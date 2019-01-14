محاولة‭ ‬ثانية‭ ‬للجم‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬السترات‭ ‬الصفراء‮»‬‭..‬ماكرون‭ ‬يطلق‭ ‬النقاش‭ ‬الوطني‭ ‬الكبير

باريس,‭ – ‬الزمان

في‭ ‬مواجهة‭ ‬أزمة‭ ‬“السترات‭ ‬الصفراء”‭ ‬المتصاعدة،‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الفرنسيين‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬انها‭ ‬محاولة‭ ‬ثانية‭ ‬للجم‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬،‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬نقاش‭ ‬وطني‭ ‬كبير‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تبديد‭ ‬غضب‭ ‬المحتجين،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يصطدم‭ ‬بالتشكيك‭.‬

وبعد‭ ‬حوالى‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬التظاهرات‭ ‬وقطع‭ ‬الطرقات‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬سياسته‭ ‬المالية‭ ‬والضريبية،‭ ‬رسم‭ ‬الرئيس‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬لهذه‭ ‬المشاورات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬في‭ ‬“رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الفرنسيين”‭ ‬بثتها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وشبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الإثنين‭.‬

وطرحت‭ ‬الرسالة‭ ‬أربعة‭ ‬محاور‭ ‬كبرى‭ ‬هي‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬والضرائب‭ ‬والديموقراطية‭ ‬والبيئة،‭ ‬وهي‭ ‬تعكس‭ ‬العناوين‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمواضيع‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ ‬في‭ ‬غالب‭ ‬الأحيان‭ ‬آلاف‭ ‬الفرنسيين‭ ‬من‭ ‬الطبقات‭ ‬الشعبية‭ ‬والوسطى‭ ‬الذين‭ ‬يتمردون‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬يعتبرونها‭ ‬غير‭ ‬عادلة‭.‬

ويقترح‭ ‬الرئيس‭ ‬تنظيم‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬ثلاثين‭ ‬مسألة،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬يرسم‭ ‬خطوطا‭ ‬حمراء،‭ ‬مثل‭ ‬إلغاء‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الثروة،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬إصلاحات‭ ‬هامة‭ ‬مثل‭ ‬“استفتاء‭ ‬المبادرة‭ ‬المواطنيّة”‭. ‬لكنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الوارد‭ ‬المساس‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الاشكال‭ ‬بحق‭ ‬الإجهاض‭ ‬وعقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬وزواج‭ ‬المثليين‭.‬

وحذر‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬بأن‭ ‬النقاش‭ ‬“ليس‭ ‬انتخابات‭ ‬ولا‭ ‬استفتاء”‭. ‬وسيكلف‭ ‬وزيران‭ ‬هما‭ ‬وزيرة‭ ‬الانتقال‭ ‬البيئي‭ ‬إيمانويل‭ ‬واغون‭ ‬ووزير‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوكورنو،‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النقاش‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬تنظيمه‭.‬

وسيقوم‭ ‬ماكرون‭ ‬باختبار‭ ‬هذه‭ ‬الصيغة‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بزيارته‭ ‬بلدة‭ ‬“غران‭ ‬بورترود”‭ ‬(غرب)‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬600‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬ومسؤول‭ ‬منتخب‭ ‬في‭ ‬النورماندي،‭ ‬ثم‭ ‬سيجول‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬شهرين‭ ‬لحض‭ ‬الفرنسيين‭ ‬على‭ ‬اغتنام‭ ‬الفرصة‭ ‬للتحاور،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬تقريرا‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬النقاش‭ ‬في‭ ‬مهلة‭ ‬شهر‭ ‬بعد‭ ‬انتهائه‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬بنجامين‭ ‬غريفو‭ ‬إن‭ ‬“الفكرة‭ ‬تقضي‭ ‬بالذهاب‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬مساحة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬ومن‭ ‬الجمهورية،‭ ‬وعدم‭ ‬نسيان‭ ‬أحد”‭. ‬ويستمر‭ ‬النقاش‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬آذار/مارس،‭ ‬وبعدها‭ ‬تدرس‭ ‬نتائجه‭ ‬وتصدر‭ ‬قرارات‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬نيسان/أبريل‭.‬

‭- ‬مجازفة‭ ‬كبرى‭ -‬

وهي‭ ‬ثاني‭ ‬محاولة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬ماكرون‭ ‬لإخماد‭ ‬غضب‭ ‬المحتجين‭ ‬الذين‭ ‬أبقوا‭ ‬على‭ ‬تعبئتهم‭ ‬رغم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬بقيمة‭ ‬عشرة‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭ ‬لدعم‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للأكثر‭ ‬فقرا‭.‬

