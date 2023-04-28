محافظ كربلاء: نجاح الخطة الأمنية لعيد الفطر

العوائل تزور المراقد المقدسّة وتتجه إلى الأهل

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

توجهت عشرات العوائل الكربلائية لزيارة العتبات المقدسة والاهل والاقرباء لمناسبة العيد فيما توجهت عوائل اخرى الى مدن الالعاب والمتنزهات لتحقيق اسعد الاوقات مع ابنائها وخلق الفرحة في نفوسهم . واوضح عدد من العوائل لـ ( الزمان) امس (في اليوم الاول من العيد ذهبنا مع ابنائنا الى الاهل لزيارتهم من اجل اكمــــال فرحة العيد وتقديم التهاني لهــم).

بذور التفرقة

واشاروا الى ان (العيد يدعو الى التسامح والمحبة وازاله الضغينة والابتعاد عن الكراهية التي يراد منها زرع بذور التفرقة بين جميع العوائل واضافت ان فرصة العيد لا يمكن ان توصف حيث يمكننا من اكمال فرحتنا من خلال الذهاب لزيارة العتبات المقدسة وزيارة مرقدي الامام الحسين والامام العباس عليهم السلام) واكدت ان (جميع العوائل شعروا بالفرحة وامضوا وقتا جميلاً مع ابنائهم وبما اضافت الفرحة والابتسامة على وجوههم . وقال ان اليوم الاول حظيت لزيارة الاهل وتقديم التهاني الى ابائنا وامهاتنا وتناقلوا مع أبنائهم التبريكات والجميع شعروا بالسعادة وبما اضافت حالة من الراحة والاستقرار وبعيدا عن روتين الحياة اليومي). من جانب اخر قال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ان الخطة الأمنية الخاصة والخدمية الخاصة بمناسبه العيد كانت ناجحة موضحاً ان الدوائر الخدمية المتمثلة بالصحة والماء والمجاري والكهرباء والنفط والدفاع المدني والبلدية والنقل كان لها دور بارز من خلال هذه المناسبة معرباً عن تقديره لجهود العتبتين الحسينية والعباسية وجهود القوات الأمنية من الجيش والشرطة وقيادة عمليات قوات الفرات الاوسط في هذه الخطة مضيفاً ان الزوار استطاعوا ان يؤدوا مراسم الزيارة بدون عناء كما توفرت للزيارة الإرادة والتنظيم بالتعاون مع العتبتين الحسينية والعباسية والحكومة المحلية والأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية في المحافظة مشيرين الى ان الاف الزوار توافدوا الى كربلاء لأداء الزيارة بالإضافة الى زوار من دول عربية وإسلامية. وفي ديالى اعلن عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب احمد الموسوي ، بان خطة فرض القانون في ديالى جرى تمديدها لملاحقة المزيد من المطلوبين للقضاء. وقال الموسوي لـ(الزمان) أمس، ان (خطة فرض القانون في ديالى جرى تمديدها 4 اسابيع اخرى من اجل تحقيق كل الاهداف المرسومة لها)، لافتا الى انها (حققت العديد من الانجازات واعطت شعور بالارتياح الشعبي). واضاف الموسوي ، انه (بعد الانتهاء من خطة فرض القانون يجب اعادة النظر في ملف بعض القيادات الامنية التي لم تؤدي واجباتها على اكمل وجه ، لافتا الى ان الخطة بمضمونها العام تعني بان الكثير من لم تنجز ومنها وجود مطلوبين كانوا يتجولون بحرية دون اي مضايقات لكن الوضع اختلف مع انطلاق خطة فرض القانون).

فوج طوارئ

الى ذلك قال الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى، العقيد هيثم الشمري ، لــ(الزمان) ، إن (مفارز قسم شرطة المقدادية وفوج طوارئ ديالى التاسع تمكنت من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 25 عاما من التعنيف الاسري المفرط من قبل والـــدها). وبين الشمري ، ان (تعنيف الفتاة من قبل والدها تجاوز مرحلة وحشية التعامل والتعذيب حتى وصل الى تقييدها بالسلاسل والأقفال الحديدية على سرير نومها ، مؤكدا بأن أهالي المنطقة قاموا بتبليغ مركز الشرطة عن وجود حالة التعنيف) ، مشيرا الى انه (على إثر التبليغ خرجت القوة المشتركة وعثرت على الفتاة التي تعرضت للتعنيف المفرط وإيداع والدها في التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه).