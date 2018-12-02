محاكمة‭ ‬ممثلة‭ ‬بتهمة‭ ‬الفجور‭ ‬بسبب‭ ‬فستانها‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬القاهرة

القاهرة‭ – ‬الزمان

حددت‭ ‬إحدى‭ ‬المحاكم‭ ‬المصرية‭ ‬جلسة‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬جانفي‭ ‬القادم‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬اتهام‭ ‬الممثلة‭ ‬المصرية‭ ‬رانيا‭ ‬يوسف‭ ‬‮«‬بالفجور‭ ‬والفسق‭ ‬والفعل‭ ‬الفاضح‭ ‬ونشر‭ ‬الرذيلة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬ارتدائها‭ ‬لفستان‭ ‬شفاف‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬اختتام‭ ‬مهرجان‭ ‬القاهرة‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭.‬

وتقدم‭ ‬ثلاثة‭ ‬محامون‭ ‬ببلاغ‭ ‬للنائب‭ ‬العام‭ ‬ضد‭ ‬رانيا‭ ‬يوسف‭ ‬قالوا‭ ‬فيه‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬الممثلة‭ ‬رانيا‭ ‬يوسف‭ ‬يعد‭ ‬انتهاكا‭ ‬صارخا‭ ‬للقانون‭ ‬وإهانة‭ ‬لكل‭ ‬أفراد‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬ويسئ‭ ‬لإسم‭ ‬مصر‭ ‬وللمرأة‭ ‬المصرية‮»‬‭. ‬

وطالب‭ ‬البلاغ‭ ‬بإدراج‭ ‬التهم‭ ‬تحت‭ ‬مواد‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬المصري‭ ‬الخاصة‭ ‬بمكافحة‭ ‬الدعارة‭.‬

موقف‭ ‬نقابة‭ ‬الممثلين‭:‬

وكانت‭ ‬نقابة‭ ‬المهن‭ ‬التمثيلية‭ ‬المصرية‭ ‬أصدرت‭ ‬بيانا‭ ‬عبرت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عن‭ ‬الانزعاج‭ ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بالمظاهر‭ ‬غير‭ ‬اللائقة‭ ‬لبعض‭ ‬ضيفات‭ ‬مهرجان‭ ‬القاهرة‭ ‬السينمائي‭ ‬من‭ ‬الممثلات‭.‬

وجاء‭ ‬البيان‭ ‬بعد‭ ‬حفل‭ ‬الاختتام‭ ‬الذي‭ ‬خطفت‭ ‬فيه‭ ‬الممثلة‭ ‬المصرية‭ ‬رانيا‭ ‬يوسف‭ ‬الأنظار‭ ‬بفستان‭ ‬شفاف‭ ‬اعتبره‭ ‬كثيرون‭ ‬صادما‭ ‬ومغايرا‭ ‬للثقافة‭ ‬العربية‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المظهر‭ ‬الذي‭ ‬بدت‭ ‬عليه‭ ‬بعض‭ ‬ضيفات‭ ‬المهرجان‭ ‬لا‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬تقاليد‭ ‬المجتمع‭ ‬وقيمه‭ ‬وطبائعه‭ ‬الأخلاقية‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أساء‭ ‬لدور‭ ‬المهرجان‭ ‬والنقابة‭ ‬المسئولة‭ ‬عن‭ ‬سلوك‭ ‬أعضائها‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬النقابة‭ ‬ستفتح‭ ‬تحقيقا‭ ‬‮«‬مع‭ ‬من‭ ‬تراه‭ ‬تجاوز‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المجتمع،‭ ‬وسيلقى‭ ‬الجزاء‭ ‬المناسب‭ ‬حتى‭ ‬تضمن‭ ‬عدم‭ ‬تكرار‭ ‬ذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬للمهرجانات‭ ‬واتحاد‭ ‬النقابات‭ ‬الفنية‮»‬‭. ‬وأثار‭ ‬الفستان‭ ‬ردود‭ ‬أفعال‭ ‬بالجملة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مستخدمين‭ ‬أدانوا‭ ‬رداء‭ ‬الممثلة‭ ‬وآخرين‭ ‬اعتبروه‭ ‬حرية‭ ‬شخصية‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬التدخل‭ ‬فيها‭.‬