ولفت‭ ‬الخبراء‭ ‬السياسيون‭ ‬وكاتبو‭ ‬الافتتاحيات‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النقاش‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬مجازفة‭ ‬كبرى‭ ‬بالنسبة‭ ‬للرئيس‭.‬

وكتب‭ ‬بول‭ ‬كينيو‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬“ليبيراسيون”‭ ‬اليسارية‭ ‬أنه‭ ‬“ببادرته‭ ‬هذه‭ ‬تجاه‭ ‬الفرنسيين،‭ ‬فإن‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬مرشح‭ … ‬لإنقاذ‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬المتبقية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الإليزيه”،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬“هذه‭ ‬المناورة‭ ‬شديدة‭ ‬الخطورة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬مزاج‭ ‬البلاد‭ ‬يبقى‭ ‬مشاكسا‭ ‬للغاية”‭.‬

وطعن‭ ‬المتظاهرون‭ ‬بالنقاش‭ ‬قبل‭ ‬بدئه،‭ ‬فأنكر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬“السترات‭ ‬الصفراء”‭ ‬أي‭ ‬شرعية‭ ‬له،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬النقاش‭ ‬الحقيقي‭ ‬يجري‭ ‬اليوم‭ ‬“في‭ ‬الشارع”‭. ‬كما‭ ‬أثبتوا‭ ‬السبت‭ ‬تصميمهم‭ ‬بالنزول‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬بأعداد‭ ‬متزايدة‭ ‬بلغت‭ ‬84‭ ‬ألف‭ ‬متظاهر‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬مقابل‭ ‬50‭ ‬ألفا‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وفق‭ ‬ارقام‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية،‭ ‬فإن‭ ‬“التجمع‭ ‬الوطني”‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬يصف‭ ‬النقاش‭ ‬الكبير‭ ‬بأنه‭ ‬“خاو”‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يعتبر‭ ‬حزب‭ ‬“فرنسا‭ ‬المتمردة”‭ ‬اليساري‭ ‬المتطرف‭ ‬أنه‭ ‬مجرد‭ ‬“تمويه”‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حذّر‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬“الجمهوريّين”‭ ‬اليميني‭ ‬المعارض‭ ‬لوران‭ ‬فوكييه‭ ‬من‭ ‬“مناورة‭ ‬فظة”‭ ‬لكنّ‭ ‬متحدّثة‭ ‬باسم‭ ‬الحزب‭ ‬اليميني‭ ‬المعارض‭ ‬لورانس‭ ‬ساييه‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬حزبها‭ ‬سيقدم‭ ‬“مساهمته”‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬“المشاركة‭ ‬في‭ ‬إخراج‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬الفوضى”‭.‬

كذلك‭ ‬تمنى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬أوليفييه‭ ‬فوريه‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬حزبه‭ ‬من‭ ‬“إسماع‭ ‬صوته”،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أعرب‭ ‬عنه‭ ‬أيضا‭ ‬رئيس‭ ‬البيئيين‭ ‬يانيك‭ ‬جادو‭ ‬محذرا‭ ‬بأنه‭ ‬“إذا‭ ‬تلاعب‭ ‬ماكرون‭ ‬على‭ ‬الفرنسيين،‭ ‬فهناك‭ ‬مخاطر‭ ‬بانهيار‭ ‬الديموقراطية‭ ‬أكثر”‭.‬

واثنت‭ ‬جمعية‭ ‬رؤساء‭ ‬بلديان‭ ‬الريف‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬ماكرون‭ ‬معتبرة‭ ‬أنها‭ ‬“منصبة‭ ‬إطلاق”‭ ‬للنقاش‭ ‬الكبير‭ ‬“تطرح‭ ‬التشخيص‭ ‬بشكل‭ ‬صائب”،‭ ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬أبدت‭ ‬خشيتها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تقتصر‭ ‬نتائج‭ ‬النقاش‭ ‬على‭ ‬“ترتيبات”‭ ‬بحتة‭.‬

وأظهرت‭ ‬استطلاعات‭ ‬للرأي‭ ‬جرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬أن‭ ‬32‭ ‬إلى‭ ‬41%‭ ‬من‭ ‬الفرنسيين‭ ‬المستجوبين‭ ‬ينوون‭ ‬“المشاركة‭ ‬بشكل‭ ‬ما”‭ ‬في‭ ‬النقاش،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬29%‭ ‬فقط‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنه‭ ‬سيفضي‭ ‬إلى‭ ‬“تدابير‭ ‬مفيدة”‭. ‬أما‭ ‬نسبة‭ ‬الفرنسيين‭ ‬المؤيدين‭ ‬لـ”السترات‭ ‬الصفراء”‭ ‬فسجلت‭ ‬تراجعا‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬يعكس‭ ‬الغالبية‭.‬