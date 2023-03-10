محاور الموسم الثقافي لمنتدى الصيد

بغداد – محمد المحمداوي

أكدت عضوة الهيئة الإدارية لنادي الصيد سناء وتوت، لـ (الزمان) امس أن (منهاج الموسم المقبل لمنتدى الصيد الثقافي يتضمن مفردات غنية بتنوع محاورها؛ تغطي معظم إهتمامات رواد المنتدى اذ يحاضر الدبلوماسي غالب فهد العنبكي، عن جماعات الضغط والمصالح، وتأثيرها على صنع القرار في واشنطن” في الخامسة من مساء يوم السبت 18 آذار الحالي، على قاعة المتنبي). وأضافت وتوت(تشهد الأيام من 25 آذار الحالي لغاية 22 نيسان المقبل، عطلة رمضان وعيد الفطر المباركين) لافتة (تستانف الفعاليات بحديث للدكتورة خلود عبد الخالق السالم، عن “رحلة الثابت والمتغير في عمارة البيت العربي التقليدي.. دراسة مقارنة” مع توقيع كتابها في الخامسة من مساء السبت 29 نيسان المقبل على قاعة المتنبي، في مبنى نادي الصيد بالمنصور).

وأفادت وتوت(يدير الجلسات الأديب حامد القيسي، حيث تتواصل الجلسات من دون توقف، عبر التنويع في مفرداتها منهجياً) منوهة(لا تنحصر فعاليات منتدى الصيد الثقافين في قاعة المتنبي بمبنى النادي، على الأعضاء حصراً، إنما تنفتح على فئات المجتمع كافة،مستقطبة المثقفين بالترحاب).