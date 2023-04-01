مدير الموارد لـ (الزمان): خريسان يشكو من رمي النفايات والتلوث

محافظ ديالى يوجّه بفرز أكثر عدد من قطع الأراضي لتوزيعها

ديالى ــ سلام الشمري

وجه محافظ ديالى مثنى التميمي ، مدراء البلديات في اقضية ونواحي المحافظة بفرز اكثر عدد من قطع الاراضي لتوزيعها بين الفئات المشمولة في المحافظة، مبينا ان اي تقاعس بتنفيذ هذا الامر من قبل اي مدير بلدية سيتم اعفاءه.

وذكر بيان تلقته ( الزمان ) أمس، ان ( التوجيه جاء خلال ترأس محافظ ديالى لاجتماع في ديوان المحافظة ضم مدير عام صحة ديالى ومدير الاستثمار ومدير عام البلديات ومـــدراء البلديات في اقضية ونواحي المحافظة ) .

وأضاف ان (الاجتماع ناقش أيضا تخصيص قطع اراض لبناء اربعة مستشفيات كبيرة بطريقة الاستثمار في المحافظة فضلا عن تخصيص قطع الاراضي لتوزيعها على الشهداء والجرحى وباقي الفئات المشمولة في المحافظة) . ووجه التميمي (مدراء البلديات في الاقضية والنواحي بفرز اكثر عدد من القطع في المحافظة لتوزيعها على مستحقيها ، حيث امهلهم مدة شهرين غير قابلة للزيادة من اجل انجاز متعلقات افراز القطع، مبينا ان اي تقاعس او تقصير يصدر من قبل اي مسؤول او مدير سيتم اعفاءه ) . وفي ذات السياق قال مستشار محافظ ديالى خضر العبيدي لــ (الزمان ) ، ان ( ادارة ديالى تولي ملف توزيع الاراضي السكنية على العديد من الشرائح ومنها ذوي الشهداء والجرحى وضحايا الارهاب ومنتسبي القوى الامنية والموظفين اولوية وهي تسعى الى تسريع وتيرة العمل ) .

اطلاق توزيع

واضاف العبيدي ،ان ( ديالى تشهد حراكا حكوميا من اجل تامين 11 الف قطعة ارض خلال شهرين عبر اكثر من 20 دائرة بلدية من بينها بعقوبة من اجل اطلاق التوزيع للشرائح المشمولة بها ) . واشار الى ان ( تم وضع خارطة طريق شاملة من قبل ادارة محافظة ديالى لتجاوز كل العقبات مع اعطاء صلاحيات تضمن توفير الاراضي ورفع التجاوزات بشكل مباشر دون اي تأخير ) .

وفي سياق آخر قال مستشار محافظ ديالى خضر العبيدي، انه (تم اعطاء الضوء الاخضر بالمضي في انجاز 30 مدرسة دفعة واحدة ضمن ما يعرف بمشروع رقم واحد في وزارة التربية والذي تلكأ العمل به منذ أكثر من 10 سنوات متتالية). واضاف العبيدي، ان (المشروع والذي يضم نحو 180 مدرسة في مختلف الوحدات الادارية تم بدء العمل به بعد 2012 بعد هدم وازاله المدارس لكن تلكا العمل به لأسباب متعددة، ما ادى الى ضرر بالغ للعملية التعليمية في ديالى) ، لافتا الى ان ( بقية المدارس سيتم حسم ملفها بشكل متعاقب بالتنسيق مع وزارة التربية ) .

ومن جانب آخر قال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري لــ (الزمان ) أمس ، ان (خريسان يعد بمثابة شريان الحياة في ديالى والمغذي لأكثر من نصف مليون نسمة من خلال تامين المياه الخام لعشرات من محطات الاسالة التي تمتد لأكثر من 40 كيلومتراً ) . واضاف المعموري ،انه ( رغم اهمية خريسان في تامين مياه الشرب لكنه يعاني من ظاهرة رمي النفايات بشكل كبير لدرجة باننا نضطر الى القيام بحملات اسبوعية لرفع اكثر من 10 اطنان وربما اكثر من مجرى النهر في مقاطع متعددة على نحو يستنزف قدراتنا بسبب العمل المستمر ) . واشار الى (ضرورة اعادة النظر بالقوانين التي تعاقب من يسي الى بيئة الانهر واهمية تعاون المجتمع مع خطورة تلويث الانهر والجداول الرئيسية والسعي الى الابتعاد عن رمي النفايات).

ومن وزارة التجارة تابع مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب خالد اسماعيل النداوي في بيان تلقته الزمان ) ، انه ( تنفيذا لتوجيه وزير التجارة اثير داود الغريري تمت متابعة عمل مشروع اتمتة البطاقة الالكترونية في محافظة ديالى، فضلاً عن الاشراف المباشر على إجراءات تجهيز السلة الرمضانية بالمحافظة ) ، مبينا ان ( مفردات السلة الغذائية تشمل كل من مادة الرز وزيت الطعام والسكر والبقوليات والعدس ومعجون الطماطم، فيما تشمل المفردات الاضافية الخاصة بشهر رمضان مواد الطحين الصفر بواقع خمسة كيلو غرام لكل عائلة وطبقة واحدة من بيض المائدة إضافة إلى الشعرية والنشا ) . واكد أن (جميع مفردات السلة الغذائية والحصة الرمضانية متوفرة في مخازن المواد الغذائية والحبوب وبكميات كبيرة ).

استقبال وكلاء

مشيراً إلى أنه (تم الاطلاع خلال الجولة كذلك على الاستعدادات الادارية لاستقبال الوكلاء ومراجعة مراكز القطع حسب الجداول المعلنة في الوحدات التسويقية ) .

ولفت إلى أن ( آلية تجهيز المواطنين بمفردات السلة تأتي وفقا للمواعيد المعلنة خلال الشهر الفضيل وبحسب الخطة المركزية للوزارة التي اكدت على أن اسبقية التجهيز تكون للمناطق الاكثر فقراً بالمحافظة ) .

وعلى هامش متابعته لمراكز معلومات اتمتة مشروع البطاقة الالكترونية تفقد المدير العام كل من سايلو بعقوبة ومطحنة ديالى الحكومية والمواقع الخزنية بالمحافظة واطلع ميدانياً على خزين الحبوب وانسيابية تجهيز خلطات الحبوب للمطاحن العاملة في المحافظة. وأكد في الوقت ذاته بأن (شركته مستمرة بتجهيز مادة الطحين وفقا للخطة التسويقية المركزية، وان عملية الانتاج تخضع للمعايير القياسية العراقية حيث تقوم الفرق الرقابية والنوعية بالإشراف والمتابعة على عمليات الانتاج والتجهيز فضلا عن سحب النماذج لأغراض الفحص المختبري لبيان مدى مطابقة الانتاج للمواصفات المعتمدة ).