محاولات‭ ‬تهدئة‭: ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬سوداني‭ ‬معارض‭ ‬

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

أفرجت‭ ‬السلطات‭ ‬السودانية‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬السوداني‭ ‬المعارض‭ ‬عمر‭ ‬الدقير‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬معتقلا‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬التظاهرات‭ ‬المناهضة‭ ‬لحكم‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬حزبه‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وتم‭ ‬توقيف‭ ‬الدقير‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬قرار‭ ‬حكومي‭ ‬برفع‭ ‬أسعار‭ ‬الخبز‭ ‬بثلاثة‭ ‬أضعاف‭. ‬ونفذّت‭ ‬السلطات‭ ‬حملة‭ ‬أمنية‭ ‬واسعة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬احتجاجية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬ضد‭ ‬البشير،‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬عبر‭ ‬انقلاب‭ ‬دعمه‭ ‬الإسلاميون‭ ‬في‭ ‬1989‭.‬

وأفاد‭ ‬حزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬السوداني‭ ‬أنه‭ ‬«تم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬عمر‭ ‬الدقير‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬الاعتقال»‭. ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬«أربعين‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬الحزب‭ ‬(لا‭ ‬يزالون)‭ ‬رهن‭ ‬الاعتقال»،‭ ‬متعهدا‭ ‬بمواصلة‭ ‬التظاهرات‭ ‬المناهضة‭ ‬للبشير‭.‬

وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الافراج‭ ‬عنه،‭ ‬كتب‭ ‬الدقير‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬«نؤكد‭ ‬التزام‭ ‬حزبنا‭ ‬بإعلان‭ ‬+الحرية‭ ‬والتغيير+‭ ‬ووحدة‭ ‬قواه‭ ‬ومواصلة‭ ‬النضال‭ ‬السلمي‭ ‬حتى‭ ‬بزوغ‭ ‬فجر‭ ‬الخلاص»‭. ‬ويضم‭ ‬«تحالف‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير»‭ ‬المنظم‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬أحزاباً‭ ‬معارضة‭ ‬و»تجمّع‭ ‬المهنيين‭ ‬السودانيين»‭. ‬وأصدر‭ ‬التحالف‭ ‬«إعلان‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير»‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬نصه‭ ‬خطة‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬حكم‭ ‬البشير،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬ووقف‭ ‬التدهور‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للاحتجاجات‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أفاد‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬عرفان‭ ‬صدّيق‭ ‬الذي‭ ‬التقى‭ ‬الدقير‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عقب‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬أن‭ ‬القيادي‭ ‬المعارض‭ ‬بقي‭ ‬معتقلا‭ ‬لمدة‭ ‬67‭ ‬يوما‭ ‬دون‭ ‬توجيه‭ ‬تهم‭ ‬إليه‭.‬

ودعا‭ ‬السفير‭ ‬عبر‭ ‬«تويتر»‭ ‬إلى‭ ‬«الإفراج‭ ‬الفوري‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬المعتقلين‭ ‬السياسيين‭ ‬الباقين»‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬«لا‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬بيئة‭ ‬سياسية‭ ‬مؤاتية‭ ‬لذلك»‭.‬

وبرز‭ ‬حزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬السوداني‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقد‭ ‬الماضي‭ ‬كمجوعة‭ ‬معارضة‭ ‬نشطة‭ ‬نظمت‭ ‬تظاهرات‭ ‬ومسيرات‭ ‬متكررة‭ ‬مناهضة‭ ‬للسلطات‭. ‬ومعظم‭ ‬أنصاره‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬وتحديدا‭ ‬طلاب‭ ‬وخريجي‭ ‬الجامعات‭.‬

وتقول‭ ‬الحكومة‭ ‬إن‭ ‬31‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالتظاهرات،‭ ‬فيما‭ ‬تفيد‭ ‬منظمة‭ ‬«هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش»‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬بلغ‭ ‬51‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬موظفون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬وأطفال‭.‬

وفي‭ ‬22‭ ‬شباط/فبراير،‭ ‬أعلن‭ ‬البشير‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬لمواجهة‭ ‬التظاهرات‭ ‬عقب‭ ‬فشل‭ ‬الحملة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬إيقاف‭ ‬الحراك‭ ‬الشعبي‭.‬

ويتهم‭ ‬المتظاهرون‭ ‬حكومة‭ ‬البشير‭ ‬بسوء‭ ‬إدارة‭ ‬اقتصاد‭ ‬البلاد‭ ‬ودعوا‭ ‬الرئيس‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬75‭ ‬عاما‭ ‬للتنحي‭.‬

لكن‭ ‬البشير‭ ‬بقي‭ ‬على‭ ‬موقفه‭ ‬وحظر‭ ‬التجمعات‭ ‬غير‭ ‬المرخصة‭ ‬وأمر‭ ‬بإنشاء‭ ‬محاكم‭ ‬طوارئ‭ ‬خاصة‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬الانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬ارتكابها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭.‬

وتراجعت‭ ‬أعداد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التظاهرات‭ ‬منذ‭ ‬دخلت‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬حيّز‭ ‬التنفيذ‭ ‬لكن‭ ‬خرجت‭ ‬عدة‭ ‬تظاهرات‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬لخرطوم‭ ‬ومدينة‭ ‬أم‭ ‬درمان‭.‬

وتم‭ ‬توقيف‭ ‬مئات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬ومحاكمتهم‭ ‬في‭ ‬محاكم‭ ‬الطوارئ‭. ‬وفي‭ ‬أولى‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬الطوارئ‭ ‬بسجن‭ ‬ثمانية‭ ‬محتجين‭ ‬لمشاركتهم‭ ‬في‭ ‬مسيرات‭ ‬غير‭ ‬مرخصة،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ .‬