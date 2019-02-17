محامية تستجدي الناس – ماجد عبد الرحيم الجامعي

رأيتها بأم عيني ولم يحك لي أحد عنها… كانت تفترش أحد ارصفة الباب الشرقي وهي بهيئة رثة وقد اخذ منها الزمن مأخذا مدمرا بالصحة النفسية والبدنية فشعرها الكث لم تلامسه المياه منذ وقت طويل ويداها المرتعشتان تكابدان حتى تمسكا بقطعة (السندويج) او المال الذي يتصدق به المحسنون عليها وكانت شبه فاقدة للوعي لا تتكلم الا ببضع كلمات مختصرات…

انها المحامية مريم التي تطوعت للدفاع عن حقوق خادم عدي صدام الذي قتله لقد خرجت تلك المحامية من قاعة المحكمة لتلاقي مصيرها مشلولة اليدين وفاقدة العقل وراحت تتسكع في الشوارع من دون ان تعي ان حالتها سببه مصل خاص زرقت به اثناء مرحلة التحقيق معها عن توكلها في قضية مقتل خادم ابن الطاغية في وقت كان العراقيون يعيشون حالة رعب شديد من آثار غضبة القائد الضرورة او عائلته او بطانتهم…

على كل حال .. ذهبت تلك السنوات المظلمة الى غير رجعة .. لكننا نعتب على من جاء محرراً ومنقذاً ونقول له : لماذا لم تنتبه لهذه المسكينة وامثالها ممن تضرر من النظام السابق؟ فلم يجد حزباً يؤويه او كتلة تحميه وتؤازره وتأخذ حقه وترك الامور على عواهنها مستجديراً بالله وحده ان ياخذ حقه في الدار الاخرة من ظالميه واعوانهم او انه فقد احساسه بالحياة فاضاع بوصلته الى الحياة العادلة فكان يضع نفسه وحاله وحقوقه في رقبة المتصدين لخدمة المجتمع اصحاب الشعارات الرنانة والطنانة…

هذه الامرأة ابتداء محامية لها نقابة تقول عن نفسها بانها المدافعة عن حقوق المواطنين ولا سيما المحامين… وهي امرأة مسيحية عراقية وللمرأة ممثلين في مجلس النواب ووزارة للمرأة ومنظمات مجتمع مدني معنية ايضاً بحقوق المرأة… وهناك مؤسسة معنية بالسجناء والمعتقلين السياسيين وكذلك المنظمات المنادية بحقوق الانسان وتوجد قبة برلمان فيها ممثلو الشعب المنتخبون لخدمة مناطقهم .. لماذا لم ينتبه اليها اي من هؤلاء؟ هل الهتهم نشوة الحكم والكراسي الوثيرة ام انهم مجرد إمعات لا نفع لهم ولا دفع؟

ان عيش هذه المرأة العراقية المحامية المسيحية على قارعة الطريق مستجدة.. تشكل اهانة صريحة للعراق وللعراقيين بكافة طوائفهم ومللهم وانتماءاتم الحزبية والوظيفية وعلى من يعنيهم الامر النهوض بمسؤوليتهم التاريخية تجاه امراة اختارت الموقف الشجاع على الخضوع والجبن وتحملت ما تحملت كل تلك السنين العجاف والسنين ما بعد التغيير.

ونحن الاعلاميون قمنا بما علينا من التنبيه والاشارة وان اللبيب من الاشارة يفهم ونحن على استعداد في توظيف كافة الامكانات الاعلامية المحلية من قنوات تلفزة قضائية واذاعات وصحف ومجلات لتنوير الرأي العام العراقي وفضح الاهمال المؤسف من المسؤولين الذين لا تهمهم الا مراكزهم وامتيازاتهم وتخصيصاتم ورواتبهم وليذهب فقراء الشعب الى الجحيم.

بغداد