محاكمة‭ ‬5‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬النمسا لحمايتهم‭ ‬ضابطا‭ ‬سوريا‭ ‬متهما‭ ‬بجرائم‭ ‬

دول‭ ‬خليجية‭ ‬وعربية‭ ‬تبحث‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬إنهاء‭ ‬عزلة‭ ‬دمشق

الرياض‭- ‬فيينا‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬استضافت‭ ‬السعودية‭ ‬الجمعة‭ ‬اجتماعًا‭ ‬خليجيا‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬دمشق‭ ‬إلى‭ ‬الحاضنة‭ ‬العربية‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬على‭ ‬إبعادها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خضمّ‭ ‬تحرّكات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬إقليمية‭ ‬يتغيّر‭ ‬معها‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬اتفاق‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وبدأت‭ ‬الجمعة‭ ‬محاكمة‭ ‬خمسة‭ ‬مسؤولين‭ ‬نمساويين‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬فيينا،‭ ‬بتهمة‭ ‬إساءة‭ ‬استخدام‭ ‬السلطة‭ ‬إذ‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أنهم‭ ‬قدموا‭ ‬الحماية‭ ‬لضابط‭ ‬سوري‭ ‬متهم‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭.‬‮ ‬

نصت‭ ‬لائحة‭ ‬الاتهام‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬المتهمين‭ ‬أساؤوا‭ ‬عن‭ ‬عمد‭ ‬استخدام‭ ‬مناصبهم‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مساعدة‭ ‬جنرال‭ ‬سوري‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬النمسا‭.‬‮ ‬

وأفاد‭ ‬المدعون‭ ‬بأنّ‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬المخابرات‭ ‬ومسؤولًا‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬حماية‭ ‬اللاجئين‭ ‬سهلوا‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‮»‬‭ ‬حصول‭ ‬خالد‭ ‬الحلبي‭ ‬على‭ ‬اللجوء،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬مسؤول‭ ‬سوري‭ ‬عن‭ ‬ارتكاب‭ ‬انتهاكات‭ ‬متواجد‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمنظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭.‬‮ ‬

وأفضت‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيق‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬تصرفوا‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬‮«‬جهاز‭ ‬أجنبي‭ ‬شريك‮»‬،‭ ‬قالت‭ ‬الصحافة‭ ‬النمساوية‭ ‬إنه‭ ‬الموساد،‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلية‭.‬‮ ‬

وأكدت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجهاز‭ ‬الأجنبي‭ ‬الشريك‮»‬‭ ‬هرّب‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الضابط‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬ممنوعًا‭ ‬من‭ ‬مغادرتها،‭ ‬لنقله‭ ‬إلى‭ ‬النمسا‭ ‬‮«‬في‭ ‬سيارة‭ ‬تحمل‭ ‬لوحات‭ ‬دبلوماسية‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬‮ ‬

ثم‭ ‬نقلته‭ ‬الأجهزة‭ ‬النمساوية‭ ‬‮«‬بواسطة‭ ‬سيارة‭ ‬خدمة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬للسكن‭ ‬ونظمت‭ ‬له‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2015،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬احترام‭ ‬واجبها‭ ‬بإبلاغ‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬‮ ‬

ويواجه‭ ‬المتهمون‭ ‬الذين‭ ‬يرفضون‭ ‬التهم‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬وفي‭ ‬2016،‭ ‬أبلغت‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للعدالة‭ ‬والمساءلة‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬تكافح‭ ‬إفلات‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬العقاب،‭ ‬السلطات‭ ‬النمساوية‭ ‬بالاشتباه‭ ‬بتورط‭ ‬خالد‭ ‬الحلبي‭ ‬بجرائم‭ ‬حرب‭ ‬بعدما‭ ‬تعرفت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬هوية‭ ‬مزورة‭.‬‮ ‬

شغل‭ ‬خالد‭ ‬الحلبي‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬مخابرات‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬من‭ ‬2009‭ ‬إلى‭ ‬2013،‭ ‬وهو‭ ‬متهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬تعذيب‭ ‬وجرائم‭ ‬أخرى‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭.‬

وكانت‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬السعودية‭ ‬أقفلت‭ ‬سفاراتها‭ ‬وسحبت‭ ‬سفراءها‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬قمع‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬الانتفاضة‭ ‬الشعبية‭ ‬والتي‭ ‬تطورت‭ ‬الى‭ ‬نزاع‭ ‬دام‭ ‬دعمت‭ ‬خلاله‭ ‬السعودية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭. ‬وعلّقت‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬عضوية‭ ‬سوريا‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2012‭. ‬لكن‭ ‬تتالت‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬مؤشرات‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬دمشق‭ ‬وعواصم‭ ‬عدة،‭ ‬بينها‭ ‬أبوظبي‭ ‬التي‭ ‬أعادت‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬والرياض‭ ‬التي‭ ‬أجرت‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭ ‬حول‭ ‬استئناف‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

ويُعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬جدّة‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬أيضًا‭ ‬مصر‭ ‬والعراق‭ ‬والأردن‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬انعقاد‭ ‬قمة‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭. ‬واستقبلت‭ ‬السعودية‭ ‬الأربعاء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السوري‭ ‬فيصل‭ ‬المقداد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬بلده‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬كان‭ ‬وفد‭ ‬إيراني‭ ‬متواجدا‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬للتحضير‭ ‬لإعادة‭ ‬فتح‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الإيرانية‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ونظيره‭ ‬السوري‭ ‬ناقشا‭ ‬‮«‬الخطوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‭ ‬للأزمة‭ ‬السورية‭ ‬تنهي‭ ‬كافة‭ ‬تداعياتها،‭ ‬وتحقّق‭ ‬المصالحة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬محيطها‭ ‬العربي‭ ‬واستئناف‭ ‬دورها‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي

و‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬عربي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬احتمالًا‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬يحضر‭ ‬المقداد‭ ‬اجتماع‭ ‬جدة‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬لعرض‭ ‬وجهة‭ ‬النظر‭ ‬السورية‮»‬،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬لم‭ ‬تتسلّم‭ ‬بعد‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭.‬

وأكّد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬آخر‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬السعودية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬بالكامل‭ ‬لكن‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‮»‬‭. ‬وصرّح‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬السعوديين‭ ‬يحاولون‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ضمان‭ ‬عدم‭ ‬اعتراض‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬إذا‭ ‬طُرح‭ ‬الموضوع‭ ‬على‭ ‬التصويت‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يتوقع‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬موحّد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬إعلانه‭ ‬مشاركة‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنّ‭ ‬تغير‭ ‬الموقف‭ ‬القطري‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬مرتبط‭ ‬أساسًا‭ ‬بالإجماع‭ ‬العربي‭ ‬وبتغير‭ ‬ميداني‭ ‬يحقّق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬اعتبر‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬أنّ‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬‮«‬تكهّنات‮»‬،‭ ‬مشدّداً‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬أسباب‭ ‬تعليق‭ ‬عضوية‭ ‬دمشق‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭.‬

وعبّر‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬والخارجة‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬النظام،‭ ‬عن‭ ‬خيبة‭ ‬أملهم‭ ‬إزاء‭ ‬المسعى‭ ‬السعودي،‭ ‬وعن‭ ‬إحساس‭ ‬بـ»الخيانة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬راما‭ ‬سيفو‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬نحن،‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬شعرنا‭ ‬بالخيانة‭ ‬عندما‭ ‬سمعنا‭ ‬عن‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الأسد‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬كيف‭ ‬حدث‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬النضال‭ ‬والثورة‭ ‬يأتون‭ ‬اليوم‭ ‬ويقولون‭ ‬له‭: ‬ها‭ ‬هو‭ ‬مقعدك‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية؟‭ ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬نايف‭ ‬شعبان‭ (‬55‭ ‬عاما‭) ‬النازح‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬دمشق‭ ‬والذي‭ ‬يتفاخر‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬شارك‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬الثورة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الحميدية‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬خذلان‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأشقاء‭ ‬وخذلان‭ ‬عالمي‭ ‬وإقليمي‭ ‬بسبب‭ ‬التطبيع‭ ‬السريع‭ ‬وبدون‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬نتائج‭ ‬سياسية‭ ‬أو‭ ‬اجتماعية‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأمني‭ ‬داخل‭ ‬سوريا،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تغيير‭ ‬رأس‭ ‬النظام‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مطلبا‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭.‬

وقدّمت‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬أبرزها‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬دعما‭ ‬ماليا‭ ‬وعسكريا‭ ‬لفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬الدعم‭ ‬تدريجا‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

واستضافت‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬ندوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬النهوض‭ ‬بأداء‭ ‬المعارضة‮»‬‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬استعادة‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعضًا‭ ‬من‭ ‬موقعه‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬وسيطرته‭ ‬عسكريًا‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد

ويصعب‭ ‬فصل‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬تجاه‭ ‬سوريا‭ ‬عن‭ ‬التقارب‭ ‬الحاصل‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والرياض‭ ‬اللتين‭ ‬أعلنتا‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بينهما‭ ‬بعد‭ ‬قطيعة‭ ‬استمرت‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬إثر‭ ‬مهاجمة‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬إعدام‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬الشيعي‭ ‬نمر‭ ‬النمر‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

وقبل‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬إيراني‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬زار‭ ‬وفد‭ ‬سعودي‭ ‬السبت‭ ‬طهران‭ ‬لمناقشة‭ ‬آليات‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬بعثات‭ ‬المملكة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬

والسعودية‭ ‬وإيران‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬نقيض‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قضايا‭ ‬المنطقة،‭ ‬بينها‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬‮ ‬

وتقود‭ ‬السعودية‭ ‬منذ‭ ‬2015‭ ‬تحالفا‭ ‬عسكريا‭ ‬يدعم‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تدعم‭ ‬إيران‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الذين‭ ‬دخلوا‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬2014‭. ‬وأدت‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬وغير‭ ‬مباشر‭ ‬واعتماد‭ ‬معظم‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬

وينظر‭ ‬خبراء‭ ‬الى‭ ‬جهود‭ ‬التهدئة‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬اليمنية‭ ‬حاليا،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التواصل‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي‭ ‬المتجدّد‭.‬