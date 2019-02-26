محافظ ديالى: لا موانع أمنية تعوق عودة النازحين

ديالى – سلام عبد الشمري

اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي ،ان ملف عودة العوائل النازحة مفتوح في مناطق المحافظة حسب الالية الأمنية المتبعة، نافيا الانباء التي تحدثت عن وجـــود مانع امني . وقال التميمي لــ (الزمان)، ان (الانباء التي تحدثت عن وجود مانع امني من عودة العائلات النازحة الى المحافظة لا صحة له ) ، مبينا انه ( لا يوجد أي مانع أمني أو سياسي يعوق عودة العوائل النازحة الى ديارها). واضاف التميمي، أن ( دمار المنازل والبنى التحتية هو السبب في عدم عودة بعض العائلات النازحة)، مشيرا الى ان (ملف العودة مفتوح حسب الالية الأمنية المتبعة) . واوضح التميمي، ان ( الحكومة المحلية في محافظة ديالى عازمة على إعادة إعمار المدن المدمرة وفق الموازنة المخصصة للمحافظة خلال هذا العام) . ومن جانب آخر اعلن رئيس اللجنة الامنية في ناحية ابي صيدا ، في محافظة ديالى، عواد الربيعي لــ (الزمان)، ان (القوات الأمنية المشتركة وبالتعاون مع قطعات الحشد الشعبي أمنت ناحية أبي صيدا ووصول ودخول العشرات من المزارعين الى بساتينهم في حوض الوقف)، مشيرا الى ان ( البساتين التي فِتَحت أمام المزارعين جرى تأمينها من أي ألغام أو عبوات ناسفة أو مقذوفات حربية، قبـــل إعطاء الضوء الأخضر بدخولها لأصحابها). واضاف الربيعي، إلى إن ( إعادة الامن للبساتين وإحيائها من جديد ستكون محورا مهما، للعملية الجارية في الوقف ) ، لافتا الى ( ضرورة دعم الدولة ملف تعويض أصحاب البساتين المتضررة بالإضافة الى المنازل وتامين الخدمات الأساسية لإعادة شاملة لكل العوائل النازحة)