان كان نجاح هذا اللقاء يتطلب ترتيبات جيدة وتهيئة المناخ المناسب لانجاحه خاصة فيما يتعلق بوقف التصريحات والاجراءات العدائية بين الطرفين على ان يرتكز هذا الاجتماع على اتفاقات القاهرة التى عقدت عامى 2011 و 2017 فى المقابل استبعد مصدر بحركة فتح في تصريحات خاصة للزمان عقد هذا اللقاء قبل قيام حماس بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه من تمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سيطرتها كافة على قطاع غزة. واعتبر المصدر ان تلك التصريحات تتناقض مع ماتقوم به حركة حماس من خطوات تهدف الى فصل قطاع غزة وهو مايهدم اي فرص لتحقيق المصالحة.
من ناحية اخرى انتقد احمد المدلل القيادي بحركة فتح حول مقاطعة اى اجتماع تشارك فيه حركة الجهاد بعد رفضها التوقيع على البيان الختامى الصادر عن الفصائل الفلسطينية فى حوارات موسكو، واعتبر المدلل ان تلك التصريحات تضر المصالحة الفلسطينية في الوقت الذي تدعو فيه حركة الجهاد الى اجراء حوار شامل بين مختلف الفصائل لانهاء حالة الانقسام.
كما ان تاريخ حركة الجهاد فى النضال جند اسرائيل معروف، واعتبر المدلل ان تلك التصريحات تؤكد رغبة فتح فى التفرد والانعزال عن الكل الفلسطيني .